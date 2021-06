El PSOE exige información y anuncia que se personará en la causa de los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras, que dirige David Dorado, si se terminan abriendo diligencias judiciales sobre el asunto. La portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Ambrosio, ha informado de los pasos que dará su grupo si, llegado el caso, el Ministerio Fiscal ve indicios de delito en la actuación del técnico municipal al que se le ha abierto un expediente disciplinario, después de que el gobierno local decidiera ayer remitir a los juzgados el informe realizado por el titular de la asesoría jurídica municipal, Miguel Aguilar, que cuestiona su actuación. Los primeros que denunciaron este asunto fueron los grupos municipales de IU y Podemos el pasado mes de abril y un mes después, en mayo, acudieron con su investigación a la Fiscalía, que aún no se ha pronunciado. Estos grupos municipales entienden que en al menos dos contratos menores realizados en la Delegación de Infraestructuras se habrían podido cometer delitos de falsedad documental, fraccionamiento de contrato y prevaricación. El informe de la asesoría jurídica municipal, que ha analizado todos los contratos de este área en 2020, ahondaría en estas sospechas.

Relacionadas IU y Podemos exigen la dimisión de David Dorado por los contratos menores de Infraestructuras

Isabel Ambrosio ha lamentado que el gobierno local no haya informado con transparencia sobre esta cuestión escudándose en que se trata de una información reservada y ha informado a los medios de comunicación de que su grupo va a solicitar por escrito una copia del informe “porque es fundamental tener todos los datos para no actuar de oído”, ha dicho Ambrosio, que dice haberse enterado por la prensa de los resultados del informe. En cualquier caso, la edil socialista ha echado en falta la llamada del alcalde, José María Bellido, y ha reclamado la convocatoria al menos de una junta de portavoces donde se den verbalmente las explicaciones oportunas. “En un tema lo suficientemente serio y preocupante para exigir transparencia y seriedad”, ha redundado la portavoz. De momento, el PSOE no ha pedido hoy ninguna dimisión, como sí han hecho los grupos municipales de IU y Podemos esta mañana.