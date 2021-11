El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que dialogará “con todos” antes de tomar una decisión que afecte a los porteros de los colegios públicos. Ayer mismo este colectivo presentó en el registro del Ayuntamiento de Córdoba un total de 5.570 firmas en contra de la propuesta municipal, que pasa por que estos empleados municipales dejen de prestar este servicio y vayan a otros servicios. Asimsimo han emprendido una campaña de envío de cartas al alcalde para que los cordobeses le expliquen los motivos del rechazo de esta propuesta de la Delegación de Recursos Humanos.

Aunque en un pleno el equipo de gobierno esbozó sus planes con este colectivo y en una ocasión el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, replicó una crítica del grupo municipal de Izquierda Unida, ésta es la primera vez que el alcalde explica a los medios de comunicación cuáles son sus planes para cubrir el déficit de personal en los colegios públicos. Bellido ha garantizado que no llevará a cabo ninguna media sin antes dialogar con todos los implicados (empleados y comunidad educativa) y que no la aplicará si se rechaza. “No vamos a imponer nada (…) Si prefieren seguir como están, no se cambiaré pero van a salir perdiendo”, ha advertido al colectivo al entender que la fórmula propuesta por PP y Cs acabaría con los problemas de falta de personal. “Dialogaremos sin ninguna posición fijada de antemano pero defendiendo lo que va ser mejor para la ciudad”, ha dicho.

Empleo inclusivo

El regidor ha empezado recordando que la figura de portero no existe en la RPT del Ayuntamiento, si no que son ordenanzas y que como tales pueden prestar servicio en los centros educativos y en cualquier otro servicio municipal. "Los ordenanzas tienen movilidad en todo el Ayuntamiento", ha aseverado. Además ha recordado la falta de ordenanzas que hay porque no se han sustituido muchas de las jubilaciones que se han ido produciendo y no hay personal municipal con las que cubrirlas. En esta línea, Bellido ha defendido que hay "una posible solución, que no es privatizar, porque el servicio seguirá siendo público pero no se hará con personal propio (personal municipal". Así, la idea es sacar esas plazas a concurso público pero para que sea "un centro especial de empleo y sin ánimo de lucro", tipo Fepamic o Prode, ha dicho, el que pueda quedarse con esa adjudicación.

El alcalde ha defendido que este empleo de inclusión, de personas con discapacidad harían "un magnífico servicio" en los colegios y ha rechazado de nuevo que eso fuera una privatización del servicio, que seguiría prestando el Ayuntamiento pero con personal externo. Esta solución permitiría, según Bellido, que los ordenanzas municipales pudieran ir cubrir otros servicios sin perder ninguna de sus condiciones laborales. "Es una solución de sentido común", ha afirmado.