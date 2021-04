El grupo municipal de Podemos Córdoba se sumará a Izquierda Unida para elevar de manera conjunta a la Fiscalía la obra de la Delegación de Infraestructuras en la que ven indicios de delito. Los concejales de la formación morada en el Ayuntamiento de Córdoba Cristina Pedrajas y Juan Alcántara han informado de sus intenciones de llevar también al fiscal la obra de la avenida de Libia, donde sospechan que podrían haberse cometido dos delitos: uno de fraccionamiento de contrato (al trocear el proyecto de iluminación de la avenida en cuestión en dos tramos) y otro de falsedad en documento público (al haberse certificado el final del proyecto a fecha 30 de diciembre cuando aún no había terminado la obra al menos hasta el 5 de enero, de lo que hay acta notarial). A estos dos posibles delitos, la formación morada añade uno más: un posible delito de prevaricación, por “las incoherencias” en las que han recaído a su juicio tanto el delegado de Infraetructuras, David Dorado, como el alcalde, José María Bellido. ”¿Cuál era la finalidad de fraccionar el contrato? Podría estar relacionado con querer adjudicar a una empresa determinada los contratos”, ha reflexionado Cristina Pedrajas.

Podemos ya pidió hace unos días explicaciones al delegado de Infraestructuras, David Dorado (Cs), sobre esta obra e incluso aportó sus sospechas sobre la empresa que resultó adjudicataria de la misma, Construcciones Sierracon, de la que apenas encontraron datos en internet (ni teléfono, ni página web, ni presencia en redes...). Incluso llegaron a personarse en el domicilio social de la constructora, ubicado en la calle Algeciras, pero no encontraron rastro alguna de la sociedad, como han vuelto a recordar hoy los ediles de Podemos, que hablan de "empresa fantasma". IU también ha indicado sus sospechas de que esta empresa, de creación reciente (en junio del 2020), fue la que más veces fue invitada a alguno de los contratos menores que la Delegación de Infraestructuras sacó a licitación en el cuarto trimestre del pasado año por un importe global de 600.000 euros. Esta empresa fue invitada al 80% de los concursos y terminó logrando dos, por sendas bajas muy reñidas. “Esto es lo que se llama nacer con estrella, porque una empresa que no conoce nadie sea llamada por el Ayuntamiento para obras de este calibre es cuanto menos sospechoso”, añaden.

A Podemos también le parece extraño que la persona a nombre de quien está esa empresa no se haya defendido públicamente. “Queremos invitar al señor Dorado cuál ha sido esa fórmula mágica por la que conoció a una empresa que no conoce nadie, que no existe donde dice existir y qué criterio utilizó para adjudicarle esos contrataros”, añaden. En todo caso, el único responsable de esta situación es del alcalde, porque este sería ya “el tercer caso de supuesta corrupción de su gobierno”, después de los casos Torrejimeno y Timoteo. “Ahora estamos ante el caso Dorado, el alcalde ha reconocido que ha mirado el expediente, que hemos solicitado ya el resto de grupos, y dijo: David Dorado no es responsable de lo que ha pasado ahí; esa frase nos hace pensar muchísimo, porque ese ahí significa que ha pasado algo y el alcalde lo tiene claro. ¿Cuál será el siguiente paso: responsabilizar a la coordinadora general? El responsable de la Delegación es Dorado y tiene que dar una explicación convincente”, ha concluido Pedrajas, para quien el gobierno con Cs le está saliendo “caro” a Bellido. También le ha recomendado a Cs que vaya pensando quién es el número 7 de su lista electoral

El delegado de Infraestructuras, David Dorado, ha dado explicaciones sobre esta obra en dos ocasiones. Una, hace justo una semana, cuando lo denunció IU. Entonces dijo que la obra finalizó el día 30 y que se tuvo que abrir varios días después porque se produjo un robo de cable. La segunda vez, el lunes pasado, cuando convocó a la prensa en la misma avenida de Libia y, en presencia de varios vecinos que le aplaudieron al final de su intervención, habló de error administrativo y responsabilizó al técnico que certificó la obra.

En la misma línea se pronunció el miércoles el alcalde, José María Bellido, que recordó que el PP en 2011 llevó a la Fiscalía unas certificaciones de obra del Imdeco, en un proceso que acabó condenando a un empleado municipal, y aseguró que brindará total transparencia al fiscal cuando solicite información.

Además de IU y Podemos, los grupos municipales del PSOE y de Vox han pedido ya explicaciones sobre lo ocurrido. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, además exigió al alcalde que convoque de urgencia una Comisión extraordinaria de Infraestructuras para aclarar los detalles de esta adjudicación.