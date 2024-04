El juego exterior del Córdoba CF se atasca

El Córdoba CF vive un momento de dudas sólo equiparable al de inicio de Liga, aunque en esta ocasión con mejores números que entonces. Si en agosto, septiembre y octubre el conjunto blanquiverde sumó cuatro derrotas en las siete primeras jornadas de Liga, en la actualidad ha sufrido una sola derrota en las últimas cuatro jornadas de Liga, ya que el juego del equipo de Iván Ania, marcando una ligera línea descendente, no se ha acompasado en lo que a resultados se refiere, ya que el Córdoba CF ha mantenido la racha de invicto durante 13 jornadas consecutivas, cayendo el pasado sábado en El Arcángel, ante el Alcoyano (0-1) en el minuto 97 de encuentro, cuando Mikel Pradera lanzó una volea imparable para Carlos Marín que rompía la racha del conjunto blanquiverde, lo que confirmaba con ese resultado el mal juego desplegado en el último mes.

Ante el San Fernando, a balón parado

Ya ante el San Fernando, en El Arcángel (1-0) demostró el equipo de Iván Ania que no se encontraba en un buen momento, ya que en la primera parte, el equipo cañaílla llegó a dominarle durante una parte del mismo. En Mérida, el Córdoba CF sufrió mucho en una segunda mitad en la que mostró un juego ramplón y, de nuevo en el Alfredo Di Stéfano, apareció el Córdoba “de medio partido”. Ante el Alcoyano, el pasado sábado, tampoco hizo acto de presencia en la primera mitad y en la segunda, salvo los primeros cinco minutos y los últimos diez en los que convirtió el encuentro en un correcalles, tampoco apareció por el área blanquiazul.

Carracedo y Adilson Mendes bromean en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Uno de los problemas que está teniendo el Córdoba CF de Iván Ania en los últimos tiempos se centra en el juego exterior. De hecho, el asturiano decidió el sábado dar un volantazo en el minuto 60, sentando a Adilson Mendes para dar entrada en su lugar a Simo Bouzaidi y también mandando al banquillo a Christian Carracedo para introducir en el terreno de juego a Alberto Toril, por lo que desplazó a Kuki Zalazar a la banda derecha y alineando durante 20 minutos a Kike Márquez con el delantero balear en la vanguardia del ataque. Luego, en los diez últimos minutos de partido sentó también a Kike Márquez para hacer regresar a Antonio Casas y que el rambleño conformaba una pareja atacante con dos nueves de referencia junto a Alberto Toril.

El cambio más tempranero de la Liga

No dejaba de ser llamativa la sustitución de Carracedo. Para empezar, el de Hospitalet es el único futbolista de la plantilla del Córdoba CF que ha sido titular en los 32 partidos de Liga y el del sábado en El Arcángel fue su relevo más tempranero en toda la Liga. En siete de las primeras 13 jornadas de Liga, Carracedo completó los 90 minutos de partido, mientras que de los últimos 13 encuentros de competición sólo dos los jugó al completo. Hasta el sábado, sólo en un partido había sido sustituido antes del minuto 70: fue en el encuentro en El Arcángel, ante el Murcia, de la jornada 21 (0-0), choque en el que Ania le mandó al banquillo en el minuto 67 para dar entrada a Simo Bouzaidi.

Carracedo centra ante la oposición de un jugador alcoyano, el pasado sábado, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Además, la producción del extremo del Córdoba CF ha bajado sensiblemente. Si en las primeras 13 jornadas Carracedo llegó a dar ocho asistencias y anotó un gol, en la siguientes 20 jornadas dio sólo tres (si se cuenta la del Melilla, que en realidad no la dan como tal las casas de estadísticas) y anotó otro tanto. La caída en el rendimiento es obvia, pero Iván Ania no ha terminado por dar peso en la rotación del equipo a uno de los dos fichajes del equipo: Álvaro Leiva. El algecireño sólo ha sumado 84 minutos de Liga en los casi tres meses que lleva vistiendo la elástica blanquiverde, repartidos en siete partidos y, de hecho, el pasado sábado no tuvo ni siquiera un minuto pese al 0-0 en el marcador y también pese a que Ania no había apurado los cinco cambios.

Kuki Zalazar y Simo Bouzaidi

Así, la segunda opción para esa banda derecha sería Kuki Zalazar, que disfruta de un buen momento en la mediapunta en el último mes y es de los pocos jugadores a los que se les ha visto crecer en las últimas jornadas y, de hecho, tal y como se ha referido, ahí actuó el uruguayo en la última parte del encuentro ante el Alcoyano, aunque ya bastante afectado físicamente tras un partido de mucho desgaste por el trabajo entre líneas. Dos de los tres goles del zurdo han llegado en el último mes: uno de golpe franco directo que supuso el triunfo blanquiverde en El Arcángel ante el San Fernando y otro en Mérida tras un gran servicio de Kike Márquez, en una de las pocas ocasiones en las que esa pareja de ataque formada por el uruguayo y el sanluqueño han resultado y dado la razón a Ania en sus insistencia en alinearlos arriba.

Kuki Zalazar y Kike Márquez celebran el segundo gol del Córdoba CF en el Romano José Fouto. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Hay otra opción a la banda derecha, aunque llega desde la izquierda, en realidad. En la zurda, la competencia entre Simo Bouzaidi y Adilson Mendes resultó en esta Liga, al menos, hasta febrero. El portugués tuvo su pico de rendimiento a finales del 2023, ya en los dos últimos meses ha anotado un solo gol, el que abrió el marcador en el Romano José Fouto. De los ocho goles anotados por Adilson Mendes para el Córdoba CF, lo que es un récord personal para el atacante, cinco los firmó de agosto a noviembre, mientras que en los últimos cinco meses apenas ha logrado tres. Ante su ligera bajada de rendimiento, Simo Bouzaidi apareció al rescate. El de Olot anotó cuatro de sus seis goles en los dos últimos meses, incluido el tanto que dio la victoria en Castalia, ante el líder (2-3). Pese a ello, en cuatro de las últimas seis jornadas, Iván Ania se decantó por dar la titularidad a Adilson Mendes y confió en que Simo Bouzaidi aportara goles y verticalidad desde el banquillo, pero en realidad, sólo el gol de Castellón de entre los cuatro marcados en los dos últimos meses, lo hizo como suplente. El resto los anotó como titular.

Finalmente, una valoración táctica y puntual. El pasado sábado, Iván Ania inició el partido con un falso nueve, Kike Márquez, y terminó con dos delanteros referencia, Alberto Toril y Antonio Casas. Pero justo planteó esa doble pareja atacante en los diez últimos minutos de partido cuando había retirado del terreno de juego a sus dos máximos asistentes: Carracedo, con 10 (u once, si se incluye la del duelo ante el Melilla) y Kike Márquez, con cinco. También con cinco está Álex Sala y con cuatro, Kuki Zalazar. De esos cuatro máximos asistentes, dos son jugadores de banda, aunque Zalazar ha jugado ya más minutos en la mediapunta que pegado a la cal.

La conclusión tras lo visto el pasado sábado en El Arcángel entre el Córdoba CF y el Alcoyano es que, de alguna manera, una de sus mejores virtudes en la primera mitad de temporada, el juego exterior, ha ido perdiendo fuerza y/o ideas. Y que ese puntual atasco –Simo ofreció buenos minutos- que vive el Córdoba CF en su juego exterior influyó tanto en el resultado ante el Alcoyano como en el juego del último mes.

