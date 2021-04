La inmunización frente al coronavirus, que en Córdoba comenzó a finales de diciembre, se está realizando ya desde abril con la vacuna Janssen, además de con Pfizer, Moderna y AstraZeneca (AZ). La vacunación ha comenzado a coger velocidad en las últimas semanas con la llegada de un mayor número de vacunas. Si se cumplieran los plazos de entrega de vacunas a Andalucía que contempla la Consejería de Salud para las próximas semanas, para finales de junio, podrían estar ya vacunándose mayores de 45 años.

En los tres primeros meses de vacunación en Córdoba (de enero a marzo) se habían administrado en la provincia 176.104 dosis y, con datos hasta el 29 de abril, la cifra había crecido hasta 297.464, por lo que solo en este mes de abril se han puesto casi tantas vacunas como en todo el primer trimestre de 2021.

El horizonte de un 70% de inmunización de rebaño, para el que falta mucho, ya no se ve tan inalcanzable, con un 26,81% de población cordobesa vacunada con al menos una dosis (209.468 personas) y con un 11,7% con la dos dosis (92.002). Sin embargo, el objetivo de la vacunación sí se torna aún lejano para las personas no incluidas en los grupos prioritarios de la actual estrategia nacional de vacunación o para los que no han sido llamados todavía por diversos motivos, aunque sí forman parte de esos grupos prioritarios, como es el caso de profesionales esenciales de 55 a 59 años que no tienen aún puesta ni la primera dosis, exponiéndose a diario a más riesgo que otro tipo de trabajadores. Esta última situación viene derivada del tiempo que estuvo parada la vacunación con AstraZeneca, cuando aparecieron algunos casos de trombos en población con una dosis de AZ.

Primeros beneficiarios

Los primeros beneficiarios de las vacunas en Córdoba fueron en enero los usuarios y trabajadores de residencias de mayores y centros sociosanitarios, así como profesionales de primera línea en atención primaria y hospitalaria. En el sector sanitario, gracias a la vacunación, las bajas del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por contagio covid han bajado un 86% desde enero, y en las residencias, no ha habido ningún fallecimiento por infección covid desde el 4 de marzo.

En febrero comenzaron a recibir en Córdoba la vacuna del covid los mayores de 93 años que viven fuera de residencias, el personal de ayuda a domicilio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, profesores, entre otros colectivos esenciales, y también se empezaron a beneficiar de la misma grandes dependientes y mayores de 80 años. Según la Consejería de Salud, el 100% de los mayores de 80 años en Andalucía tiene puesta alguna dosis de la vacuna contra el covid y, casi la totalidad, ha completado el ciclo vacunal. Por su parte, en la franja de 70 a 79 años, un 85% ya tiene puesta una dosis. A la par que crece la inmunización entre los mayores, estos se contagian menos. Desde enero el porcentaje de cordobeses positivos por covid de más de 65 años ha bajado un 7,5% y las muertes han caído un 9%.

Según los datos de la Junta, uniendo el 26,81% de cordobeses que tiene al menos una dosis de la vacuna (209.468) y el 5,3% de los que han superado la infección (42.167), más de un 30% de la población de la provincia posee ya anticuerpos frente al covid-19. Dentro de ese porcentaje, habrá un reducido número de personas recuperadas a las que no se les han podido detectar anticuerpos y luego también habrá quien esté en los dos grupos (el de los vacunados y el de los dados de alta). Si pasaron la infección por covid-19 y tienen menos de 65 años reciben una dosis y si son mayores de 65 años se les administran dos dosis cuando les toque.

Llegados al momento actual y a dos meses para el verano, el resto de cordobeses que no están incluidos en la presente estrategia de vacunación y está aún sin vacunar frente al covid se pregunta: «Y mi vacuna, ¿para cuando?».

En la provincia, prácticamente concluida la vacunación en el tramo de mayores de 80 años, está muy avanzada la de personas de 60 a 65 años con la vacuna de AstraZeneca y la de 66 a 69 años, con AZ, Janssen, Pfizer o Moderna. Esta semana se ha empezado a citar en Andalucía a las personas de 68 a 70 años, dependiendo del tramo de edad y reserva de dosis.

Por su parte, también va a buen ritmo la vacunación de personas de 70 a 79 años, la de grandes dependientes grado III y personas del grupo 7 -población de más de 16 años afectada por patologías de muy alto riesgo (oncológicas, autoinmunes, trasplantes, entre otras situaciones, como ser mayor de 40 años con síndrome de Down)-, con las vacunas de Pfizer o Moderna.

Segunda dosis de AZ

Este viernes se ha sabido que las personas de hasta 60 años que ya se han puesto la primera dosis de AstraZeneca tendrán que esperar otras cuatro semanas a que el Ministerio de Sanidad conozca el resultado del estudio del Instituto de Salud Carlos III que analiza la seguridad y eficacia de poner a este grupo, en lugar de una segunda dosis de AZ, una de Pfizer, como se está haciendo en Francia o Alemania.

En este compás de espera están farmacéuticos, profesores, policías, guardias civiles, entre otros trabajadores de los grupos 3B, 3C y 6 (ver gráfico adjunto). Y falta a su vez que la Consejería de Salud concrete qué vacuna recibirán quienes tengan menos de 60 años y no estén incluidos en ninguno de los grupos actuales de la estrategia de vacunación.

La semana próxima se cumple el plazo de 12 semanas que había de intervalo entre la recepción de la primera y de la segunda dosis de AstraZeneca, plazo que ahora Sanidad ha ampliado a 16 semanas.

Por su parte, algunos profesionales esenciales en la pandemia aún no saben cuándo se vacunarán frente al covid, como profesores y personal de universidades o empleados del sector agroalimentario, supermercados o comercios. También están aguardando con preocupación el momento de ser vacunados pacientes que no han sido incluidos en el grupo 7 de muy alto riesgo (porque sufren ELA, patologías cardiacas, respiratorias, entre otros).

En los menores de 16 años la vacunación no está autorizada en este momento, aunque Salud tiene previsto vacunar a unos 30 menores cordobeses frente al covid, debido a su delicada salud dependencia, entre otros motivos