El Córdoba CF, listo y con el grupo al completo para visitar al Intercity

No cabe duda de que es la fase más cruda del campeonato regular en el Grupo 2 de Primera Federación, tanto por resultados, necesidades como circunstancias, aunque también se respira con cierto alivio cuando se mira a la enfermería. Paradójicamente, el momento de más tensión y desgaste para el Córdoba CF está coincidiendo con las fechas de mayor fortuna de cara al parte de bajas, en el que, salvo sorpresa de última hora, no tendrá que lamentarse ninguna inclusión -es decir, ausencia-, de cara al próximo partido a domicilio frente al Intercity en el Estadio Municipal Antonio Solana de este domingo (18.00 horas, FEF TV), al que no le faltarán alicientes.

Con todo el grupo, de este modo, pudo contar Iván Ania en la matinal de este jueves en la Ciudad Deportiva, de nuevo saldada a estricta puerta cerrada y con un claro enfoque en la parcela táctica, desde la que se quiere sacar partido para tumbar al correoso conjunto dirigido por Alejandro Sandroni, que también se la juega.

Trabajo táctico

Conforme a lo habitual, el plantel se personó en las instalaciones del Camino Carbonell sobre las 10.30 horas, listo para acometer una nueva rutina de prácticas. Las primeras paradas de la misma no se desmarcaron del esquema habitual: arranque con calentamiento, ritmo progresivo, buen ambiente y los rondos protocolarios. Iván Ania quiere mantener enchufados a los suyos, por lo que los apuntes técnicos, casi desde primera hora, fueron una constante. Demandando intensidad y concentración, precisamente, anduvo el asturiano durante buena parte de la jornada de ensayos, la segunda de un plan que ya coge ritmo tras la amarga derrota del pasado fin de semana ante el Alcoyano (0-1).

Todo quedó ubicado en el “campo grande” del recinto, escenario de pruebas y fijo a la hora de preparar la estrategia blanquiverde. También se puso especial énfasis en el estudio del rival: el Intercity. Los coloquialmente apodados “hombres de negro” llegan con una ligera racha de irregularidad -una victoria en cinco jornadas- como carta de presentación, aunque con argumentos suficientes para no invitar un ápice a la relajación. Y es que ya complicaron sobremanera la papeleta en la pugna de la primera vuelta en El Arcángel, saldada con victoria -trabajada- por la mínima con un gol de Alberto Toril (1-0), por lo que la hoja de ruta para escapar con los tres puntos del ahora desplazamiento a tierras alicantinas no se antoja sencilla.

Lance de la sesión de este jueves en la Ciudad Deportiva. / CCF

Más allá de ello, y con las pertinentes cautelas, la sesión de trabajo se saldó sin demasiada agitación y conforme a lo estipulado, aunque con la temperatura, algo más alta de lo deseado en la Ciudad Deportiva, como continuo coprotagonista -y seguirá siéndolo-.

Adaptación para los regresos

A falta de las dos últimas matinales del plan antes de hacer las maletas con destino al Antonio Solana, de esta forma, también se hizo especial hincapié en la adaptación de los recién llegados de la enfermería, que ya es prácticamente completa. Pudo volver a sumar sobre el verde tras tres semanas alejado por una lesión muscular Antonio Casas, uno más en la jornada de este jueves y sin rastro de molestias aparentes. Si nada se tuerce, por tanto, se espera al rambleño de regreso al once durante la cita del próximo domingo, en la que, salvo giro de última hora, tampoco faltará ninguna otra pieza de la primera plantilla.

La incógnita, eso sí, seguirá en torno a la situación de Adri Castellano, que continúa sumando sesiones a buen ritmo y con vistas a regresar a una convocatoria a corto plazo. Pudo hacerlo, aunque acabó reservado, antes del cruce ante los de Alcoy, mientras que para esta semana, con el alta médica dispuesta desde hace tiempo, el defensor cordobés reabre la candidatura para su debut.

Adri Castellano y Simo pugnan por el esférico en una sesión de trabajo. / CCF

