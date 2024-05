Córdoba CF-Algeciras: el partido en cinco claves

A nadie se le escapa que es una prueba transitoria, de esa que sirven más para afinar mecanismos o recetas y que comúnmente, sin mucho en juego, dejan poco más que la parcela de las sensaciones como gran aliciente sobre la mesa. En ese contexto, casi atípico por trayectoria y circunstancias en cursos previos, aterriza un Córdoba CF que dirigido por Iván Ania ha conseguido labrarse su pase a la fase de ascenso, así como entrar en ella en condición de cabeza de serie -segundo clasificado-, con cierta holgura en lo relativo al calendario. El primero de dichos fines lleva atado semanas, mientras que el subcampeonato, más reciente, quedó encarrilado fechas atrás durante la visita a Ibiza. En el cruce casero frente al Algeciras de este sábado en El Arcángel (19.00 horas, FEF TV), eso sí, quedarán depositados el resto de pequeños alicientes que todavía guarda el campeonato liguero, reservado con una última prueba de la agenda en la que la mirada, de forma indudable, andará casi a caballo entre el presente y lo venidero: el arranque de una andadura para volver a Segunda División.

El último ensayo

El pleito con los algecireños será a su vez la última cita con margen de error para el cuadro blanquiverde, que una vez dé carpetazo al itinerario doméstico jugará sin redes. Con los ojos posados irremediablemente en la fase de promoción, que arranca la próxima semana, la trigésimo octava jornada en el Grupo 2 de Primera Federación será el ensayo final para los de Iván Ania antes de poner toda la carne en el asador. Limar los errores puntuales, las desconexiones esporádicas, así como afinar puntería, de esta forma, serán los grandes propósitos en la mente cordobesista durante este fin de semana, al que el grupo llegará plenamente entonado, conjurado y recién desembarcado tras su stage particular en las instalaciones deportivas de Montecastillo.

Alejado de «distracciones», como bien podría ser la festividad de la Feria de Nuestra Señora de la Salud en la capital, en esa línea, ha sido una de las principales premisas desde el pasado viaje al Municipal de Can Misses, con el objetivo de ahora mantener la mentalidad competitiva y moral del vestuario intacta. Así se ha procurado a lo largo de las dos sesiones programadas en tierras jerezanas, especialmente diseñadas para solventar satisfactoriamente el trámite con los rojiblancos y, al igual, aunque todavía a la espera de conocer el nombre del primer rival en el play off, avanzar la preparatoria de cara a la fase que se avecina a lo largo de este mes de junio.

Lance del pasado cruce entre el Córdoba CF y el Ibiza. / LOF

Protección de apercibidos

Con las lógicas reservas de una despedida del curso que actúa como antesala de un camino hacia el ascenso -al menos planteado-, proteger a los futbolistas apercibidos de sanción será otro importante elemento en la ecuación. Recordando el formato competitivo de la categoría de bronce, el conteo de amonestaciones hará borrón y cuenta nueva una vez eche a rodar el balón en la fase de promoción, es decir, todas las tarjetas amarillas acumuladas por cada futbolista desaparecerán del expediente, aunque con un condicionante de calado: si un jugador suma cuatro y ve la quinta a lo largo de la última jornada del campeonato, su pertinente sanción por ciclo la cumplirá con un encuentro de castigo durante la ida de la primera ronda.

Por tanto, hasta tres integrantes de la plantilla abordan el choque con el propio Algeciras en dicha tesitura. No es uno de ellos Christian Carracedo, que causará ausencia obligada por sanción tras ver la quinta amarilla en Ibiza, pero sí elementos fundamentales en el once titular blanquiverde como Carlos Marín, Alberto Toril y Kuki Zalazar. No se espera una apuesta arriesgada con ninguno de los futbolistas enmarcados en ese escenario, que, salvo giro de guion forzoso -lesiones de última hora-, no participarán durante el encuentro de este sábado en El Arcángel.

Minutos para los menos habituales

Por contraparte, las circunstancias, dado el elenco de apercibidos y la escasa trascendencia de los tres puntos en juego, invitan a que algunos de los integrantes menos habituales del plantel sumen minutos y sensaciones antes del play off. Desde ese escenario se presumen múltiples permutas en el próximo once de Iván Ania, al que algunos como Lluís Tarrés, Carlos García, Adri Castellano -que podría debutar, incluso aún no partiendo de inicio- Iván Rodríguez, Álex Sala, Recio, Kike Márquez, Simo Bouzaidi, Casas o Álvaro Leiva apuntan con especial claridad. Afianzar la parcela emocional y enchufar a piezas con menor protagonismo, precisamente, es una de las grandes obsesiones del Córdoba CF durante estos coletazos finales del calendario, en los que se quiere a cada componente del plantel con los cinco sentidos activados antes de zanjar la Liga.

En Montecastillo también han podido verse dos miembros del filial cordobesista, que finalizó su actividad en el curso hace dos semanas -con la permanencia como premio, sin opción a disputar la fase a Segunda Federación- y ha impulsado los refuerzos del portero Eric Ruiz y del lateral Álex López al primer equipo. Ya sabe lo que es defender los intereses del conjunto en Primera RFEF el segundo -en 28 minutos-, mientras que el primero, a la espera de una potencial no convocatoria de Marín -abre la titularidad de Tarrés-, también llama a la puerta en busca de una oportunidad para foguearse.

Simo conduce el esférico durante una sesión de esta semana. / CCF

Recuperar efectivos

En sintonía con la idea de reservar a integrantes al filo del castigo por ciclo de amonestaciones, mantener cautela con los tocados en la enfermería será una variante importante en la cita del sábado. Entre algodones anda José Antonio Martínez, que tuvo que ser sustituido al descanso durante el cruce con el Atlético Sanluqueño y acumula dos semanas bajo estrecha vigilancia de los servicios médicos -casi descartado para el estreno en la fase de ascenso-. No se espera un regreso del palmerino estas semanas, aunque sí el de Antonio Casas, que ya se apuntó al cruce ante el conjunto ibicenco tras sufrir un fuerte golpe fechas atrás frente al Recreativo Granada y, sin molestias aparentes -no presenta lesión-, se adivina como una de las novedades más obvias en la alineación para el pulso con los algecireños.

Difícil será que esté en él, con total seguridad, José Calderón. No acabó el cruce en tierras insulares el lateral, retirado lesionado durante el primer acto para dejar su sitio a un Iván Rodríguez que más tarde acabó siendo determinante, autor del único tanto califa a lo largo del enfrentamiento. De vuelta al paradeño, tras las primeras pruebas se ha detectado una leve elongación, por lo que los servicios del paradeño, no disponible ante el Algeciras, no peligran -a priori- de cara al primer choque del play off.

Las sensaciones, el objetivo

Reconfortar la parcela moral, así, será el principal estímulo para el Córdoba CF de Iván Ania en su inminente adiós al circuito doméstico. No dejó las mejores sensaciones la visita al Ibiza hace apenas una semana, saldada con un punto válido para certificar matemáticamente la segunda plaza, aunque algo escueto dadas las circunstancias, con el cuadro pitiuso en inferioridad numérica durante prácticamente todo el partido. Sirvió esa superioridad para igualar el tanto inicial del ariete ruso Obolskiy, aunque no para dar la vuelta a una cita que incluso pudo enrevesarse durante un segundo acto gris, con múltiples oportunidades para los de Onésimo Sánchez.

Previamente, eso sí, la goleada al Atlético Sanluqueño (3-0) reconstituyó a un plantel tocado en lo anímico tras el descalabro en Granada, por lo que mantener la línea en casa, abriendo un ligero paréntesis respecto al cruce con los celestes, así como olvidando la gruesa derrota ante el filial nazarí, parte en lo más alto de la lista de objetivos cordobesa antes de renovar el modo competición en la fase de ascenso.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran su gol ante el Ibiza, durante la pasada jornada. / LOF

