Vox ha denunciado que los taxistas cordobeses no han cobrado ni un euro de las ayudas comprometidas con este colectivo en el año 2020 y que ascendían a 300.000 euros. La portavoz del grupo municipal de Vox, Paula Badanelli, ha asegurado que el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos está “engañando” a los cordobeses, al admitir y aprobar medidas que luego no cumplen y ha anunciado que exigirá la convocatoria de la comisión de seguimiento del plan de choque para ver qué se está ejecutando y qué no. Cabe recordar que este plan de choque contemplaba medidas por un valor de 100 millones de euros y que todos los grupos municipales de la oposición han exigido a lo largo de estos meses al gobierno local que rinda cuentas sobre su ejecución.

En concreto, desde Vox recuerdan que el año pasado el equipo de gobierno les aprobó una enmienda de 129.000 euros para ayudas a los taxistas y a la asociación de autónomos del taxi (Autacor) y que después en el plan de choque se incorporó una partida “sospechosamente” idéntica en importe, también de 129.000 euros, en ayudas para la colocación de mamparas.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, no solo denuncia que no se hayan destinado estas ayudas a los taxistas, sino que el gobierno municipal no tenga intención de hacerlo tampoco este año. Así, Badanelli ha asegurado que el delegado de Movilidad y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, le comunicó su intención de amortizar esas ayudas con la justificación de que no les había dado tiempo a ejecutarlas el año pasado y que no se iban a recuperar a lo largo de este año. “Parece que no son conscientes de que la gente lo está pasando mal”, ha añadido la edil de Vox, que lamenta que esto esté ocurriendo en el peor momento de crisis de los últimos años. Preguntada sobre los motivos que piensa que hay detrás de esta falta de diligencia por parte del de gobierno, Paula Badanelli ha dicho que no cree que haya “mala fe” y que solo se debe a que el Ayuntamiento “no funciona” y que “nadie ha reparado en ello”.