Varias dotaciones de bomberos del parque de El Granadal y del central se encuentran actuando desde las 10.30 de la mañana de este viernes en la extinción de un incendio que se ha declarado en el asentamiento chabolista que existe junto a las cocheras de Aucorsa, en el polígono industrial de Pedroches, en la calle Los Alfareros, según han confirmado a este periódico fuentes del servicio de Extinción de Incendios y de emergencias del 112 Andalucía.

De momento, no se conoce el alcance del siniestro, aunque la columna de humo negro es posible distinguirla a lo lejos desde distintos puntos. Según los bomberos trabajan en la zona tres vehículos con su dotación y Emergencias 112 dio aviso a policía local y nacional pero no a servicios sanitarios, por lo que no debe haber en principio personas afectadas.