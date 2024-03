La ambición del Córdoba CF se enfrenta a la revelación, el Antequera

Un Córdoba CF con todo de cara y viento a favor visita esta noche El Maulí, en donde le espera la revelación del Grupo 2 de Primera Federación en esta temporada 2023-24: el Antequera de Javi Medina (20.00 horas, FEF TV).

El Maulí se atasca

El entrenador más joven de las tres primeras categorías del fútbol español, que fue renovado a finales del 2023 por una temporada más por la directiva antequerana ya ascendió al conjunto blanquiverde el pasado verano como segundo de Abel Segovia y ha conseguido, con un presupuesto más que ajustado, convertir al Antequera en uno de los mejores equipos de la Liga. Pero para redondear la buena actuación de su equipo, Medina aspira a ganar al Córdoba CF para mantenerse en la pelea por jugar los play off de ascenso a Segunda, algo que sería un verdadero hito en la ciudad del Torcal. El joven técnico sevillano forjó esa revelación en los meses de septiembre a noviembre, cuando en 11 jornadas sólo sufrió una derrota. Tras aquello, el Antequera ha estado peleando conforma a su presupuesto, uno de los más bajos de la categoría, como recién ascendido que es, pero ha logrado rondar los puestos de privilegio durante toda la campaña e incluso ocuparlos en alguna jornada. Una victoria ante los cordobesistas podría dejar a este Antequera a sólo dos puntos del quinto clasificado, aunque no lo tendrá nada fácil. Primero, porque sus actuaciones en El Maulí no son brillantes. De hecho, el Antequera es el octavo peor local del grupo, ya que sólo sumó cinco victorias en 12 citas, dejando escapar nada menos que 17 puntos.

Iván Ania y Javi Medina, en El Arcángel, en la previa del encuentro de la primera vuelta. / A.J. GONZÁLEZ

Y segundo, porque el Córdoba CF es un rival de altura. El blanquiverde es uno de los mejores equipos como visitante y llega al encuentro en El Maulí habiendo dado descanso a alguno de sus hombres habituales en el once inicial, la pasada semana, en la goleada ante el Melilla (4-0).

Cambios en el once del Córdoba CF

Por lo tanto, se prevén cambios en el equipo titular que alinee Iván Ania en Antequera. La portería y los laterales son fijos, con Carlos Marín, Carlos Albarrán y Calderón, mientras que en el eje de la zaga se prevé la pareja conformada por Carlos García y Matías Barboza. Adrián Lapeña es baja por sanción y José Antonio Martínez será duda hasta última hora por molestias físicas. En el mediocentro continúa la lucha cerrada entre Álex Sala, Diarra e Isma Ruiz por dos puestos, aunque parece que en esta ocasión los dos primeros parten con cierta ventaja. En la banda derecha, Christian Carracedo es inamovible, ya que no sólo es el hombre más en forma del Córdoba CF, sino uno de los grandes protagonistas de la Liga. En la izquierda debería regresar Adilson Mendes, pese a la buena actuación de Simo la pasada jornada ante el Melilla, con doblete incliuido, ya que la campaña del portugués no puede caer en el olvido, mientras que en la mediapunta, la experiencia y calidad de Kike Márquez debería estar por delante de Kuki Zalazar. Finalmente, en la punta de ataque debería salir de inicio Antonio Casas, tanto por el doblete firmado ante el Melilla como por la semana vivida por Alberto Toril en el plano personal.

Diarra, en el encuentro ante el Antequera de pretemporada, en El Maulí. / LOF

Una victoria del Córdoba CF en El Maulí, esta noche, dejaría apalabrado un puesto de play off para el equipo de Iván Ania, ya que llevaría la distancia al sexto clasificado hasta los 13 puntos a falta de 12 jornadas (36 puntos) por disputar y, además, tendría que comprobar los resultados del Málaga, ante el Ibiza, y del Castellón, ante el San Fernando. Comprobaría de esa manera si el Córdoba CF está para mayores empresas en esta campaña, tal y como manifestó Iván Ania en la previa. Esa ambición se mide esta noche a la revelación de la Liga.

Alineaciones probables: