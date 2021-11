El alcalde de Córdoba, José María Bellido, guarda silencio después de que los portavoces de Partido Popular y Ciudadanos anunciaran ayer que se les habían quitado todas las competencias al concejal David Dorado (Cs) por el caso Infraestructuras, precipitando la cuarta crisis de gobierno del mandato. El regidor popular, que aún debe tomar una decisión sobre el futuro del exdelegado de Infraestructuras al que es posible que se le asigne una nueva área y reestructurar su equipo, ha evitado contestar a los medios de comunicación después de leer un manifiesto a las puertas de Capitulares de Córdoba, ciudad educadora. A la lectura de dicho manifiesto han asistido también algunos concejales de Cs, como Isabel Albás y Manuel Torrejimeno, que tampoco han hecho declaraciones sobre el asunto.

El caso Infraestructuras se encuentra en instrucción judicial, después de que la Fiscalía Anticorrupción apreciara indicios de delitos en los contratos menores de este área municipal firmados en 2020, tal y como denunciaron primero IU y Podemos y más tarde la propia asesoría jurídica del Ayuntamiento en un informe encargado por el propio gobierno municipal.

La portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Ambrosio, ha reiterado hoy las críticas de la oposición hacia la decisión de cesar temporalmente a David Dorado de sus competencias por el caso Infraestructuras hasta que el alcalde proceda a su nombramiento al frente de nuevas competencias, algo que considera inadmisible porque será “poner al mismo zorro en distinto corral”. En este sentido, Ambrosio ha asegurado que una delegación donde Bellido no pondrá a Dorado es la de Hacienda y “quien no puede estar al frente de esta delegación no puede estar al frente de ninguna otra”, ha dicho.

La edil socialista no ha sabido cómo calificar la situación, si de “esperpento, circo o tomadura de pelo”, pero ha considerado los hechos lo suficientemente graves como para exigir al alcalde que rectifique y que rompa con sus socios de gobierno, Ciudadanos. También lamenta las declaraciones de ayer del propio David Dorado, en las que su dura crítica hacia órganos municipales como asesoría jurídica, intervención o contratación “se queda en un mal entendido” y en las que “saca pecho diciendo que cuenta con todo el apoyo del gobierno y del alcalde”.

En este sentido, en el PSOE extraen tres decisiones de esta situación: la primera es que al gobierno en general y a Bellido en particular “les falta contundencia para demostrar que de verdad los intereses generales están por encima de intereses particulares y económicos de David Dorado”. La segunda conclusión, que al gobierno y a Bellido “les falta credibilidad, porque venían a mejorar la vida de los cordobeses, y a un año y medio de elecciones solo tenemos parálisis y continuos retrasos”, de modo, que “lo que pasa en Infraestructuras le afecta a los cordobeses” (la parálisis del área impide, por ejemplo, que se arregle la caldera del colegio Fernán Pérez de Oliva, ha dicho Ambrosio). Por último, concluye Ambrosio, “falta valentía política para tomar decisiones que eviten el desprestigio de la imagen de la ciudad”. En este sentido, los socialistas han vuelto a reclamar al PP que corte de raíz con el grupo de Cs. “Es un lastre que el señor Bellido debería soltar lo antes posible”, ha asegurado.