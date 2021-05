La Gerencia Municipal de Urbanismo estudia ampliar la suspensión de licencias a salas de juego durante un año más. El plazo que tiene el organismo municipal para no conceder permisos a este tipo de negocios expirará el 6 de mayo, por lo que a partir del 7, sin prórroga, se verá obligado a conceder los que le soliciten. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha explicado a este periódico que está estudiando la ampliación de la moratoria que se aplica desde febrero del 2020 durante «un año más». El primer paso será ver cómo queda el decreto que prepara la Junta en relación a esta materia, que, según asegura, será aprobado «en breve». Paralelamente, analizará qué posibilidades hay en relación a la moratoria cuya prórroga llevaría a un consejo rector y, posteriormente, al Pleno.

La Gerencia de Urbanismo decidió ampliar en junio del año pasado el plazo de la moratoria. El 6 de febrero de ese año, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento mediante el que decidía suspender durante un año la concesión de licencias a salas de juego. Esa moratoria llegaba a su fin el 6 de febrero del 2021, pero la Gerencia de Urbanismo decidió ampliar el plazo tres meses más debido a la paralización de los procedimientos administrativos durante el estado de alarma por el coronavirus.

La moratoria de suspensión de licencias que hay en vigor hasta el 6 de mayo está ligada a una innovación de PGOU que inició el Ayuntamiento para poner freno a las salas de juego y, sobre todo, para que estas no estuvieran a menos de 500 metros de colegios ni en zonas residenciales. Sin embargo, cuando llevaba un tiempo de tramitación, Urbanismo decidió paralizarla tras realizar una consulta tanto a la Junta como a la Subdelegación sobre si tiene potestad para regular en materia de juego. La respuesta fue coincidente en ambas administraciones, que dejaron claro al organismo municipal que no tiene potestad para ello. A raíz de esas respuestas, el presidente de Urbanismo anunció que la innovación quedaba descartada y más teniendo en cuenta que la Junta preparaba una nueva norma. Fuentes insiste en que no puede proseguir con la innovación de PGOU porque, si lo hace, estaría prevaricando.

Los efectos de la suspensión de una licencia se extinguen cuando se aprueba de manera definitiva el documento urbanístico que se tramita o cuando transcurre el plazo sin que se le haya dado el visto bueno definitivo, que es lo que ha sucedido en este caso. Fuentes ya avanzó en febrero, cuando anunció que no proseguiría con la innovación, que estudiaría la ampliación de la moratoria y que hará las consultas oportunas sobre la misma. A cuatro días de que expire, sus planes siguen siendo dar más tiempo y no otorgar licencias, aunque está a expensas del nuevo decreto de la Junta.

El Gobierno andaluz está ultimando la tramitación de un decreto que modificará el Reglamento de Establecimientos de Juego, en el que se recogerá, entre otras cuestiones, que las nuevas aperturas de salas de juego deberán mantener una distancia mínima de 150 metros de los accesos a colegios e institutos a partir de su entrada en vigor.