Los vecinos de la urbanización de Las Jaras, en la sierra de Córdoba, llevan desde el lunes pasado sin agua potable. A pesar de que las empresas encargadas de suministrar el servicio recibieron ayer un ultimátum de 24 horas por parte de la Gerencia de Urbanismo para que volvieran a activarlo, lo cierto es que ese tiempo ha transcurrido y el agua no ha vuelto a los grifos de estos vecinos.

Según ha podido saber este periódico, sobre el mediodía, cuando se cumplía el plazo dado por Urbanismo, el servicio todavía no había sido restablecido. Vecinos de la zona han comentado que las empresas argumentan que no tienen ahora mismo los productos químicos necesarios para potabilizar el agua, lo que podría haber ocasionado este corte (que no, ni mucho menos, el primero, ya que el problema viene de largo).

La resolución firmada por el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, exponía que si en 24 horas no se había restablecido el servicio "en condiciones adecuadas", se procedería a la ejecución subsidiaria "de cuantas actuaciones sean necesarias para de forma urgente asegurar dicho suministro, a costa de dichas empresas".

Según ha explicado hoy Fuentes, la Gerencia está trabajando con las empresas para ayudar a restablecer el suministro y ha añadido que "estamos actuando y resolviendo un problema que es de los propietarios y de la adjudicataria privada de suministro y saneamiento".