IU y Podemos exigen la salida de David Dorado y de la coordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno, del Ayuntamiento de Córdoba, después de que ayer el gobierno local decidiera —aconsejados por la asesoría jurídica municipal— elevar a la Fiscalía los contratos menores de esta delegación que han sido gestionados por un técnico municipal, al que también se le ha abierto un expediente disciplinario. IU y Podemos, que elevaron a su vez en mayo dos de esos contratos al Ministerio Fiscal por sospechar de que eran irregulares, han exigido la dimisión del delegado y de su coordinadora general o en su defecto, el cese por parte del alcalde, José María Bellido. Si no lo hace, dicen, será “cómplice” de este modus operandi con el que se trabaja en esta delegación en la que el informe del jefe de los letrados municipales encuentran hechos que podrían ser constitutivos de delitos como fraccionamiento de contrato, falsedad documental o prevaricación.

La viceportavoz municipal de IU, Amparo Pernichi, considera que “es la hora de pedir responsabilidades” y que no se puede esperar “ni un minuto más” para que los responsables adopten decisiones. “Es Dorado el que encarga cada uno de esos contratos menores (…) y el que acaba firmando cada una de las facturas”, ha asegurado Pernichi, quien niega que el concejal de Cs pueda decir que no tenía conocimiento porque consta lo contrario en los expedientes. En cualquier caso, si se acepta la tesis de que Dorado no fuera conocedor de los hechos, para IU sigue habiendo un problema “porque tenemos a dos personas en una delegación que no se enteran de nada”. “Por acción u omisión no pueden seguir en esa delegación”, ha concluido.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, por su parte, ha valorado que los casos que este grupo denunció junto a IU en Fiscalía puedan ser solo “la punta del iceberg de una trama muchísimo más gorda”. Asimismo, ha exigido al gobierno municipal “transparencia e información” y ha pedido que les faciliten el informe de la asesoría jurídica municipal, así como el listado de contratos menores del último trimestre que les vienen reclamando desde el mes de abril, y que no se excusen diciendo que se trata de información reservada. Además, han pedido al resto de los grupos de la oposición que se sumen a ellos y pidan al alcalde el informe. “Exigimos depurar responsabilidades políticas; hay pruebas e indicios suficientemente graves para ello. Si el alcalde no hace nada sencillamente es cómplice de todo lo que está pasando”, ha dicho Pedrajas.