El Ayuntamiento de Córdoba baraja la posibilidad de tener un stand propio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), fuera del paraguas de Turismo Andaluz que reúne a las 8 provincias andaluzas, y trabaja a contrarreloj para tratar de llegar a la edición de este año. Si no fuera así, la intención del gobierno local es hacerlo posible en la próxima edición. El alcalde, José María Bellido, ha dado cuenta de esta decisión estratégica y ha indicado que al final de esta semana se sabrá si finalmente Córdoba tendrá o no stand propio. Ayer mismo la vicepresidenta de la Diputación, Dolores Amo, expresó su descontento con la posibilidad de que la capital cordobesa rompiese con lo que hasta ahora ha sido una estrategia turística común de la capital y la provincia y calificó la decisión de “incoherente”.

El regidor cordobés, sin embargo, considera que una cosa no es incompatible con la otra y que el hecho de que Córdoba pueda disponer de expositor propio no quitará que el Ayuntamiento “siga colaborando con la Diputación”. “Estamos trabajando en un proyecto, que no es que nos escindamos de la provincia, pero Córdoba tiene entidad propia para tener un stand, como Málaga”, ha indicado esta mañana Bellido a preguntas de la prensa.

El alcalde ha argumentado que la capital tiene una oferta propia, como ayer mismo se dio a conocer con el plan turístico de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. “Tenemos suficiente oferta de turismo para tener un mejor escenario para poder contarla”, ha resumido el primer edil, que ha respondido sin nombrarla a los recelos expresados por Dolores Amo diciendo que esto “no es una cuestión de celos” y que otros ayuntamientos de la provincia, como Lucena, ya han tenido un expositor propio.

El portavoz municipal de IU, Pedro García, también ha hablado hoy de este tema y ha preguntado por qué el Ayuntamiento de Córdoba ha roto la estrategia de promocionar la provincia y la capital juntas en Fitur y ha cuestionado que se haya tomado la decisión de que la ciudad lleve un stand individual a la feria del turismo de Madrid. “Un stand vale muchísimo, ¿dónde está ese expediente, en qué órgano de gestión se ha decidido, quién lo paga? ¿Ya no hay trabajo conjunto con las denominaciones de origen? ¿Un stand para qué? ¿Para decir que en Córdoba está todo cerrado? Alguien tiene que contestar a todas estas preguntas”, ha dicho García.