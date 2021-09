La vuelta al cole se acerca y los colegios e institutos de la enseñanza pública están preparados para acoger a los más de 120.888 alumnos que a partir de la semana que viene llenarán sus aulas. Tanto la Delegación de Educación como el Ayuntamiento han confirmado a este periódico que las instalaciones están listas y que ninguna obra impedirá el comienzo normalizado de las clases este próximo 10 de septiembre.

Según la información proporcionada por la Delegación de Educación hay en fase de construcción 19 actuaciones, pero estarán terminadas en su mayoría antes de que comience el curso, entre ellas la ampliación de aulas del IES Zoco, cuya inversión asciende a 475.686 euros o la reforma, mejora y modernización del colegio San Juan de la Cruz, por 426.000 euros, que son las más cuantiosas. También están en marcha, entre otras, la renovación de aseos y eliminación de barreras arquitectónicas en el colegio La Aduana, por 96.800 euros; en el CEIP Juan de Mena se hace una reforma consistente en la mejora de las cubiertas y la eliminación de las barreras arquitectónicas, por 205.000 euros; en el IES Averroes, la reforma de la instalación eléctrica, cornisas y adecuación del patio, por 106.000 euros o la eliminación de barreras arquitectónicas en el colegio La Paz, de Villarrubia y en el CEIP José de la Torres y el Cerro, entre otras actuaciones.

La delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, ha señalado que este curso comienza con 76 actuaciones ya terminadas, que beneficiarán a 27.948 alumnos y en las que la Consejería ha invertido 12,56 millones de euros. Estos alumnos «verán mejoradas sus instalaciones con la creación de nuevos espacios docentes, la retirada de amianto, la bioclimatización de los edificios, la eliminación de barreras arquitectónicas o la resolución de necesidades técnicas, entre otras líneas de actuación», ha afirmado Troncoso.

Entre las actuaciones destaca la construcción del IES Miralbaida que, según la delegada, la obra estará terminada en octubre, tal como estaba previsto. «Va a buen ritmo y nada indica que vaya a retrasarse», asegura. El centro, que ya tiene alumnos matriculados, comienza como una sección del IES Zoco, mientras se finaliza la obra, y ya se ha nombrado al jefe de estudios de la sección para todos los trámites administrativos.

En fase de contratación de la obra hay seis actuaciones previstas, mientras que ya hay contratadas otras seis, por un importe de más de un millón de euros.

Este curso se harán el 20% de las obras previstas de climatización

La delegada de Educación ha recordado que este año se realizarán en torno al 20% de las obras previstas en climatización, que comenzarán a la vuelta del verano, y se suman a los 6 proyectos de refrigeración activa y 5 de renovables que se iniciaron el año pasado por primera vez, con un importe este último programa de más de 250.000 euros.

Cabe recordar que el Plan de Infraestructuras educativas 2021 incluye «la mayor apuesta de la historia por la bioclimatización y las energías renovables», según la Consejería de Educación, con 93 actuaciones previstas en Córdoba de instalación de sistemas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas en centros públicos cordobeses por valor superior a los 30 millones de euros. «Pronto podremos ver el comienzo de una de estas actuaciones en el IES Antonio Gala, uno de los centros educativos cordobeses donde se ha previsto su instalación», asegura Inmaculada Troncoso.

Se trata de un programa que da continuidad a los proyectos piloto de adiabática y fotovoltaica iniciados en el 2020, con la novedad de que en el 2021 ambas actuaciones se ejecutarán de forma simultánea en los centros, de manera que se cubrirán tanto las necesidades de mejora de la climatización de los centros como las de ahorro y la eficiencia energética de los mismos.

En lo que respecta a los proyectos de climatización de centros acometidos por el Ayuntamiento de Córdoba, en 19 colegios públicos de la capital, se hizo pública la apertura del procedimiento de contratación de la obra para la adecuación de las instalaciones eléctricas al nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), por un valor estimado de 1.624.481,58 euros y cuyo plazo para presentación de ofertas se cerró el 17 de agosto. Según David Dorado, la mesa de contratación aún no se ha reunido y no se conocen las ofertas presentadas para dar solución a este problema. Cabe recordar que en estos centros se hicieron obras de mejora de la climatización que no se pudieron poner en marcha por falta de potencia eléctrica.