Con la llegada del otoño, además del cambio de armario también toca cambiar de actividades de ocio. Esta época es excelente para disfrutar de actividades como el senderismo y en Córdoba hay paisajes extraordinarios que multiplican su belleza en estos meses, con la caída de las hojas y el color cobrizo, cálido y otoñal que nos deja este fenómeno en el campo.

El senderismo es una actividad que, unida a los beneficios propios de cualquier actividad física como son la «mejora de la función cardiovascular, la prevención de enfermedades y, por qué no, ponerse un poco en forma, también contribuye al bienestar emocional». Las actividades que se realizan en contacto con la naturaleza añaden una ventaja extra y muy necesaria en la sociedad actual: «La liberación de estrés, además de la concienciación ambiental». Así lo ha explicado el profesor de Educación Física, Alejandro Hernández, quien destaca que esta práctica deportiva es ideal para cualquier edad, siempre que se haga una ruta adecuada. El tiempo también es decisivo, esta actividad se puede practicar todo el año pero es importante fijarse en las previsiones meteorológicas para no organizar una ruta en días como hoy en los que el tiempo no acompaña, ni tampoco en plena ola de calor.

Antes de empezar el camino es importante tener en cuenta varios aspectos, lo primero, el lugar. «Es muy importante elegir bien la ruta, atendiendo a datos como la distancia y el tipo de sendero. Para principiantes se recomiendan caminos planos y con poca pendiente», apunta Hernández. Además, el equipamiento también es un factor a tener en cuenta, sobre todo, un calzado adecuado, «normalmente uno que ya hayas usado para evitar rozaduras», acompañado de «ropa deportiva -adaptada a la temperatura-, crema solar, agua y algo de comida en función, siempre, del tipo de ruta».

Y ya preparada la ropa y la mochila, llega el momento de calentar. «Como en toda actividad física es recomendable antes de iniciar la ruta realizar un calentamiento constituido por movilidad articular, estiramientos y actividad cardiovascular de baja intensidad, como caminar en terrenos planos», señala el graduado en Actividad Física.

Ahora sí, toca empezar la ruta, y para que el camino sea más llevadero, el profesor recomienda «utilizar bastones para facilitar el desplazamiento por los caminos» y tener en cuenta una serie de factores que favorezcan la postura al andar. «Sin duda, uno de los aspectos más importantes es ajustar correctamente la mochila y la distribución del peso. Los objetos más pesados se colocan siempre en la parte inferior y cercanos a la espalda, dejando accesible fácilmente nuestra botella de agua».

En cuanto a seguridad, «nunca se debe abandonar la ruta, para ello deberás seguir las indicaciones que aparecen a lo largo de la misma con colores y símbolos», indica Hernández. Aunque es una actividad que puede realizarse en solitario, en grupo o incluso en familia, los profesionales de emergencias recomiendan no ir solo y, además, informar a algún familiar de la localización de la ruta para saber donde buscar en caso de accidente. También «llevar un botiquín en la mochila y el teléfono móvil con batería». Estas son las recomendaciones de el técnico de emergencias sanitarias, Francisco Javier Díaz. «En caso de emergencia lo primero que hay que hacer es llamar al 112, informarle de la zona en la que se encuentra y lo que ha ocurrido para que manden al personal adecuado», añade Díaz. Los profesionales de emergencias también recomiendan transitar zonas en las que haya cobertura telefónica para favorecer la localización.

Rescates de senderistas en Córdoba

Además los rescates a senderistas han aumentado en los últimos meses. Desde enero de 2020 a octubre de este año, la Guardia Civil de Córdoba han rescatado a un total de 28 personas en la provincia. El último rescate fue a una mujer que se había lesionado en el término municipal de Cabra y que tuvo que ser trasladada en camilla, según informó la benemérita.

Para estar acompañado ante cualquier imprevisto, para seguir la ruta correctamente y para disfrutar el doble de este pasatiempo, existen multitud de clubes de senderismo en Córdoba como Llega cuando puedas. Esta agrupación cuenta con unos 160 socios que organizan salidas por todo el territorio nacional de uno o varios días. En estas salidas recorren desde 10 a 30 kilómetros, en buena compañía, entre los que se incluye un guía. «No hay rincón de Córdoba que no hayamos recorrido en estos 27 años», ha apuntado el presidente de Llega cuando puedas, Ángel de la Fuente, quien recomienda los caminos de Trassierra, Cerro Muriano, La Piñosa o Zuheros en la provincia de Córdoba.

Córdoba Viva también organiza excursiones ambientadas a las que se puede unir todo el que quiera. Esta empresa de ocio, según ha mencionado su gerente, se dedica, sobre todo a las excursiones familiares, con rutas de baja intensidad en las que los senderistas tienen la oportunidad de conocer curiosidades como la recolección las setas, las castañas o las propiedades de plantas aromáticas.