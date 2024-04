El Córdoba CF disputará un ‘play off’ a Segunda 17 temporadas después

El Córdoba CF confirmó este domingo que será uno de los ocho equipos de Primera Federación que disputará las eliminatorias de ascenso a Segunda División A de esta temporada 2023-24 después de imponerse en el Antonio Solana de Alicante al Intercity (0-2) con goles de Carlos Albarrán y Kuki Zalazar. La derrota del Recreativo de Huelva en Sanlúcar y el empate del Murcia en Málaga provocó que el conjunto blanquiverde sacara la distancia suficiente en la tabla -15 puntos al Decano y 16 al pimentonero- a falta de la disputa de las últimas cinco jornadas para garantizarse un puesto en las eliminatorias finales por lograr una de las dos últimas plazas en Segunda División A para la campaña 2024-25.

Infinity se estrena

Será la primera vez, en los cinco años de Infinity en la entidad blanquiverde, que el Córdoba CF esté en esa fase final por regresar al fútbol profesional. En su primer año en El Arcángel, el fondo de invesión bareiní se quedó en la quinta posición cuando aún existía la Segunda División B y, por lo tanto, no pudo disputar las eliminatorias de ascenso en aquella Liga interrumpida por la pandemia del covid-19. En su segunda temporada, la 2020-21, el Córdoba CF firmó su peor temporada en casi 40 años, ya que de aspirante al ascenso terminó siendo protagonista de uno de los más tristes descensos que se recuerdan, cayendo a la recién creada Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, división que no se veía en la entidad blanquiverde desde la temporada 1984-85, cuando militó en el Grupo 10 de Tercera División.

Varios jugadores del Córdoba CF celebran en Mérida el ascenso a Primera Federación. / CÓRDOBA

La campaña 2021-22 fue la del regreso meteórico al fútbol de bronce, ya que el Córdoba CF fue líder de su Grupo desde la primera hasta la última jornada y ascendió matemáticamente cuatro jornadas antes del final, celebrando el ascenso en su partido número 30, disputado en el Romano José Fouto, ante el Mérida. En la cuarta campaña del Córdoba CF de la era Infinity, el conjunto blanquiverde inició su debut en Primera Federación, hace un año, de forma fulgurante, tomando el liderato en el inicio de Liga, con una serie de cinco victorias en las primeras cinco jornadas.

Pero diversos factores, como la gestión del vestuario o una política de renovaciones más que discutible, generaron en la caseta unas tensiones que se trasladaron al césped. A partir de diciembre, el Córdoba CF comenzó a dar síntomas de no ser el mismo y, de hecho, en los siguientes meses perdería la primera posición, luego las posiciones de play off y, finalmente, tras la destitución de Germán Crespo, también perdería la posibilidad de pelear los puestos de privilegio.

Ahora, cinco años después del descenso en la 2018-19, el Córdoba CF disputará por primera vez las eliminatorias de ascenso a Segunda División A, lo más cerca que ha estado del fútbol profesional en el último lustro bajo el mando de Infinity en El Arcángel y, además, supondrán los primeros play off de ascenso al fútbol de plata desde la temporada 2006-07, cuando a las órdenes de Pepe Escalante, el Córdoba CF logró el primer ascenso del siglo 21, a Segunda División, en El Alcoraz.

Las otras eliminatorias de ascenso

Serán también las quintas eliminatorias de ascenso en el actual siglo para el Córdoba CF, ya que además de las actuales y de las citadas del 2006-07, la entidad blanquiverde disputó otras tres, en este caso, a Primera División. En la 2011-12, con Paco Jémez como entrenador, el Córdoba CF disputó las primeras eliminatorias de ascenso a Primera División de su historia, cayendo con el Valladolid en semifinales, lo que no emborronó la gran temporada del equipo del técnico cordobés que, contra todo pronóstico -era a priori un candidato a evitar el descenso- se metió en la lucha final por el ascenso. Otro play off en el siglo 21 de los cinco disputados por el Córdoba CF lo firmó el equipo comandado por José Luis Oltra, que también cayó en semifinales ante el Girona en la campaña 2015-16. Y, finalmente, el play off por antonomasia en clave blanquiverde lo disputó el Córdoba CF de Albert Ferrer en la 2013-14, que tuvo como resultado final la vuelta a Primera División 42 años después tras el gol de Uli Dávila en el Gran Canaria, el 22 de junio del 2014.

Gol de Uli Dávila para el Córdoba CF en el Gran Canaria, el 22 de junio del 2014. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Estas cinco temporadas que ha necesitado el Córdoba CF de Infinity para meterse en un play off de ascenso a Segunda División es el período más largo en toda su historia en el que ha estado en el fútbol de bronce sin disputar un solo play off. La Segunda División B de la 1986-87 tuvo un solo grupo y, por lo tanto, cuatro ascensos directos de los cuatro primeros clasificados. Tras aquella temporada hubo tres en las que ascendían los campeones de cada grupo y, ya en la 1990-91, se instauró el sistema de liguilla de ascenso, año en el que el Córdoba CF se estrenó en las eliminatorias, no logrando ganar ni un partido, empatando en El Arcángel con el Getafe (1-1) y el Racing de Santander (3-3) y perdiendo en Cartagena (1-0), Getafe (1-0), Santander (4-0) y en El Arcángel, ante el Cartagena (0-3). Además, el Córdoba CF tuvo que esperar hasta la 1994-95 para luchar en otra liguilla, lugar que repitió en la 1995-96 y en la 1996-97, siempre fracasando en el objetivo final. En la 1997-98 no logró meterse entre los cuatro primeros y, finalmente, en la 1998-99, contra todo pronóstico, no sólo se metió en la liguilla de ascenso, sino que logró regresar a Segunda División A 17 años después, ya que desde la 1982-83 no había jugado en la categoría de plata del fútbol español.

Por lo tanto, este Córdoba CF es heredero de aquel equipo de Pepe Escalante en el que debutó un año antes un tal Javi Flores, que este sábado recibió en El Arcángel su partido homenaje y que en aquella 2006-07, junto a los Javi Moreno, Asen, Arteaga y demás lideraron al conjunto blanquiverde hasta la Segunda División A.

