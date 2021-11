La reacción de la oposición a la decisión del gobierno local de dejar sin competencias al concejal David Dorado por el caso Infraestructuras no se hizo esperar ayer, a pesar de que hoy por hoy el edil no ha sido señalado por la justicia. A la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, no le convence «en absoluto» la medida adoptada por el alcalde, José María Bellido, y consideró «indignante» que se le vayan a adjudicar en unos días otras competencias al hasta ahora delegado de Infraestructuras. Para los socialistas, el alcalde «se ha convertido en prisionero de Cs , un grupo en el que todos sus concejales están bajo sospecha», y lo acusan de poner «por encima de los intereses de la ciudad» los del propio concejal. «Al señor Bellido le faltan contundencia y valentía política para romper un acuerdo que lo está lastrando a él y a su gobierno», concluyó Ambrosio, que ya pidió la semana pasada al PP que rompiese con su socio de gobierno.

Por su parte, Pedro García, portavoz de IU (el grupo que destapó el caso a principios de año), considera que haber cesado al concejal de sus competencias es un modo de «asumir que tiene responsabilidades políticas» en los presuntos casos de corrupción señalados por la Fiscalía. «Lo que no entendemos es que siga formando parte del equipo de gobierno y parece que incluso se le van a dar otras competencias», añadió. En esta línea, García volvió a preguntar ayer por qué el alcalde mantiene a Dorado y por qué le da competencias. «¿Qué sabe el señor Dorado del PP para que el PP no actúe de manera contundente y se mantenga a Dorado en el equipo de gobierno cobrando un salario público?», preguntó retórico.

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, considera que la decisión llega «tarde y mal» y que el alcalde «se esconde y no da la cara». La edil de Vox exigió a los responsables municipales que se muestren como un gobierno «serio» y dejen de «defraudar a todos». Badanelli reclamó explicaciones al regidor y pidió que «salga a dar la cara» si no quiere pasar a la historia como «el gobierno de los miles de contratos menores descontrolados». La portavoz de Vox añadió que no van a permitir «que se tape nada» y advirtió de que en su partido van «a levantar alfombras y tirar de la manta».

Por último, Cristina Pedrajas (Podemos) recordó que el cese se produce más de 6 meses después de que los grupos municipales de IU y Podemos presentaran su denuncia en los juzgados. «Son hechos muy graves y el alcalde ha permitido que durante seis meses tanto la coordinadora como el delegado, el señor Dorado, hayan estado ejerciendo sus mismas funciones». La edil cree que «en aras de la transparencia y de que prevalezca la legalidad, habría que poner a una persona que tenga una intachable reputación profesional» al frente de las delegaciones que deja el concejal.