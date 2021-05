La batalla del colegio público Hernán Ruiz, ubicado en la avenida de Valdeolleros, no cesa desde que conocieron que la Delegación de Educación tenía previsto suprimir una clase de primero de Primaria, cuando hay demanda suficiente. Este miércoles, medio centenar de personas, entre delegados sindicales de CCOO y familias afectadas, se han concentrado a las puertas del colegio para reclamar a la Delegación de Educación que reconsidere su postura.

El director del CEIP Hernán Ruiz, Rafael Castro, ha declarado a los medios que como centro público "estamos solicitando que se devuelva una unidad suprimida en Primaria, lo que significa 25 plazas menos para nuestro centro, de las cuales hay 8 familias del barrio que han pedido matricularse en este centro, por tanto es justo, tenemos argumentos y la demanda familiar". Castro ha insistido que para ellos es importante "no romper el hilo educativo en este barrio" que sería escuela infantil Cruz de Juárez, centro adscrito Hernán Ruiz y los institutos Grupo Cántico y Ángel de Saavedra.

Además, el director del centro ha explicado que tienen una unidad de 3 años, con 25 plazas, y hay 26 solicitudes, por lo que piden que se amplíe a una unidad más "y que niños y niñas de tres años, al entrar en la vida escolar, puedan tener un entorno cómodo, seguro y que se encuentren con una calidad educativa".

Castro se ha mostrado optimista, pues "creo que va a imperar el sentido común y nos van a devolver las unidades suprimidas". Los números que manejan son de 75 plazas en primero de Primaria que ha descendido a 50. Y como la certificación de matrícula es del 1 al 8 de junio, "en esas fechas nos movemos" para que se cambien la decisión.

Francisco Cobos, secretario general de enseñanza de CCOO ha señalado que reclaman que los niños y niñas de las familias que han solicitado el CEIP Hernán Ruiz sean "admitidos en el centro de su elección" y que "cese la actitud de ataque continuo que están sufriendo tanto la EEI Cruz de Juárez" como este centro. Además, exigen a la Delegación de Educación que "elimine la situación apriorística en el reparto de unidades" y que no cierre a las familias "la oportunidad de matrícula en el centro de su elección".

Familias sin plaza procedentes de la escuela infantil Cruz de Juárez

Las 8 familias que no han sido admitidas en el CEIP Hernán Ruiz en primero de Primaria por "insuficiencia de plazas" se han reunido con la delegada de Educación esta semana, tras la cual han puesto de manifiesto sus razones por las que deben ser admitidos sus hijos.

En una nota, las familias recuerdan que "el actual curso 2020-2021 arrancó con tres líneas y la previsión era que continuase así; sobre todo, teniendo en cuenta los índices de demanda social del mencionado centro en el nivel educativo del que hablamos. Sin embargo, esa “insuficiencia de plazas escolares” ha sido provocada directamente por su Delegación con una decisión administrativa precipitada (porque no han esperado a que finalizase el mes habilitado para la solicitud de plaza), improvisada (porque no debería cambiarse la planificación educativa en mitad de un curso académico) y, sobre todo, injusta (porque cercena el derecho de estas 8 familias de libre elección de centro) e injustificada (porque la demanda ha superado la oferta con creces). Por todo ello, solicitamos, una vez más, ahora de manera específica como familias directamente más afectadas por esta decisión, que se reconsidere esa medida y se restituya la tercera línea de Primaria en un centro de enseñanza público que, con los datos en la mano, la demanda, la necesita y la merece. Y es que se trata de una situación que no entendemos ni tampoco compartimos y que perjudica a nuestras familias y, sobre todo, a nuestras hijas e hijos".

Además, insisten en que "el CEIP Hernán Ruiz es el colegio adscrito a la EEI Cruz de Juárez de la que provienen un número importante de las familias que solicitan la plaza e n él; aspecto que consideramos clave y que permite mantener el vínculo establecido en Educación Infantil". Asimismo, dicen, "con esta decisión se penaliza a las familias de la propia EEI Cruz de Juárez, ya que tienen que someterse a un doble proceso de escolarización (con sus dudas, incertidumbres, etc): primero en 3 años y, con situaciones como ésta, de nuevo en 6 años, cuando deberían tener la tranquilidad y seguridad de poder matricular a su hijo en el centro adscrito a esta EEI que ellas deseen".

Mediación del Defensor del pueblo

Las AMPA de los colegios públicos Hernán Ruiz, La Aduana y Al-Ándalus manifiestan en una nota que se muestran "sorprendidas e indignadas ante la negativa de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Córdoba y de su titular, Inmaculada Troncoso, de no aceptar la mediación de la Defensoría del Pueblo Andaluz, solicitada por las AMPAS mencionadas, y que tenía el fin último de poner encima de la mesa los porqués conjuntos de estas AMPA a la hora de exigir la no eliminación de líneas en sus escuelas públicas".

Manifiestan que la delegada siempre se ha reunido con estas AMPA por separado y "basándose en criterios eminentemente técnicos y con argumentaciones estándar, sin dar concesión alguna a las realidades y casuísticas de los diferentes centros y personas que los conforman".

Por tanto, ven "inaceptable" que una administración pública, como es la Delegación Territorial de Educación y Deporte, "se niegue a aceptar la mediación de otra entidad pública, la Defensoría del Pueblo Andaluz, pues, a fin de cuentas, solamente implica dialogar al respecto de la problemática en cuestión".