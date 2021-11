El diputado de Vox por Córdoba Alejandro Hernández ha apuntado hoy que "desde Vox entendemos que el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía ha venido incumpliendo los acuerdos del pacto de investidura y los acuerdos presupuestarios y en esa línea hemos llegado a un punto que podemos considerar de no retorno, es decir, ahora mismo desde Vox se ha perdido por completo la confianza en el Gobierno de la Junta y en su credibilidad. Ya no basta con tener acuerdos firmados por escrito, sino que son necesarias garantías que vengan a reforzar que se dé cumplimiento a lo pactado".

En cuanto a los presupuestos proyectados para 2022, Hernández ha advertido que "no tienen la funcionalidad que se les pretende dar desde el Gobierno de Juanma Moreno. En cuanto a sanidad, la atención primaria está desaparecida, se atiende con retraso a los pacientes, incluso en lo referente a asuntos delicados y las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios no se mejora, esto no se aborda en los presupuestos", se lamenta. Además, en educación, Hernández critica que los "mismos problemas en el modelo educativo" persisten, con falta de inversión y "muy poco cambio con la línea del PSOE".

Hernández también ha denunciado que "no se contemplan partidas presupuestarias para Córdoba novedosas como nos quieren hacer ver desde el PP". En referencia a la provincia, el diputado de Vox ha matizado que "tenemos que trasponer los mismos argumentos. Hay promesas presupuestarias que llevan tres años sin llevarse a cabo, como la promesa incumplida con el equipo de Balonmano de Puente Genil, un pacto que debía haberse verificado como tarde en 2021. Además desde el PP están vendiendo logros para este 2022 que llevan vendiendo desde 2019, como la ronda Norte, la variante de las Angosturas, la autovía del Olivar o la sede judicial de Lucena. Sin duda peca este PP de optimismo y no nos queda otra que posicionarnos frontalmente en estos presupuestos", ha finalizado.