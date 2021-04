El consejo de distrito Poniente-Sur de Córdoba ha anunciado este lunes que apoyará la protesta que se llevará a cabo este martes, a las 17.00 horas, para denunciar las "pésimas condiciones" en las que se imparte clase de educación de adultos en el centro de educación permanente del Parque Cruz Conde.

En un comunicado, este consejo asegura que, "con todas las medidas de seguridad sanitarias, y puede que hasta con algunas de las forradas batas de casa que llegaron a usar las alumnas para protegerse del frío este curso, el alumnado del centro de educación permanente de Parque Cruz Conde (un edificio construido en los años 70, en la calle Pintor Sorolla), tiene previsto protestar por las pésimas condiciones en las que están teniendo que recibir las clases desde noviembre de 2019". Tras esa fecha, indica este colectivo, en una reforma de las instalaciones eléctricas, se instalaron unos contadores, supuestamente ‘inteligentes’, que han convertido en un "calvario" el aprendizaje del alumnado en las clases presenciales.

Así, “la sucesión de apagones ha acelerado el deterioro de los medios audiovisuales y la avería de ordenadores del aula de informática”, además de “afectar al desempeño de las tareas administrativas y a la seguridad del centro”, por no hablar por supuesto de que “la práctica docente se ha desarrollado en el periodo invernal en condiciones infrahumanas, con bajas temperaturas y continuos apagones, eventualidades éstas que no suponían precisamente un estímulo para la asistencia”, lo que sumándolo a la coyuntura de la pandemia “ha convertido este curso en el de mayor absentismo del alumnado”, explican afectados a través del consejo de distrito Poniente-Sur.

Precisamente, el consejo de distrito es una de las entidades que apoya la protesta que mañana, a las 17:00 horas. Será una una concentración (con todas las precauciones sanitarias pertinentes) en el exterior del centro educativo, después del "resultado infructuoso" de escritos y entrevistas con responsables del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, que "no sólo no ha resuelto el problema eléctrico, sino que aún no ha dado respuesta formal a las quejas del alumnado del centro ni ha aportado el posible proyecto, plazos y propuestas para hacer frente al problema, ni siquiera tras ser denunciada anteriormente la situación ante la prensa, recuerdan desde el consejo de distrito", recalcan los denunciantes.

Los "insufribles cortes eléctricos", además, no son el único problema material del centro de Educación Permanente. Según los reclamantes, también hay "aulas y servicios con humedades, tejado con cubierta de uralita (algo escandaloso en un centro educativo, por su contenido de amianto y por el deterioro de este tejado que roza ya los 50 años), falta de seguridad y vigilancia por falta del servicio de portería desde hace más de 10 años…Una serie de carencias que se considera fruto de la insensibilidad política del Ayuntamiento de Córdoba (que ha llegado a negar o dudar sobre la titularidad municipal del edificio) y de la Consejería de Educación”.