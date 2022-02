Recientemente se ha estrenado en Netflix el documental 'Soy Georgina', una pieza en la que se aborda la vida de Georgina Rodríguez, mujer de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no ha tenido el éxito esperado y ha recibido multitud de críticas y memes en redes sociales. Entre ellos destaca el vídeo de una pareja de ancianos cordobeses que se ha viralizado en TikTok.

El viral cordobés

El vídeo ha sido realizado por el tiktoker e instagramer José Rivera, conocido en redes sociales por sus vídeos cortos de carácter humorístico. Unos de los protagonistas más recurrentes en sus vídeos son sus abuelos, quienes interpretan diferentes papeles.

Esta vez, y con motivo del estreno de 'Soy Georgina', interpretan a Gregorio y Juanillo, una pareja de ancianos que cuenta, a modo de parodia e imitando a la serie, cómo es la vida de Gregoria.

Gregoria se presenta diciendo que, desde que se casó con Juanillo, su vida ha cambiado, asegurando que antes "era una persona normal" y ahora "todas me envidian".

Estas declaraciones van acompañadas de planos de Juanillo por el campo o en un tractor, punto que Gregoria destaca, diciendo que dejó de ir andando para "ir en un descapotable". Por su parte, Juanillo enseña sus propiedades diciendo que "todo eso es mío".

Mientras Gregoria asegura que cuando va al supermercado "todo el mundo me conoce, me agobio" o que todo el mundo le agobia, entre otras frases, Juanillo por su parte tira de ironía y señala que es muy humilde y sencilla, para acabar Gregoria diciendo que ella no es egocéntrica pero que se merece un documental sobre su vida.

El vídeo se ha convertido en todo un éxito y, prueba de ello es que tiene más de 4,5 millones de visitas en Tiktok y supera los 655.000 "me gusta". Mientras, en Instagram, tiene más de 690.000 reproducciones y roza los 32.000 "me gusta".