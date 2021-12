El número 19517, tercer premio de la Lotería de Navidad, ha llegado hasta Baena y Fernán Núñez desde Valencia. El Club de Ciclismo Diego Muñoz de Fernán Núñez ha repartido tres millones de euros a través de los sesenta décimos que compró del número 19517. Curiosamente, el número fue elegido por que es el del año de la fundación del club.

María José Bernabéu, una de las afortunadas y encargadas de elegir este número en concreto, ha explicado que sus dos hijos forman parte del club y eligieron el 19, por ser el año de fundación de club de ciclismo, el 5, por que el 5 de junio fue la fecha del campeonato de Andalucía en el que se quedó campeón de Andalucía, y el 17, porque el 17 de junio el club participó en el campeonato de España donde quedó en un buen lugar. El número lo encontraron en Valencia, lo compraron y se dividieron 30 décimos para Baena y otros 30 para Fernán Núñez, porque de este pequeño club forman parte dos familias.

Muy repartido entre amigos y trabajadores de Agrobaena

La afortunada explica que, ellos, en Baena han regalado a la familia, y han vendido a trabajadores, amigos del ciclismo, gente que trabaja en el campo con ellos, conocidos y algunos que se han acercado a comprar allí, en la empresa Agrobaena. Pero también han vendido en Huelva, Jaén, Sevilla, Cádiz, Granada, “cuando íbamos a las competiciones vendíamos ese número”. Calcula de que los 30 décimos en Baena se han quedado unos 10 o 15.

Este miércoles, el champán y la alegría de los afortunados anima la calle de este polígono industrial donde la suerte ha llegado desde Valencia.

Otros afortunados se acercaron hasta la administración de lotería para comprobar que su número es uno de los agraciados con 50.000 euros.

Alegría y emoción en el bar Isidro de Fernán Nuñez

Mientras tanto en Fernán Nuñez, el bar Isidro se ha convertido en una fiesta. Diego Muñoz, el dueño del club de ciclismo, desayuna allí todos los días, según ha contado. Motivo por el que el establecimiento se quedó con uno de los 30 décimos que el club repartió en la localidad. De ellos, más de 20 han sido regalados por la familia Muñoz a sus allegados, algo que les da el doble de felicidad y satisfacción, "porque casi todos son trabajadores y gente que de verdad lo necesita", ha apuntado Manoli Zamorano, también afortunada y propietaria del club, encargada de regalar gran parte de los boletos.

María José Ariza, la propietaria del bar, entre lagrimas, decía que "me va a venir muy bien porque tengo tres niños de 17, 21 y 23 años, estudiando y me va a venir muy bien, después del año que llevamos, la hostelería ha estado muy castigada". Tanto los dueños del bar como la mayoría de agraciados han coincidido en que invertirán los 50.000 euros en sus hijos, en tapar agujeros, pagar hipotecas y comprar algún coche. Para algunas familias ha llegado en buen momento porque justo ahora están construyendo la que será su casa. Diego el Chapista, como es conocido en el pueblo, tiene pensado invertir el dinero en el futuro de sus dos hijos "para que el día de mañana tengan la vida solucionada", afirma.

Además de varias ciudades de Andalucía que ha recorrido el club, algunos de los décimos han caído en Montemayor y La Rambla, municipios muy cercanos.

Prácticamente todo el pueblo ha celebrado la victoria y se han acercado a felicitar a los afortunados. Miguel Jiménez, por ejemplo se ha desplazado hasta el bar para cortar jamón para todos, porque "aunque a mi no me haya tocado me ha dado la misma alegría".

Pellizcos de un cuarto y de un quinto premio en Baena y Córdoba capital

Por lo demás, la suerte no ha estado de cara para Córdoba y provincia en lo que se refiere al sorteo de la Lotería de Navidad este año. En Baena se ha vendido un décimo de uno de los cuartos premios, dotado con 20.000 euros, y en Córdoba otro de un quinto, premiado con 6.000 euros.