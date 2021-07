Administraciones y entidades privadas están pendientes de la Unión Europea y expectantes, por la lluvia de millones que supondrá el Fondo de Recuperación Next Generation, para amortiguar el impacto del covid y reflotar la economía comunitaria. «Es una oportunidad que no podemos perder, pero no se trata de hacer obras, sino de que se produzca el cambio del sistema productivo, la mejora de la eficiencia energética o el impulso a la igualdad», comenta el diputado del PSOE Antonio Hurtado. «Mientras más se ajusten los proyectos a las líneas desarrolladas más probabilidad tendrán de ser financiados y que sirvan como revulsivo ante la crisis».

El martes, el plan de recuperación presentado por España recibió luz verde de los Veintisiete, lo que permitirá al Gobierno acceder a un anticipo automático de 9.000 millones de euros, el 13% de los 69.500 millones en subvenciones a fondo perdido que recibirá el país hasta 2026 de estos fondos, y 10.000 millones más a finales de año. Ese montante estará gestionado al 50% por el Estado (a través de los ministerios) y las comunidades autónomas, en función de las líneas del plan de reactivación y de quién tenga las competencias en cuestión. «En estos momentos, la noticia es que el plan del Gobierno ha convencido a Bruselas --pendiente de las reformas laboral y de las pensiones-- y que los recursos van a ir llegando a partir de julio», añade Hurtado, que entiende que los ayuntamientos en estos momentos no sepan exactamente cómo proceder. Este año se van a empezar a ejecutar los primeros fondos y el Estado o la Junta de Andalucía irán desarrollando las líneas del plan de reactivación y sacarán a concurrencia competitiva sus órdenes de desarrollo para los proyectos (parece que se empezará con los vinculados con el coche eléctrico), el procedimiento a seguir por quienes opten a los fondos y quiénes podrán ser los beneficiarios.

A lo largo del 2020, entidades locales como el Ayuntamiento de Córdoba han ido adelantando a la Junta de Andalucía algunos de los proyectos con los que esperan pescar parte de estos fondos. «Ha habido un interés por ir acelerando el procedimiento, pero realmente habrá proyectos que encajen y otros que no, y eso lo tendrán que ver las comunidades o el ministerio de turno», advierte Hurtado.

El Consistorio cordobés presentó en diciembre 8 proyectos valorados en 192 millones, que diseñaron la Concejalía de Reactivación Económica (una red de centros para la innovación en los siete distritos de la capital, 13,8 millones, y la creación de un clúster logístico, 14 millones); la de Transformación Digital (la creación de un Smart Goverment, 21,63 millones, y un proyecto de Smart City, 14,4 millones), Urbanismo (la culminación del anillo verde) y las empresas municipales Aucorsa, Emacsa y Sadeco. Esta última empresa, por ejemplo, plantea una iniciativa de 35 millones para digitalizar al máximo sus procesos y alcanzar un Sadeco 2.0, mientras que la de autobuses emplearía 17,5 millones para la adquisición de 35 autobuses de gas natural comprimido. Por su parte, Emacsa propuso la construcción de cuatro tanques de tormentas, por 47,9 millones en el Cordel de Écija, junto al puente de San Rafael o en Pedroche.