En sus manos están las principales áreas que marcan el desarrollo de un municipio. Ordenación del territorio, carreteras, ferrocarril y logística son algunas de las tareas que tiene encomendadas esta consejera que se ha marcado el reto de reactivar proyectos que quedaron aparcados o descartados por la crisis económica de hace más de una década sin perder de vista otras necesidades que marcan su agenda diaria, entre las que la vivienda ocupa un lugar primordial. Entre los proyectos que la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quiere que se hagan realidad se encuentra la segunda fase de la variante Oeste, obra que depende del Gobierno central pero en la que la Junta participará y que, por primera vez, aparecerá en sus presupuestos, en cuyo borrador ya se está trabajando. Esa vía unirá la carretera de Palma con la del Aeropuerto y será fundamental para el parque logístico.

-Termina la semana presentando las últimas novedades en promoción de vivienda a precios asequibles y el inicio de las obras de un bloque que se levanta en unos terrenos en los que se ha llevado a cabo una permuta, ¿qué planes tiene en relación a la promoción de vivienda en Córdoba?

-Estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de vivienda. Empezamos aprobando un nuevo plan, el Vive en Andalucía 2021-2030, que programa las actuaciones y que apuesta por favorecer el acceso a la vivienda y por hacer atractiva la VPO. Del programa de fomento al alquiler a precio asequible hemos presentado la tercera convocatoria. Con ella invertimos casi 80 millones en ayudas, y solo en tres ejercicios presupuestarios, y va a suponer la construcción de 3.000 nuevas viviendas. En concreto, en las dos primeras convocatorias, las del 2019 y 2020, en Córdoba se aprobaron los proyectos para la construcción de 16 viviendas en Hornachuelos y 6 en Villa del Río. En el 2020 otras dos promociones fueron las beneficiarias, 3 viviendas en Carcabuey y 3 en Villafranca. La provincia ha tenido una representación diversa que da una oportunidad a pueblos pequeños para poder asentar la población, para que los jóvenes se queden a vivir y a trabajar con estas viviendas de alquiler a precios asequibles. La provincia tiene una nueva oportunidad, sus ayuntamientos y los promotores privados, que pueden participar en esta convocatoria del programa del fomento al alquiler que se publica el lunes en el BOJA. Solo la Secretaría de Vivienda tiene 34,7 millones de euros ejecutándose en ayudas y proyectos en la provincia, a los que hay que sumar los que tiene AVRA, que está conservando el parque público y tiene un proyecto de permuta de suelo en Córdoba, como el iniciado en Huelva, que es otra fórmula para promover la construcción de vivienda.

-El Gobierno va a distribuir en Andalucía 285,5 millones para rehabilitación y para impulsar el parque de viviendas de alquiler social, ¿cuánto corresponderá a la provincia?

-La información que tenemos de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se ha realizado esta semana es que nos corresponde por población un fondo de más de 200 millones que tendremos que recibir antes de finalizar el año. Sabemos que estos 200 millones fundamentalmente van a ir dirigidos a la rehabilitación de viviendas y barriadas, pero no tenemos más información. Es necesario conocer la planificación económica para poder ponernos a trabajar. La ejecución de estos fondos es muy importante. Queremos ser ágiles y poder ejecutar al cien por cien para que no se devuelva nada y ayudar a la reactivación económica. Se aprobó el reparto antes del mes de diciembre de 200 millones de euros pero no llegó con el decreto. El decreto que tiene que aprobar el Estado nos marca el camino y las reglas del juego y sin él no puedo decir ni adelantar qué proyectos son. He pedido celeridad para que la ejecución sea fácil y que la norma sea flexible para poder poner en marcha estos proyectos para los que hay que contar con los ayuntamientos y con los vecinos. Son difíciles de ejecutar pero la Junta tiene experiencia y voluntad política. Pero nos falta información, que debe llegar rápido porque Europa nos marca el límite, el 2026, para ejecutar fondos y programas de ayudas, que son complejos.

-El Santuario ha sido declarado área de Regeneración y Renovación Urbana, pero no es el único barrio que necesita una intervención. Otros, como el Parque Figueroa o Ciudad Jardín, reclaman mejoras. ¿Qué posibilidades tienen de lograr esa declaración u otra figura similar?

-El Santuario ha tenido la oportunidad de contar con un proyecto importante de recuperación y de regeneración dentro de las ARRU para municipios mayores de 50.000 habitantes y va a disponer de un presupuesto de 3,9 millones, principalmente para seguir instalando ascensores, pero también para arreglar las cubiertas de 64 bloques, porque fue el que presentó el Ayuntamiento de Córdoba en un programa que es de concurrencia competitiva y que es histórico, ya que es la primera convocatoria de estas características para regenerar barriadas completas que realiza el Gobierno de la Junta. Hemos conseguido impulsar este plan, que va a suponer que 14 proyectos como el del Santuario se pongan en marcha en el conjunto de Andalucía y va a ser a mediados del año próximo. Ha sido elegido el proyecto del Santuario pero otros barrios de Córdoba van a seguir contando con oportunidades porque vamos a continuar invirtiendo en proyectos de estas características y lo haremos también con los fondos Next Generation. Cuando tengamos esa información del decreto aprobado, nos tendremos que poner a trabajar con el Ayuntamiento para delimitar nuevos espacios y para que ese dinero llegue también a otros barrios, pero hemos empezado por el Santuario y es la primera vez que la Junta le destina casi 4 millones para una acción de estas características. Es el primer paso pero seguro que va a tener continuidad con otras áreas de Andalucía.

-¿Ocurrirá como sucedió hace una década con el área de rehabilitación integral de la Axerquía Norte, de la que apenas se ejecutaron un tercio de los proyectos?

-La gestión de los anteriores gobiernos en materia de vivienda fue muy deficiente, especialmente en la ciudad de Córdoba. Recuerdo cómo afectó, frustrando expectativas, a los mayores que confiaron en el Gobierno de la Junta la no instalación de ascensores comprometidos. El Gobierno andaluz anterior dejó tiradas a familias que pusieron ilusión y esperanza y que colaboraron en el proyecto para ver cómo mejoraba su calidad de vida. Cuando llegamos nos encontramos proyectos pendientes de instalación de ascensores en Córdoba y hemos sido capaces de impulsar 3,7 millones de euros para instalar los que estaban comprometidos. Nos quedan solo nueve obras que están en ejecución de las arrastradas, que se van a terminar este año. Podemos decir que en un tiempo récord hemos conseguido concluir con esa instalación de ascensores que dejó el Gobierno andaluz anterior pendiente y que afectaba a 31 comunidades que habían solicitado acogerse a esa financiación. Voy a garantizar que esta actuación se va a concluir. No se ha parado ni una sola obra de las que se han iniciado y, a pesar de la situación económica y de la pandemia, estamos tirando de todos y cada uno de los proyectos. La intervención del Santuario se completará y estoy convencida de que, con la colaboración que tengo con el Ayuntamiento, que participa en la ejecución de estas obras, entre los dos la sacaremos adelante.

-De esa área de rehabilitación deriva un proyecto que no ve la luz, el de la ampliación de la ronda del Marrubial. Caminamos hacia el tercer año de legislatura y sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Por qué no se puede licitar sin culminar las expropiaciones para ganar tiempo?

-La ampliación de la ronda del Marrubial es otro proyecto histórico que los gobiernos anteriores comprometieron, anunciaron y llegaron a presupuestar pero su segunda fase quedó pendiente. Hace falta realizar esas expropiaciones, que son necesarias para licitar el proyecto, pero también hace falta rematar algo que ni siquiera se realizó en la legislatura anterior, que tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento, y me consta que está trabajando en ello, que es la cesión del suelo, que también es necesaria para afrontar una obra de esas características.

-Otra ronda, la Norte, es ahora más necesaria que nunca a raíz de la apertura del tramo que ha concluido el Ayuntamiento. ¿Cuándo será una realidad esa obra?

-Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Córdoba desde hace meses y con todo el movimiento vecinal, al que tengo que agradecer su participación y su implicación. Nos hemos puesto de acuerdo, prácticamente hemos recogido el 95% de las propuestas que nos ha ofrecido el movimiento vecinal, que ha querido mejorar el primer proyecto que presentamos y sobre el que trabajó la Consejería de Fomento con el Ayuntamiento. Este proyecto avanza gracias también a que hemos decidido afrontarlo en dos fases. Estamos a punto de encargar la redacción tras ponernos de acuerdo con el Ayuntamiento y con el movimiento vecinal. Hemos comprometido ya en el trabajo que estamos haciendo de preparación de los presupuestos del 2022 una partida para, cuando el proyecto esté listo, poder licitar y ejecutar la primera fase. Sabemos que es un proyecto muy importante para Córdoba y que salda una deuda histórica de la Junta con la ciudad.

-¿Se hará de una vez como pide el movimiento vecinal?

-Nos hemos comprometido en licitar el proyecto constructivo de la primera fase e inmediatamente después el de la segunda. Es un proyecto histórico pero no teníamos ni un documento, faltaba el proyecto constructivo. Aunque hubiéramos tenido el presupuesto listo, no hubiéramos podido licitarlo y empezar su construcción. Hemos trabajado desde el inicio partiendo de cero y facilitando su ejecución faseándolo en dos, pero el compromiso es contar con ese proyecto constructivo de la segunda fase y se va a licitar inmediatamente después.

-¿Qué fecha de licitación de obra tienen prevista?

-Primero debemos tener el proyecto constructivo que nos dé el plazo de ejecución y luego podremos comprometer esa fecha.

-¿Qué ha aceptado la Junta y qué no?

-Son cambios de detalle, no hay cambios que hayan modificado sustancialmente el proyecto. Se ha escuchado a los vecinos y al Ayuntamiento para hacer un proyecto mejor, pero no han cambiado sustancialmente ni los objetivos, ni el presupuesto sobre el que estábamos trabajando, por lo que ha podido ser asumible en base al diálogo que hemos establecido de contar con el mejor proyecto y consenso posible.

-¿Más tramo soterrado es lo que se ha conseguido?

-Eso es lo que hemos decidido.

-¿Hay garantías de que la totalidad de la obra se va a ejecutar y de que no va a ocurrir como en el 2010, que la vía se tornó irrealizable?

-La garantía es que hemos empezado trabajando en el proyecto constructivo, que ya avanza, cuenta con acuerdo, que se va a licitar su redacción y eso es más que una garantía, cosa que no ocurrió con el Partido Socialista. Cuando esté el proyecto, se buscará la financiación, para lo que tenemos en marcha diferentes vías, la colaboración público-privada, los nuevos fondos Feder, que también ayudan a financiar infraestructuras de estas características, urbanas, que mejoran la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos. La garantía es el trabajo que estamos desarrollando, la voluntad que estamos poniendo y la licitación de la redacción del proyecto.

-Hace un año daba la noticia de que varias empresas estaban interesadas en ocupar la totalidad del parque logístico. ¿Están ya vendidos el 100% de los terrenos?

-En un año hemos avanzado para desbloquear dos proyectos fundamentales para la ciudad, que se encontraban abandonados, olvidados y sin solución, y los dos avanzan, el primero, el de la ronda Norte, y el segundo, el de ese área logística que es fundamental, y más en este momento, para crear empleo. El impulso que se ha dado es determinante desde el punto de vista de la comercialización. Este año lo que hemos hecho ha sido trabajar mano a mano con el Ayuntamiento de Córdoba para modificar la situación de ese parque, que tenía parcelas pequeñas que comercialmente no eran interesantes y que no ofrecían respuesta ni soluciones a lo que solicitaba el mercado. Hemos escuchado al mercado, hemos tenido que hacer una modificación urbanística y, gracias a la aprobación de la misma, ese suelo tiene interés y se va a desarrollar. Estamos trabajando en la comercialización de la tercera fase, hay empresas que llevan tiempo estudiándola, hemos mantenido reuniones de trabajo y espero que se presenten ofertas. Córdoba es una ciudad muy atractiva desde el punto de vista de la logística y tiene enormes fortalezas, la conexión ferroviaria, la conexión por carretera, el interés que va a despertar y la apuesta que está haciendo este nuevo Gobierno de la Junta va a ser fundamental para que se pueda desarrollar y se pueda vender esa tercera fase que nos queda.

-¿Cuándo habrá obras allí y cuándo estará totalmente culminado el parque logístico?

-Ahora mismo se están realizando catas arqueológicas y en cuanto acaben se presentará el proyecto de urbanización de las obras de las naves. Se va a simultanear el proyecto de urbanización y el de construcción de las naves para no perder ni un minuto. El objetivo es, después de tantos años perdidos, ganar todo el tiempo que sea posible para poner en marcha la instalación de naves y la generación de empleo.

-Para el parque logístico es fundamental el segundo tramo de variante Oeste y la terminal ferroviaria de El Higuerón, ¿se ha producido algún avance con el Gobierno en relación a ambos?

-En cuanto decidimos impulsar el área logística, me puse en contacto con el Ministerio de Transportes (Mitma). Hay una asignatura pendiente, que está firmada en un convenio entre el Gobierno de España y la Junta, ejecutar el segundo tramo de la variante Oeste, que es esencial. Hasta ahora ese proyecto está abandonado por parte del Estado, que no ha puesto ningún interés, y por parte del Gobierno de la Junta anterior entiendo que no estaba previsto desarrollar el área logística de El Higuerón. En el momento en que se apuesta por impulsarla, es fundamental afrontar ese segundo tramo. Tras la carta que trasladé al anterior ministro -en referencia a José Luis Ábalos-, me dijo que lo iba a analizar y que cuando hubiera algún avance me iba a trasladar información al respecto. Sigo esperando. Espero que la nueva ministra -en referencia a Raquel Sánchez- asuma este proyecto y le dé más importancia que el anterior. En la lista de iniciativas pendientes en cada provincia, la variante es esencial para la ciudad de Córdoba y tenemos que impulsarla juntos, invertir juntos Gobierno y Junta para favorecer el desarrollo del área logística y la instalación de empresas. Esta variante se recoge en el nuevo plan de infraestructuras por esencial y va a contar con partida presupuestaria en el 2022 como voluntad de la Junta de retomar este importante proyecto.

-¿Cuánto dinero hay previsto dedicarle?

- No le puedo decir la partida porque el presupuesto está aún en fase de borrador. La parte que le corresponde poner a la Junta son 2,8 millones.

-¿Ha pedido ya una reunión con la nueva ministra de Transportes?

-En cuanto tomó posesión el fin de semana, el lunes le trasladé por carta mi felicitación y me puse a su disposición para trabajar de forma coordinada y con lealtad institucional. Tenemos grandes retos por delante. La ejecución de los fondos Next Generation es un reto muy importante pero tenemos otros proyectos sobre los que debemos avanzar, como el mapa ferroviario de Andalucía. El Gobierno de España tiene oportunidad de revisar el mapa ferroviario. Hace falta apostar por la modernización de las conexiones que ya existen y culminar los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo. Tenemos otro reto, la nueva ley de vivienda y el nuevo plan estatal que tendremos que firmar para dar salida y favorecer el acceso a la vivienda, especialmente a los más jóvenes. En cuanto sea posible es necesaria esa reunión. He esperado dos años para hablar con el anterior ministro pero no he recibido la respuesta para sentarnos para abordar los proyectos y compartir objetivos comunes. Espero que esta nueva ministra tenga más sensibilidad con los andaluces y que afronte cuanto antes esa reunión sosegada porque son muchos los proyectos pendientes del Gobierno en Andalucía que tenemos que hablar y planificar.

-¿Qué le reivindicará en relación al eje central de los corredores Atlántico y Mediterráneo y al tren de cercanías de la provincia?

-Es esencial concluir esos corredores antes del 2030, como así lo marca Europa, y cuentan con financiación de fondos europeos. Andalucía se ha dejado para el final en ambos corredores. El Gobierno central ha empezado de norte a sur y ahora tiene la oportunidad de simultanear las obras que se están desarrollando con las que den comienzo en Andalucía para completar los dos corredores. El Mediterráneo se ha parado en Murcia y falta completar su ejecución de Murcia a Almería, de Almería a Granada y de Granada a Bobadilla para enlazar con el central. Y el Atlántico también se encuentra más atrasado en su tramo andaluz. Es esencial en el tramo que afecta a Córdoba la construcción de apartaderos. Creo que es necesario también retomar el proyecto de ampliar el servicio de cercanías de Córdoba a los municipios que se encuentran más cerca. Es un proyecto histórico que se ha quedado parado, que ayuda a favorecer la movilidad entre Córdoba y esos municipios que ofrecen población que se desplaza a diario a trabajar a la ciudad. Es esencial que el Gobierno apueste por este proyecto que quedó pendiente.

-Acaba de salir a concurso la obra de la variante de las Angosturas, ¿qué plazos barajan?

-Este es otro proyecto histórico, de más de una década, muy necesario, que los gobiernos anteriores prometieron, presupuestaron, pero que tampoco contaba con un proyecto constructivo. Hemos necesitado año y medio para empezar de cero, para tener el proyecto redactado y pasado su trámite ambiental en un tiempo récord para poder licitar la obra y adjudicarla y creo que es una magnífica noticia el anuncio de que antes de finalizar el año o al principio del 2022 podremos empezar las obras. El plazo de ejecución son 24 meses y cuenta con un presupuesto muy importante, 12,6 millones. Es una actuación fundamental para acabar con ese trazado sinuoso de la A-333 a su paso por Priego de Córdoba.

-¿Y para lo que queda de Autovía del Olivar?, que sigue sin licitar.

-Es una gran demanda y otro gran incumplimiento de la Junta con la provincia de Córdoba, una infraestructura fundamental para vertebrar Córdoba y unirla con otras provincias. Cuando llegamos nos encontramos una iniciativa de la que llevábamos hablando décadas pero que no contaba con ningún proyecto constructivo. Nos hemos puesto a trabajar en la licitación de los proyectos de dos tramos y se encuentra adjudicado el de la variante de Cabra y se trabaja en el mismo y en la actualización del proyecto del tramo Lucena-Navas del Selpillar. Vamos paso a paso, pero dando pasos firmes y sólidos.

-El proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) ha superado el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, ¿nos puede explicar de manera clara y didáctica qué efectos prácticos tendrá?

-Me siento muy contenta. Esta semana ha sido muy importante porque hemos conseguido que rectificase el PSOE y Vox, y tengo que agradecer que hayan aprendido la importancia que tiene iniciar el trámite de una ley que es fundamental para Andalucía. La ley nos va a ayudar a dinamizar la economía y a dar salida a proyectos de construcción de colegios y de hospitales, a promover viviendas para los más jóvenes y a ejecutar iniciativas vinculadas a nuestra industria. La ley anterior, la LOUA, del 2002, sufrió hasta once modificaciones y se quedó obsoleta, lo que se ha traducido en un camino de obstáculos para los ayuntamientos, para aprobar su planeamiento, pero también para los inversores. Son muchos los proyectos que han huido de Andalucía en la última década por no contar con planes generales; por cómo se alargaba la aprobación de cualquier innovación, de un plan especial, de un proyecto de urbanización; y por los tiempos, la dificultad normativa, esa maraña que ha provocado la LOUA. Ahora se ha simplificado la norma, se ha aclarado, reduciendo trámites y procedimientos. Hasta diez años de media hacían falta para aprobar un plan general y con la inseguridad jurídica que ha hecho que los pocos aprobados en Andalucía hayan caído por sentencia judicial. La ley es la oportunidad para facilitar la aprobación del planeamiento y para que Andalucía crezca, se genere inversión y sea punta de lanza.

-Esta norma no termina de convencer a colectivos vecinales que exigen servicios básicos en las parcelaciones y su regularización, circunstancias que no se logran a pesar de los instrumentos que se crean, ¿por qué es tan difícil y cómo podría convencerlos de que esta ley va a ser diferente y va a solucionar algo que sigue pareciendo una utopía?

-Esto también es un problema histórico que el Gobierno andaluz anterior no supo resolver, 300.000 viviendas irregulares en el conjunto de Andalucía. Eso pone de manifiesto que la ley anterior fracasó en cuanto a la protección del territorio y, una vez que se produjo el problema, el Gobierno andaluz anterior tampoco buscó solución. En tiempo récord, en 6 meses, aprobamos el 9 de septiembre del 2019 el decreto para regularizar las viviendas proponiendo dos caminos, la declaración AFO y el plan especial para los asentamientos. Pero tiene que impulsarlo los propietarios con el Ayuntamiento. El Gobierno de la Junta ha marcado el camino con este decreto. Su contenido se incluye en la ley y será derogado en cuanto se apruebe. Seguimos trabajando y, si la ley se aprueba, ese decreto tiene que aplicarse y en su aplicación podemos introducir mejoras. Estamos en un momento inicial. Nos hemos reunido con las asociaciones que representan a las parcelaciones para seguir avanzando, para perfeccionar la aplicación del decreto y, si es necesario, perfeccionar el texto para avanzar con el compromiso que tenemos, el de que, siempre que sea posible y la ley lo permita, regularizar, que no legalizar, aquellas viviendas que con el decreto se puedan afrontar.

-Acaba de entrar en información pública el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2021-2030, ¿qué aportará?

-Es la radiografía de los proyectos, de las inversiones, de las infraestructuras más importantes que tiene como reto aceptar el Gobierno de la Junta contando con otras administraciones y con la colaboración público-privada. Es un documento que es una guía para poder solicitar fondos europeos. Es un documento de planificación en el que se demuestra que quedan pendientes muchos proyectos en el conjunto de Andalucía, históricos, que pueden ayudar a generar actividad económica. El documento detecta las necesidades, planifica su ejecución y pone de manifiesto que se ha podido invertir más en el conjunto de Andalucía. Su objetivo temporal es el 2030, el que nos marcan los fondos europeos.

-¿Piensa retomar la Junta el plan para ejecutar carriles bici en la ciudad?

-Estamos trabajando en carriles bici con un nuevo concepto, ciclo-peatonales, interurbanos. El proyecto anterior fue un absoluto fracaso, no llegó a ejecutarse y se encontró con el reparo de la Intervención. Ahora el reto es trabajar, porque son necesarios y demandados, en proyectos de carriles ciclo-peatonales pero interurbanos que mejoren la movilidad en su conjunto. Hay que retomar este tipo de infraestructuras pero haciéndolo conforme a la legalidad.

-Su consejería es una pieza fundamental en el proyecto de la base logística del Ejército. ¿Cuánto dinero aportará la Junta finalmente y cuándo?

-Estamos trabajando desde el primer momento con mucho compromiso y seriedad con el Ejército de Tierra y con el Gobierno de España para poder avanzar en dos documentos que están ultimados y que eran esenciales para iniciar este proyecto tan importante para Córdoba y para el conjunto de Andalucía. La base logística es un proyecto estratégico para el conjunto de Andalucía y el resto de las provincias andaluzas tienen que generar sinergias con el mismo y con esta gran inversión. Se tienen que generar sinergias con los puertos y con el resto de áreas logísticas. La Junta ha volcado, a través de AVRA, la experiencia que tiene en el desarrollo del suelo. Hemos trabajado en el protocolo que ya está firmado con los propietarios de ese suelo y con el Ayuntamiento y en el convenio que tiene que rubricar el Gobierno con la Junta. Se está ultimando y revisando jurídicamente. Hemos avanzado en esa tarea. Después nos corresponderá el desarrollo, la ejecución de esa importante obra. El resto de aportaciones no dependen de mi consejería, son aportaciones vinculadas a la formación para el empleo, a la innovación, digitalización y eficiencia energética, inversiones que están preparando y que van muy orientadas al objetivo final del proyecto, que también lleva aportaciones de fondos europeos, convertir el área logística en un área actual, digitalmente muy avanzada y con eficiencia energética absoluta.

-Al igual que ocurrió con la crisis económica de hace una década, ¿el covid ha cambiado las prioridades de su consejería? ¿Cuáles son?

-El covid nos ha hecho cambiar a todos muchas cosas pero las prioridades son las mismas. Me comprometí a cambiar el modelo urbanístico y hemos conseguido que se admita a trámite la ley Lista y espero que esté aprobada antes de que acabe el año. Necesito la agilidad de los grupos parlamentarios, compromiso y trabajo para aprobar esa ley cuanto antes. En materia de vivienda nos marcamos como prioridad construir VPO. Eran muchos los solares que se encontraban en barbecho. Ha habido tres convocatorias para favorecer la construcción de VPO en régimen de alquiler. Se están impulsando más ayudas que nunca. Hay tres convocatorias abiertas de ayudas al alquiler para las familias más vulnerables. En materia de infraestructuras, se están sacando proyectos históricos de los cajones como el de la variante de las Angosturas, la ronda Norte o la Autovía del Olivar. Apostamos por la obra pública, lejos de lo que hizo el Gobierno andaluz anterior, que en la pasada crisis económica redujo la inversión, se paralizaron los proyectos, se reprogramaron y hemos tenido que pagar indemnizaciones millonarias, más de mil millones, por esa decisión política de parar todas las obras paralizando también un sector, el de la construcción, que nos está ayudando a la reactivación económica, a crear empleo. Esos objetivos, a pesar de la pandemia, se han visto reforzados. Y la apuesta por la logística genera sinergias con los puertos del Estado, con el área logística de Córdoba, con la del Ejército para que su construcción sea cuanto antes, con el puerto seco de Antequera, y con el área logística de San Roque, vinculada al puerto de Algeciras, proyectos esenciales para crear empleo, dinamizar la economía y que tienen que llegar cuanto antes. La pandemia ha hecho que tengamos más compromiso, si cabe, con proyectos que nos tienen que ayudar a crear empleo y las áreas logísticas son esenciales. Andalucía debe convertirse en el gran área logística del sur de Europa. Estamos dando pasos esenciales para que así sea y tenemos un gran potencial, de ahí que el Gobierno central deba comprometerse con los corredores ferroviarios porque son vitales para ese tránsito de mercancías.