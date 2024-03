Iván Ania: "Los que estamos dentro del Córdoba CF somos ambiciosos"

En su filosofía aúna el punto justo de ambición con la lógica autoridad y saber estar que demanda la causa. Para Iván Ania, técnico del Córdoba CF, la tarea de mantenerse -o tratar de hacerlo- en la cresta de la ola en el Grupo 2 de Primera Federación parece haberse vuelto incluso rutina, pasando de fin de semana en fin de semana con la buena racha intacta. No se perseguirá otra cosa distinta que afianzarla tampoco en la inminente visita al Antequera en El Maulí (domingo, 20.00 horas, FEF TV), escenario de complejidad ante el que el asturiano avanza algunas premisas, empezando por el indudable valor que tendría una potencial victoria: «Yo miro siempre a lo que tengo delante, con ambición. No miro a lo de atrás con miedo de que me puedan alcanzar. Todo el club, los que estamos dentro de lo que es el Córdoba CF, somos ambiciosos y queremos aspirar a lo máximo», expresó tras la penúltima sesión de trabajo del equipo antes del encuentro.

Zarpazo a la clasificación

De forma indudable, cualquier desenlace que acabase traducido en otros tres puntos para las arcas blanquiverdes tendría una repercusión triple: extender la dinámica de las últimas semanas, mantener el ritmo -o meter más presión- a los competidores de la zona de privilegio, además de trabar de forma casi concluyente al máximo perseguidor del playoff en esta fase de la temporada, como es el cuadro verdiblanco, que parte en la jornada como sexto y a cinco puntos del quinto: «Sabemos que van quedando cada vez menos jornadas, todo lo que sea sumar de tres en tres te acerca cada vez más a las posiciones más altas de la clasificación. Debemos ganar nuestro partido, ojalá el resto de resultados nos acompañen, pero está claro que ponemos ahora mismo a falta de 12 jornadas con 51 puntos serían números buenísimos, de playoff claro y con opciones de mirar más arriba incluso. Para nosotros es un partido fundamental», señaló.

Respecto al Antequera, en la misma línea, el ovetense avisó del peligro de su fútbol asociativo y la fortaleza que guarda en El Maulí: «Creo que es uno de los equipos que mejor trato tiene del balón, un equipo combinativo, que le gusta dominar a los rivales a través de tener el balón. Creo que va a ser un partido en el que el balón va a ser muy importante, el que sea capaz de apoderarse de él es el que más opciones va a tener de llevarse la victoria», afirmó. «Es un campo difícil, estuvimos en pretemporada y vimos de lo que eran capaces. Siguen compitiendo con opciones de entrar en el playoff. Va a ser igualado, muy disputado, entre dos equipos que le dan mucha importancia a la pelota», continuó.

Iván Ania da instrucciones a sus futbolistas durante una sesión en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

«El rival del domingo no sé si es el equipo que más tanto por ciento tiene de la categoría, pero si no lo es, es de los que más. Tienen muy buen trato de balón, tienen todo muy interiorizado», recalcó.

Pendientes de la enfermería

El parte de bajas también podría tener su cuota de protagonismo en la cita, según confiesa el propio Iván Ania, focalizando las dudas, principalmente, en el eje de la defensa, donde José Antonio Martínez se mantiene en algodones, Matías Barboza se encuentra recuperado -sufrió un golpe durante el amistoso en Montilla- y tanto Adri Castellano -lesión- como Lapeña -sanción- no podrán estar disponibles: «Castellano seguro que no, los demás nos falta un entreno. Vamos a esperar, tenemos a algunos con algunas molestias, pero todavía no sabemos si van a poder llegar o no. Martínez está ahí, a ver si puede llegar. El otro día lo cambiamos al descanso porque tuvo una molestia, pero puede ser que esté disponible. Vamos a esperar al entreno de mañana y decidiremos. Es la posición que más coja tenemos», declaró seguidamente.

Tampoco se despejará la incógnita sobre la situación particular del punta Alberto Toril, aún ajeno a la dinámica del equipo por asuntos personales, aunque también pendiente de llegar -o no- a tiempo para incluirse en la expedición: «Si mañana llega, le meteremos en convocatoria, pero no sabemos lo que va a suceder», apostilló el preparador.