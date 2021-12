Alumnos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior (Coordinación) de Emergencias y Protección Civil del IES Galileo Galilei se han concentrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba y el miércoles lo harán ante la Diputación de Córdoba para exigir una solución urgente a la falta de profesores que amenaza con arruinar ya el curso escolar. Las protestas se suceden después de que estas dos instituciones, Ayuntamiento y Diputación, hayan denegado la compatibilidad a varios bomberos para dar clases en estos ciclos, dejando sin profesores a casi un centenar de alumnos de 5 clases distintas comenzado ya el curso.

Mario Ramírez, alumno del segundo año del grado medio de Protección Civil y Emergencias, ha exigido hoy junto a otros compañeros una solución rápida a esta situación porque al no dar clase pueden perder no solo el curso, si no incluso las becas. Además lamenta el dinero perdido en alquileres y estancias, ya que muchos de estos alumnos vienen de la provincia, así como de pueblos de Sevilla, Granada o Huelva, ya que esta formación solo se imparte en Córdoba a nivel regional.

Para hacer posible que los bomberos cordobeses pudieran dar clase en este tipo de centro habría que cambiar un decreto del año 84 que impide trabajar a un bombero para dos administraciones, aunque tiene algunas excepciones como la Universidad. “No tiene ningún sentido”, comenta este alumno muy preocupado por una situación que se arrastra ya hace 3 meses. “Exigimos una solución inmediata porque es posible que nos quedemos sin curso”, comenta.

Tampoco entienden que la Junta de Andalucía “haya insistido en ampliar las clases pese a no haber profesores suficientes”, añade aludiendo a la Consejería de Educación, la otra administración implicada. En estos momentos, las clases afectadas necesitarían entre 6 y 7 profesores, ya que no están dando ni el 50% de las horas lectivas.

Apoyo del SAB

Desde el Sindicato Andaluz de Bomberos del Ayuntamiento de Córdoba muestran también todo su apoyo a los alumnos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior (Coordinación) de Emergencias y Protección Civil y recuerdan que desde hace dos meses están reclamando que se lleve a cabo la formación de estos ciclos con profesorado especialista miembros del SEIS. “Hemos mantenido conversaciones con otras administraciones donde se están impartiendo estos ciclos con bomberos profesionales como profesores de los mismos”, explican en un comunicado.

Este sindicato pone de ejemplo el Ayuntamiento de Valencia, dónde se están impartiendo estos ciclos, tanto en centros públicos cómo privados, gracias a que los bomberos de esa administración si tienen la compatibilidad. “Se ve que dicha administración es más flexible y tienen 22 efectivos impartiendo clase”.

Por último, el SAB recuerda que a nivel autonómico Córdoba ha sido pionera en impartir estos ciclos de reciente creación, que cuentan con la aprobación de la Junta de Andalucía, siendo la Consejería de Educación quién solicita el profesorado especialista y su pertinente selección. “Se tendría que buscar una solución de manera urgente para estos alumnos, que han perdido ya parte del curso que empezaron con toda la ilusión, y a día de hoy se sienten huérfanos de docencia”,, dicen desde el SAB.