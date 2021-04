Izquierda Unida llevará finalmente a la Fiscalía el caso de la obra de la Delegación de Infraestructuras, que encabeza David Dorado (Cs), al haber encontrado “indicios” de la comisión de dos supuestos delitos: uno de fraccionamiento de contrato y otro de falsedad documental cometidos supuestamente en su área y en concreto en una actuación realizada en la avenida de Libia para la sustitución del alumbrado.

El pasado viernes, el grupo municipal de IU denunció públicamente que Infraestructuras certificó el final de esta actuación el 30 de diciembre, pero que a fecha 5 de enero no había concluido —IU acudió a un notario para que levantara acta de esos hechos— y que la obra se había mantenido activa hasta el mes de abril. Además, este grupo municipal puso en conocimiento de la opinión pública que la adjudicataria de la actuación, la empresa Construcciones Sierra con, creada en junio de 2020 fue invitada a la mayoría de contratos menores licitados por este área municipal, y logró alzarse con dos de ellos gracias a sendas bajas muy afinadas. Eso ocurrió a pesar de que se decía en dicho contrato que en Córdoba no había empresas con capacidad demostrada para acometer dicha ejecución, aunque se terminó adjudicando la obra a una sociedad creada ese mismo año. Sobre esta empresa, Podemos señaló el lunes sus sospechas de que pudiera ser “una empresa fantasma” al no haber de ella ningún contacto, teléfono, web, perfil en redes, solo el domicilio que aparece en el registro mercantil en la calle Algeciras, que al visitarlo encontraron deshabitado.

El teniente delegado de Infraestructuras, David Dorado, por su parte, ha defendido la legalidad de esta actuación y ha blandido su desconocimiento sobre cuándo terminó la obra pese a que en un principio, el mismo viernes en que se produjo la denuncia, el edil de Cs explicó a CÓRDOBA que la obra concluyó el 30 de diciembre, pero hubo que abrir de nuevo zanjas porque se había producido una sustracción de cable. En un segundo momento, el lunes, Dorado responsabilizó al técnico municipal de la certificación de obra que podría haber dado lugar a la falsedad documental.

La viceportavoz de IU, Amparo Pernichi, ha explicado hoy que han tomado la decisión de acudir al fiscal después de apreciar indicios de delito y ha recordado que antes de acudir a la justicia advirtieron de la situación al equipo de gobierno, que también fue alertado sobre los contratos menores por el órgano de apoyo de la junta de gobierno local. “No es nada nuevo ni para el señor Dorado, ni para el señor alcalde”, ha dicho.

Además, la edil de IU ha vuelto a hacer un recorrido por lo ocurrido desde el momento en que se contrató a la empresa, hasta que se concluyó la obra, pasando por la certificación de la misma y el abono de la factura, que firmó el delegado tras la certificación final rubricada por la coordinadora . “Todo parece indicar que la cuestión es bastante más grave de lo que nos pareció en un principio”, ha admitido Pernichi para poner de relieve también las contradicciones del edil de Cs.

Solo la punta del iceberg

Asimismo, desde IU siembran la duda de que ésta sea solo la punta del iceberg, ya que el 80% de los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras se facturaron el mismo día 30 de diciembre, por lo que temen que pueda que ésta no sea la única obra con irregularidades. En este sentido, han advertido de que seguirán investigando.

Por último, los representantes de IU han preguntado al alcalde, José María Bellido, que hasta cuándo va a segur mirando para otro lado y le han advertido que está siguiendo los mismos pasos que con el caso Timoteo, a pesar de que entró la concejala de Cs terminó dimitiendo, después de que IU destapase que había estado cobrando sueldo como edil y como procuradora de los tribunales sin la aquiescencia del pleno. “Parece que no ha aprendido nada”, ha dicho Pernichi. IU no ha pedido la dimisión ni el cese de David Dorado, pero ha dicho que “el alcalde tendría ya que saber qué hace con un delegado que poco se entera de lo que tiene entre manos. Creemos que los indicios es son bastante contundentes”.