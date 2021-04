El teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, ha retado a la concejala de Izquierda Unida, Amparo Pernichi, a irse a los juzgados para denunciar en esa vía y no en rueda de prensa los dos presuntos delitos que le atribuye: fraccionamiento de contratos y falsificación de documento público por haber certificado una obra de alumbrado en la avenida de Libia sin que hubiese concluido. “Los proyectos se han pagado y han superado todos los controles. Si tiene el convencimiento de que hay delito, en vez de repetirlo lo que tiene es que irse al juzgado”, ha afirmado hoy el edil de Ciudadanos que ha ofrecido una rueda de prensa en el lugar de la obra denunciada por IU, en la avenida de Libia, junto a una docena de vecinos que le han aplaudido al final de su intervención.

Frente a la versión dada por Dorado el viernes, en su relato de hoy no ha hecho mención al supuesto robo de cable que hubo obligado a la empresa adjudicataria de la obra de alumbrado, concluida con fecha 30 de abril, a tener que abrir zanjas de nuevo para la reposición del mismo. En esta ocasión, el edil de Cs ha deslizado cualquier responsabilidad que hubiera podido cometer al funcionario que certificó el final de la obra. También ha incidido en que para que se produzca falsedad documental tendría que haberse producido algún beneficio para alguien o algún perjuicio para alguien, algo que a su entender no ha ocurrido. “Los funcionarios son personas y se pueden equivocar. Eso no es que incurra en falsedad documental sino que simplemente han cometido un error y la ley contempla la rectificación de es error de oficio o a instancia de terceros”, ha dicho para referirse al hecho de que un funcionario certificara el final de la obra, cuando IU cuenta con un acta notarial que determina que 6 días después, el 5 de enero, no había terminado.

Te puede interesar: Córdoba Ciudad IU alerta de que la empresa del alumbrado de la avenida de Libia fue la más invitada a los contratos menores de Infraestructuras

Para Dorado lo único “turbio” de este asunto y lo único que no ha ocurrido en 40 años de democracia en Córdoba es que una concejala contrate a un notario para fiscalizar el trabajo de los funcionarios y se pasee el día de reyes en busca de algún error administrativo, “eso no ha ocurrido nunca”. El teniente de alcalde además ha acusado al grupo municipal de IU de malversación de caudales públicos por haber contratado los servicios de un notario con fondos del grupo municipal. También ha barajado la posibilidad de que lo hayan podido pagar de su bolsillo, porque “entonces eso significaría que tienen fijación hacia mi persona”, ha dicho. ”¿Después de esto qué viene contratar a un detective privado?”.

En último lugar, David Dorado ha invitado a IU, que hoy ha vuelto a añadir sospechas sobre la gestión de esta delegación, a hacer lo que a su parecer es la labor de la oposición “hacer propuestas en positivo” y a dejar de lado la fiscalización que “solo pretende enturbiar la gestión d este delgado”.