El Ministerio de Defensa ha dado los primeros pasos administrativos para redactar y hacer realidad el proyecto para la futura Base Logística del Ejército de Tierra, que se ubicará en Córdoba, en terrenos de La Rinconada, convocando varios concursos relacionados con el mismo. La sociedad mercantil estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) adjudicó ayer el contrato del servicio de apoyo, que ha logrado la empresa Hi Iberia, dedicada al desarrollo de software y soluciones TIC en España y Europa y con más de 20 años de trayectoria.

El objetivo de este contrato es «la prestación de servicios de asistencia técnica a la Jefatura de Ingeniería del MALE -Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra-, para la definición, configuración y documentación de los sistemas de información y comunicaciones (CIS) que dan soporte a toda la infraestructura física y lógica de la nueva base» para la realización de «actividades de carácter técnico y material de la competencia de la Jefatura de Ingeniería del MALE (Jimale)», según consta en los pliegos de condiciones. Los trabajos se han adjudicado por 97.680 euros (más IVA) y tendrán una duración de 18 meses prorrogables por otros 18.

Las tareas previstas en este contrato son, además de la configuración de los sistemas CIS, supervisar el diseño del CPD que se interconecte a la I3D; apoyar en la instalación y configuración de la infraestructura hardware, software de base y comunicaciones; colaborar en la elaboración de los pliegos de prescripciones; cooperar en la evaluación y validación de los sistemas adquiridos en los expedientes; mantener actualizada la documentación sobre diseños, normas operativas, inventarios, seguridad y manuales de la infraestructura; y llevar a cabo informes periódicos de las actividades y productos realizados. De forma ocasional, las tareas encomendadas serán, entre otras, la instalación, mantenimiento y operación de sistemas de información del Ejército desplegados o a desplegar; y la configuración de redes y sistemas en entorno real y/o virtualizado. En este concurso, de las seis empresas presentadas solo cumple los requisitos de titulación, experiencia y conocimientos adicionales Hi Iberia, mientras que las otras cinco han sido excluidas.

Concursos fallidos

Precisamente por no cumplir las exigencias de titulación, experiencia y conocimientos adicionales requeridos por la sociedad Isdefe otro concurso convocado en relación a la base logística militar ha quedado desierto, la contratación de una firma para que se encargue de los servicios de consultoría tecnológica en la cadena de suministro para el apoyo al diseño y la puesta en servicio de las instalaciones. El primer concurso para encargar ese contrato fue convocado en mayo pero fue anulado al poco tiempo por un «error» en los títulos y en los textos de los pliegos. Unos días después salió a licitación de nuevo y esa vez siguió su camino pero no con el resultado esperado. El contrato de la empresa de consultoría está presupuestado en 260.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de dos años prorrogables a otros dos. A esta licitación solo se presentó una firma, Aertec Solutions, que fue admitida pero que, finalmente, ha resultado excluida del procedimiento al no cumplir todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. En julio de este año el concurso era declarado desierto y está pendiente de ser licitado otra vez.

¿Qué requisitos debe tener la empresa que busca Isdefe? Poseer una titulación de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Matemáticas o Física. Además, la firma aspirante debe ostentar la habilitación personal de seguridad. Requisitos indespensables son contar con al menos 15 años de experiencia en proyectos de consultoría tecnológica logística, 10 en iniciativas relacionadas con la automatización de procesos logísticos o 5 en iniciativas de implantación de soluciones tecnológicas basadas en la logística 4.0. A esto hay que sumar otro condicionante más, tener conocimientos, en la mayoría de los casos con un nivel «alto», en ERPs y sistemas de gestión logística (módulos de recepción, almacenamiento, recuento, expedición y transportes); implantación de soluciones logísticas 4.0 en almacenes; diseño de almacenes (layout, procesos, maquinaria, personal); ofimática; herramientas de inteligencia artificial (machine learning); BBDD Oracle y analítica de datos.

¿Para qué hace falta tanta formación? El Isdefe no posee medios propios para las funciones exigidas en este concurso y necesita una empresa que le preste su apoyo en determinadas tareas en la cadena de suministro. Según los pliegos de condiciones, esa empresa ha de llevar a cabo estudios de mercado de la tecnología aplicable a la base; definir la solución tecnológica más idónea para la misma (almacenaje automático, sistemas de transporte autónomo tanto interno como externo, etcétera); concretar las necesidades de I+D; cooperar en la contratación relacionada con los proyectos de I+D y equipamiento (elaboración de propuestas de proyectos, realización de los pliegos para las licitaciones, apoyo al proceso de evaluación y adjudicación y diseño de planes de prueba y aceptación); y respaldar en la ejecución y seguimiento de las soluciones tecnológicas.