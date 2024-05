Iván Ania y su plan ante el Algeciras: "Vamos a ver un Córdoba CF que quiere competir"

La última lectura del curso regular. Le colgó el cartel de trascendental, más con la mirada en lo emocional que en lo estrictamente académico, Iván Ania al duelo de este sábado entre su Córdoba CF y el Algeciras en El Arcángel (19.00 horas, FEF TV), al que ambos llegan sin nada en juego y con la intención de dar carpetazo al calendario liguero en el Grupo 2 de Primera Federación con buen sabor de boca. «Vamos a ver un Córdoba CF que quiere competir, que quiere ganar el partido, que quiere acabar la Liga con 77 puntos que, si no estuviera el Castellón, con esos números extraordinarios posiblemente nos habría dado para el ascenso directo. Queremos terminar la Liga con buenas sensaciones y la mejor sensación es conseguir una victoria», expresó el propio técnico blanquiverde tras la sesión de este viernes en Montecastillo.

Luchar lo propio

A las instalaciones del complejo hotelero-deportivo situado en Jerez de la Frontera, precisamente, se llevó el preparador asturiano a sus pupilos a lo largo de la semana de trabajo, con el fin de evitar «distracciones» externas y colocar en foco en un doble propósito marcado: salir con buenas sensaciones de la última jornada y fortalecerse todo lo posible con vistas al primer cruce de la fase de ascenso: «El objetivo es como el resto de partidos de Liga, ganar los tres puntos. Creo que es un partido importante más allá de la puntuación, es muy importante, la sensación que llevemos es la que vamos a tener de cara al play off. Es cierto que no tiene nada que ver la Liga con él, pero siempre terminar con buenas sensaciones y con la confianza que nos darían esos tres puntos», afirmó.

En esa línea, desde la parroquia blanquiverde ya se anda estudiando a los potenciales rivales de la fase, aunque aún a falta de una última jornada que descifre el nombre del adversario en la ronda inaugural: «Los hemos mirado, desde hace tiempo. Estamos mirando preferentemente a la Ponferradina, que parecía que podía ser el quinto. Ahora tiene también posibilidades la Cultural Leonesa... Depende del resultado entre el Celta B y el Barcelona B, a lo mejor puede ser también nuestro rival el Celta B», desveló. «Hemos visto a todos, son buenos equipos. Cuando a lo largo de una Liga de 38 jornadas llegas a esas posiciones es por méritos propios y estoy seguro de que cualquiera que nos toque va a ser complicado», añadió.

Iván Ania y su cuerpo técnico siguen un entrenamiento de esta semana. / MANUEL MURILLO

Martínez y Calderón, bajas confirmadas

En el cruce frente a su ex equipo, precisamente, el preparador ovetense no podrá tampoco disponer de dos piezas de calado en su línea defensiva: José Antonio Martínez y José Calderón. Dos semanas de baja -ésta la tercera- arrastra el palmerino, mientras que el paradeño se lesionó durante la pasada jornada frente al Ibiza. Con la cita ante los algecireños descartada, la preocupación es clara: su llegada o no al arranque de la fase de ascenso. «Todavía no sabemos si van a ser baja, están en un proceso de recuperación, de readaptación, y tenemos la esperanza de poder contar con ellos. La baja de Martínez está siendo una semana más larga que la de Calderón, para este partido no los tenemos disponibles, pero posiblemente para el play off sí que los tengamos. De momento, vamos a tener esperanza y ser pacientes», declaró finalmente.