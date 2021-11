La comunidad educativa clama contra la privatización de los porteros de colegios que ha anunciado el Ayuntamiento de Córdoba. La Delegación de Recursos Humanos trabaja en la externalización del servicio de porteros en los colegios públicos de la capital, mientras que el colectivo formado por estos empleados municipales, organizado en una plataforma, ha empezado a recoger firmas entre la comunidad educativa. En apenas tres días (comenzaron el día 27 de octubre) han logrado más de 2.600 rúbricas en los 40 colegios donde se ha iniciado una campaña, que esta semana se llevará al resto de los centros que hay en Córdoba. También las redes sociales han sido testigo de las numerosas muestras de apoyo tanto de los maestros y equipos directivos y docentes, como de las asociaciones de madres y padres. Los porteros han abierto una página de Facebook, Colectivo de Porteros y Porteras, donde se están visibilizando estos apoyos en colaboración con la Plataforma Niñ@s del Sur. "Yo con mi portero" o "No sin mi portero" son los mensajes que han dejado en este muro el AMPA del colegio Juan de Mena que se opone "a la externalización y consiguiente privatización de este servicio"; o la comunidad educativa del CEIP Al Ándalus, la de Colón, Los Califas, Vista Alegre, Abderramán, Antonio Gala, Enrique Barrios, Los Ángeles de Alcolea, Alcalde Pedro Barbudo, José de la Torre y del Cerro, Turruñuelos, López Diéguez, Gloria Fuertes, o el Hernán Ruiz, entre otros. Además algunos de estos colectivos han empezado a enviar cartas a los grupos municipales.

Sindicatos, como Ustea y CGT, ya han expresado su apoyo a la reivindicación laboral, mientras que CCOO, CTA, UGT y CSIF, con representación en el Ayuntamiento de Córdoba, se han reunido con representantes de la Delegación de Recursos Humanos y de Hacienda para aportar soluciones a este conflicto.

Qué se quiere hacer

En una intervención en el pleno, el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), confirmó que el gobierno local trabaja en la línea de externalizar el servicio para avanzar en una solución por la carencia de personal en los centros educativos. El edil anunció que se "reubicará a las personas" (empleados públicos) que están desempeñando la labor de portero en otros servicios. Además, el edil aseguró que no existe el puesto de portero, sino de ordenanzas, y que estos pueden desarrollar "funciones más interesantes" en otras delegaciones. Por último, recordó que "el único compromiso del Ayuntamiento con los colegios públicos es de limpieza, que se hace con Sadeco; mantenimiento, que se hace con Infraestructuras, y seguridad, que no necesariamente tiene que hacerse con personal municipal" y concluyó diciendo: "Tenemos que replantear un uso más eficiente de ese personal". Desde entonces, no se han hecho declaraciones públicas sobre las previsiones municipales y el edil responsable ha rehusado hacer declaraciones al respecto a este medio.

Qué piensan los porteros

En un comunicado, los porteros denunciaron la idea de eliminar su presencia de los colegios públicos de Córdoba, pese a ser empleados municipales que accedieron a la administración por oposición, y que se quieran sustituir por empresas privadas de seguridad. Antonio Casas, miembro del colectivo, lamenta que no se hayan querido cubrir las plazas vacantes ni poner solución a una situación que deriva de las políticas de austeridad impuestas hace unos años. "Su interés no es ofertar los puestos de trabajo vacantes para que la ciudadanía opte a un empleo público, con derechos laborales, estabilidad y una remuneración digna, sino que se apuesta por contratos privados que extienden la precariedad, introduciéndola en los centros públicos", asegura.

Antonio reivindica la figura del portero como "parte de la comunidad educativa a todos los efectos" y explica que con esta campaña quieren informar "de manera objetiva" de lo que está ocurriendo para generar una respuesta cívica. "Nos ha sorprendido la reacción de la gente", dice agradecido. De momento, ya han contactado con la Federación Al-Zahara y los consejos de distrito, así como con los grupos municipales que les han pedido audiencia.

Qué piensan algunos maestros y padres

Daniel Moral Tamajón, jefe de estudios del CEIP Hernán Ruiz, con 500 alumnos, dice que no había visto en sus 21 años como docente tanta unidad en torno a un tema. "No he visto a nadie que defienda la privatización", comenta. Para este maestro, el portero de su centro, Modesto, es mucho más que un portero por su cercanía a las familias y la calidad del servicio que presta. "Si el niño está enfermo lo acompaña hasta que llega la familia; si el bocadillo se le olvida se lo sube a la clase; lo mismo te ayuda a mover un armario que en temas de jardinería o a hacer fotocopias en definitiva, realiza muchas más funciones que abrir y cerrar las puertas del colegio. Sin porteros no sabremos cómo gestionar muchos momentos, sobre todo en un centro con alumnos de 3 años a los que no se les puede dejar solos en ningún momento", explica.

Carmen Almagro considera vital que siga existiendo esta figura "porque está tratando con niños y eso es fundamental". Para esta madre de un niño de 4º de Primaria en el CEIP Condesa de las Quemadas, José Luis, el portero del centro, es una pieza fundamental: "Este hombre se desvive por su trabajo, atiende a los padres, responde a nuestros dudas e incluso da respuesta a muchas cosas que no son ni de su competencia. En el tema del covid ha estado súperpendiente; la verdad es que es un encanto el hombre", concluye.

Cristina Hernández, jefa de estudios de CEIP San Fernando, también es contraria a la privatización. "Nuestro portero, Antonio, hace un montón de funciones; lo de menos es abrir y cerrar la puerta". En esta línea, esta maestra explica que el portero es el primero que llega al colegio para abrirle a la monitora de la ludoteca matinal, encender calefacciones o abrir las persianas para preparar las clases antes de que lleguen los niños. "Conoce a todas las familias y hace tareas como recoger el pan del comedor, un pedido de material o recibir al que viene del Ayuntamiento para hacer un arreglo, porque él sabe dónde está la avería". Cuando Cristina suple a Antonio en su labor para que él desayune reconoce que no se puede sentar ni un minuto: "Que si lleva papel higiénico, que si rellena el gel hidroalcohólico... Casi, casi es un miembro del equipo directivo y detecta muchas cosas y nos previene... Antonio es la caña, no queremos que se privatiza el servicio, pero tampoco que nos lo cambien", añade.

13 colegios en Córdoba sin porteros

En la actualidad, existen 13 colegios de Infantil y Primaria de un total de 72, que no cuentan con la figura del portero o portera de colegios. En seis de estos 13 centros, el servicio se atiende con vigilantes jurados, que solo abren y cierran el centro. Son los CEIP Cronista Rey Díaz, Elena Luque (Santa Cruz) y La Paz (Veredón de los Frailes) y los EEI Fidiana, Cruz de Juárez y Miraflores.

Los CEIP que no cuentan con personal de portería, es decir que actualmente no hay nadie para atender este servicio, son siete: Alfonso Churruca y Noreña, además de los EEI Mediterráneo, San Lorenzo, Brillante, Gloria Fuertes y Noreña. De igual forma, hace tiempo que los CEIP Los Califas, Al-Ándalus, Miralbaida y Juan de Mena perdieron el segundo portero con el que contaron durante un tiempo, en su condición de grandes colegios, con más de 600 alumnos.