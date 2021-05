El día 22 de mayo se cumplirá un año de la firma del llamado plan de choque que rubricaron el alcalde, José María Bellido, y las organizaciones empresariales y sindicales para tratar de impulsar la actividad económica de una ciudad que empezaba a ser azotada por la pandemia y cuyo grado de ejecución valora el Ayuntamiento en torno al 82%. De los cuatro ejes que contenía dicho plan, presupuestado en más de 100 millones, era el apartado para la reactivación económica (el tercer eje) el que tenía la cuantía económica más elevada, 87 millones.

La segunda teniente de alcalde y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, valora de forma positiva haber puesto en carga 100 millones y considera «un éxito» que tres de los cuatro ejes del plan estén a día de hoy al 90% de ejecución. «Doy por satisfactorio este arranque, pero quiero que haya mayor grado de desarrollo del eje 3 que está a un 60%», admitió ayer autocrítica, al apuntar que algunas medidas eran a medio y largo plazo (el impulso de Biotech y la pata de los Edusi). En todo caso, para la edil del PP ha sido «positivo trabajar con este tipo de planificación», que implica «un alto grado de transparencia y compromiso del gobierno local» y hacerlo en mitad de una pandemia, con más de 7 líneas de ayudas y «la estructura que tenemos», añade en alusión a los empleados municipales a quienes agradece expresamente el trabajo llevado a cabo. «No ha habido horas», reconoce agradecida.

El presidente de CECO, Antonio Díaz, también se siente satisfecho con lo logrado. «Entendemos que, como todo lo que se negocia de urgencias, tiene sus luces y sus sombras, pero el balance es más positivo que negativo», comenta. Para el representante de los empresarios han sido muchas las actuaciones que se han puesto en carga y valora de forma especial los ejes que afectan a autónomos y pymes (el eje 2 para el mantenimiento del tejido laboral y empresarial). En ese apartado se han hecho actuaciones por más de 3,48 millones y se han beneficiado a 1.100 empresas. Respecto al eje de la reactivación económica, Díaz reconoce que había una serie de inversiones que estaban previstas ya antes del plan de choque, pero que lo importante es que no se hayan paralizado con la pandemia, como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, apunta.

«Tampoco se pueden olvidar las inyecciones económicas a empresas municipales como Aucorsa y Sadeco», añade. Este punto también es bien valorado por Marina Borrego, secretaria general de CCOO, que no obstante lamenta que se haya incumplido el compromiso con no privatizar al externalizar la limpieza de contenedores.

En general, Borrego afirma que el plan era «ha funcionado medianamente bien en cuanto a ayudas para atender necesidades urgentes, medidas sanitarias y ayudas a autónomos y pequeñas empresas», pero echan en falta «más presupuesto y continuidad en la gestión de Servicios Sociales», apunta. Además, desde CCOO creen que ha chocado con la capacidad de gestión en las inversiones y obras «con un cumplimiento lento y escaso».

Los sindicatos piden más participación para el seguimiento

Por último, desde CCOO señalan también como incumplimientos que no se hayan congelado las tasas y que se haya aprobada una bajada de las mismas «que solo benefician a unos pocos», y también que no se haya facilitado la participación en el seguimiento del plan. «Solo ha habido dos reuniones telemáticas en un año y ha habido una aportación mínima de documentación», explica.

En la misma línea se pronuncia Vicente Palomares, secretario general de UGT, quien piensa que es «un buen momento para volver a sentarse y hacer balance». Precisamente esa falta de datos es lo que lleva, entre otras cosas, a este sindicato a no hacer una valoración «no todo lo favorable» que les gustaría, «aunque nos consta --dice Palomares-- que el Imdeec sí está teniendo un papel importante en el nivel de canalización y ejecución de algunos de los paquetes acordados». «Nos falta información sobre el eje central que marcó nuestro apoyo a este documento, que no es otro que la obligación de que las ayudas estén condicionadas al mantenimiento del empleo. No se pueden dar ayudas a empresas que luego destruyan empleo», sostiene.

Los esfuerzos tienen que ser compartidos, y los trabajadores y las trabajadoras que están en ERTE ya están viendo muy mermados sus ingresos, en algunos casos de forma drástica, ya que sus contratos no reflejaban su jornada real de trabajo». «Estamos en un momento clave de relativo optimismo con un ritmo de vacunación más que aceptable. Lo que hagamos ahora marcará la velocidad en la recuperación de nuestro mercado laboral, por lo que tenemos que centrar todos los esfuerzos en que las ayudas rápido a los que más lo necesitan para que aguanten este tramo final de la pandemia, porque cada negocio que se cierra es una oportunidad perdida», concluye.

Repaso eje a eje

En un repaso algo más pormenorizado de la ejecución del plan de choque, Torrent comenta que del eje de medidas covid, sanitarias para el entorno laboral no está al 100% porque falta la medida para la instalación de mamparas en los taxi, que finalmente se hará vía presupuestos con una ayuda específica al sector. “Los borradores de esas ayudas ya están”, comenta.

El eje 2, el de medidas sociales, está también prácticamente cerrado, a falta de la pata del proyecto para barriadas desfavorecidas impulsado por la Universidad Loyola. “Este proyecto de barrios vulnerables está vivo y no ejecutado al 100%, porque no era una medida a un mes vista”, explica la responsable municipal.

En cuanto a las líneas de ayudas para el mantenimiento y la proyección del tejido laboral y empresarial que dependía del Imdeec está ya todo cerrado. Fueron ayudas por 3,5 millones, que han beneficiado a más de 1.100 autónomos, que han recibido una media 1.200 euros y se han creado 315 nuevos puestos de trabajo. “La mitad de ese nuevo empleo ha sido femenino”, dice Torrent, que se siente especialmente contenta que esas empresas de nueva creación, 140 nacidas en la pandemia, se están manteniendo. También tiene pendiente Turismo la puesta en marcha de un plan de fomento y promoción turística dotado con 700.000 euros.

El eje no estaría completo porque quedan medidas pendientes, como un plan de empleo joven, que tumbó el Pleno y trata de reconducir el Imdeec; y el plan Bono 10 para el comercio local y otro plan para la hotelería, que tenía que haberlo puesto en carga Turismo y que también se está estudiando dar a través del Imdeec.

En cuanto al eje 3, la presidenta del Imdeec explica que muchas de las medidas no eran a corto ni a medio plazo, como Biotech con una inversión pendiente de 2,5 millones (tienen que salir aún los pliegos para su licitación) o los 18 millones de los Edusi, que según Torrent están a punto de ser admitidos por el Ministerio, entre otros.