El secretario provincial del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha felicitado a su compañera la diputada Rafi Crespín por su nombramiento como número 2 del grupo socialista en el Congreso de los Diputados y ha valorado la noticia como algo bueno para la provincia y para los cordobeses. “Siempre me alegraré de que una socialista de Córdoba esté en puestos de relevancia”, ha asegurado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del inicio del curso político que considera comienza “apasionante”, también desde el punto de vista orgánico.

De hecho, el Partido Socialista inicia este otoño una intensa agenda de procesos congresuales, empezando por el federal en el que se reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general de la formación; el congreso regional, que confirmará a Juan Espadas al frente de la federación socialista andaluza después de vencer en las primarias de junio; y el congreso provincial, aún sin fecha, y al que de momento solo se ha presentado para la reelección Antonio Ruiz.

El actual responsable del partido en Córdoba ha reiterado su intención de presentarse a las primarias, que da por seguras consciente de que habrá otros candidatos —dice que será “un proceso enriquecedor”—, y ha asegurado que no le sorprendería que Rafi Crespín terminara presentándose también a dichas primarias. “No me sorprendería, de hecho hizo ya un intento hace 4 años, pero entonces llegamos a un acuerdo”, ha recordado el secretario en alusión al difícil congreso de Montilla, en el que la exalcaldesa de La Carlota hizo un amago de disputarle la secretaría general aunque finalmente se pactó su integración en la candidatura de Ruiz como secretaria de Organización. Desde aquella fechas las aguas del socialismo cordobés no han cesado en una zozobra interna, que el último proceso de primarias para elegir candidato a la Junta de Andalucía no hizo sino acrecentar marcando la distancia entre las distintas familias políticas.

En su caso, Antonio Ruiz ha asegurado que se presenta a la reelección porque sus compañeros se lo han pedido y ha presentado como aval el hecho de que durante los cuatro años que ha durado su mandato orgánico el PSOE ha ganado en la provincia todas las elecciones, algo que no ocurrió —como él mismo ha recordado— en el mandato de su predecesor, Juan Pablo Durán.