Los vecinos de la zona de Las Jaras en Córdoba han vuelto a quedarse sin agua una vez más. Según ha informado Juan Estévez, miembro del consejo de distrito Sierra y de la asociación vecinal Las Jaras, el corte actual se ha producido sobre las 9.00 horas de este lunes. Es habitual que cuando llega el calor estos cortes de agua se repitan una y otra vez, la razón, una mayor demanda ante una mayor afluencia de vecinos.

Estévez ha detallado que durante el invierno los cortes son puntuales, aunque los hay, sin embargo, el problema viene cuando llega el verano y la población de Las Jaras es "tres o cuatro" veces más numerosa que durante el resto del año. Dado que se trata de un hecho ya habitual, este representante vecinal ha reconocido que "ya nos temíamos que esto [el corte del agua] iba a ocurrir".

Además, los vecinos de esta zona de la Sierra de Córdoba han asegurado que llevan ya cerca de seis meses viendo una salida de agua residuales que, además, provocan "un olor nauseabundo".

Desde Las Jaras culpan de los problemas tanto a la empresa como al Ayuntamiento. Estévez ha cargado duramente contra el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, a quien ha acusado de hacer "un brindis al sol" cada vez que habla de que se solucionarán los problemas de agua en la zona porque "no hay resultados". Según Estévez, Fuentes "no contesta a nadie, solo a sus palmeros" y ha lamentado que no se tomen de verdad cartas en el asunto.

En cualquier caso, hace apenas dos meses Fuentes anunció que desde Urbanismo se había pedido a la empresa municipal de aguas Emacsa su colaboración para, en un primer momento, realizar una auditoría sobre el estado de las redes de abastecimiento y saneamiento de la urbanización.

Sobre esto último, Estévez considera que quienes "marcan el ritmo" son los técnicos de Emacsa que "dicen que no se puede coger agua del pantano, cuando el pantano está para abastecer a la población".