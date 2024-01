Álvaro Leiva y el final de mercado en el Córdoba CF

El Córdoba CF apura las últimas horas del mercado invernal de fichajes en las que ha sufrido el contratiempo coyuntural de tener la enfermería con «más ambiente» que nunca en lo que se lleva de temporada. Carlos García, Adri Castellano, Isma Ruiz, Álex López… más el consabido adiós a la temporada de Dragisa Gudelj, así como algunas molestias físicas en hombres como Recio, genera más dudas que nunca en la afición sobre la situación del plantel y su respuesta al gran reto de mantener en la segunda vuelta de la Liga 2023-24 ese cuarto puesto de la tabla clasificatoria que le daría derecho a disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda División A.

Álvaro Leiva

Mientras los servicios médicos trabajan intensamente en recuperar efectivos y dotar de recursos a Iván Ania, en el club no se inmutan y continúan con el discurso lanzado hace mes y medio: el mercado de invierno servirá para cerrar dos puestos. El primero, el extremo derecho, que ya se quedó en verano con la vacante de la alterativa a Christian Carracedo. El segundo, encontrar un relevo al primer central de la plantilla blanquiverde, Dragisa Gudelj, que cerró su temporada anticipadamente tras el incidente sufrido en Melilla, el pasado 3 de diciembre. A pesar de que el capitán del Córdoba CF, Kike Márquez, reclamó ayuda en forma de refuerzos y de que uno de los hombres de ataque del plantel cordobesista, Alberto Toril, mandó en sala de prensa un nada velado mensaje al asegurar que él siempre había estado en plantillas con tres delanteros -recordemos que el Córdoba CF cuenta sólo con él y con Antonio Casas como puntas-, en la planta noble de El Arcángel se insiste en cubrir esas dos piezas, que volvería a dejar en 21 el número de jugadores a disposición de Iván Ania, justo los mismos, con los que inició la Liga. La salida en forma de cesión de Cristian Delgado al Numancia de Javi Moreno y la referida baja federativa de Dragisa Gudelj, deja los dos huecos que está dispuesto a cubrir el Córdoba CF.

Uno de ellos tiene ya nombre: Álvaro Leiva. A pesar de no ser un hombre de banda derecha específico -jugó siempre más por la izquierda o en la mediapunta- y, ni mucho menos, un hombre para la punta de ataque, el gaditano ya es jugador del Córdoba CF a falta de flecos. Aquel concepto que se aducía desde el club de encontrar un futbolista que pudiera jugar en la derecha y también en el frente de ataque parece diluirse. Más bien, el movimiento del Córdoba CF con el algecireño tiene más que ver con la oportunidad que ofrece el mercado que con la necesidad específica del equipo, por más que Iván Ania viera con buenos ojos volver a entrenar al jovencísimo atacante, que explotó bajo sus órdenes en el Algeciras, hace dos temporadas. Después pasó al Real Madrid Castilla y visto el ostracismo al que le condenó Raúl González, Álvaro Leiva salió cedido el pasado verano al Osasuna Promesas. Y la cosa no le ha ido mejor, ya que apenas ha disfrutado de 174 minutos de competición en seis encuentros, por lo que el total de minutos competidos en temporada y media es de 246 en 12 partidos. Ahora llega para vestirse de blanquiverde. Pasó reconocimiento médico a última hora de este lunes y no se descarta que el martes esté ya a las órdenes de Iván Ania.

La otra zona a cubrir es el centro de la defensa, concretamente en un perfil izquierdo donde el Córdoba CF está sufriendo especialmente por diferentes motivos. A Iván Ania se le fue con Dragisa Gudelj el primer central del plantel, no cualquier futbolista. Más allá de la ascendencia del serbio en el vestuario, pese a su juventud, Gudelj era el jugador de campo con más minutos en esta temporada cuando llegó el percance de Melilla, lo que señala la importancia de la baja para el grupo. Por lo tanto, su relevo ha de ser de máxima garantía. Los rumores en las últimas horas señalaban a un futbolista llegado del extranjero e incluso a un central del Antequera, Fomeyem, aunque todo ello fruto de los múltiples comentarios en las últimas horas de un mercado de fichajes, nada consistente.

Por lo tanto, dando por hecho que ese eje de la zaga se cubrirá y también concediendo que Álvaro Leiva puede ser una opción a Carracedo en la derecha -que para algunos sería dar mucho por hecho, por lo que se entiende que habrá una «reconversión» de Adilson o Simo-, al Córdoba CF le quedarían aún dos zonas grises en el once titular que podrían convertirse en dos agujeros negros una vez avance la segunda vuelta del campeonato liguero en la 2023-24.

¿Y la delantera?

La primera ya se ha referido con anterioridad. La delantera dispone de dos delanteros con un perfil demasiado parecido y está claro -la última vez que se vio con nitidez fue el sábado, ante el Murcia- que Iván Ania necesitaría un delantero con un perfil diferente. Con más movilidad, con posibilidad de descolgarse unos metros para poder asociarse y, paralelamente, para sacar de su zona a los centrales rivales para otorgar oportunidades de gol a la segunda línea blanquiverde (Diarra, Kike Márquez, etcétera) y a sus extremos. Hay que recordar que la actual pareja de atacantes firma la peor aportación al Córdoba CF en la última década y que la sequía de su máximo goleador es la tercera más larga de Primera Federación: no anota desde el 22 de noviembre. Por lo tanto, ese frente de ataque, que ahora tiene un color gris, podría aclararse -los goles son rachas, se aduce-, aunque también podría enquistarse, por lo que no se puede evitar la sensación de que se juega con fuego.

Ojo a la siniestra

La segunda zona gris se encuentra en el lateral izquierdo. La pasada temporada el club confió en el buen arranque liguero, que se alargó hasta casi el final de la primera vuelta, de José Manuel Calderón. Pero el de Paradas no tenía alternativa. Desde el club se alegó que era muy joven y que sería capaz de aguantar toda la temporada. Luego se comprobó que no fue así: una campaña entera exprime mucho no sólo física, sino también mentalmente. Luego, llegado el mercado invernal de la 2022-23, se adujo que la recuperación de Ekaitz Jiménez sería el mejor fichaje para el plantel y una competencia en el puesto para Calderón. Sin embargo, el donostiarra tuvo que dosificar sus presencias en la competición, ya que llevaba diez meses sin competir y, de hecho, hasta el último mes o mes y medio de competición no transmitió una sensaciones mínimamente consistentes. Para entonces, el Córdoba CF no sólo se había despedido del play off de ascenso, se había despedido también de su entrenador, Germán Crespo.

Un año después, el Córdoba CF se encuentra en la misma encrucijada, lo cual no deja de ser llamativo. Calderón está como único lateral zurdo disponible para Iván Ania. Una opción sería Adri Castellano, pero el cordobés lleva lesionado varios meses tras la recaída que sufrió de su lesión muscular y aún tiene por delante varias semanas para verlo dentro del grupo. Además, en su caso habría que ir con la máxima prudencia. Y aún así, se debería tener en cuenta que su regreso a los terrenos de juego se produciría tras nueve o diez meses sin competición. Exactamente como Ekaitz Jiménez. La otra opción sería el jovencísimo Álex López, que también se recupera de un problema físico, aunque es posible que en un par de semanas ya esté con el grupo. Sería la última solución de urgencia para ese lateral izquierdo para el que no hay alternativa a Calderón. En todo caso, siempre queda la esperanza de que el de Paradas aguante toda la temporada: tras la jornada 21, en la 2022-23 Calderón había disputado 1.878 minutos, mientras que en la actual temporada lleva 1.452 minutos, es decir, suma 426 minutos menos que hace un año, lo que equivale a casi cinco encuentros.

Este jueves, a las 23.59 horas se cierra la ventana de fichajes. Restan apenas horas para que la suerte esté echada y el reto para el Córdoba CF será reforzar -no sólo completar- una plantilla a la que se le pedirá desde la planta noble terminar en puestos de eliminatorias de ascenso a Segunda División A. Y cuanto más recursos tenga Iván Ania más cerca tendrá la entidad blanquiverde la consecución de ese objetivo. El reto es para todos, no sólo para el vestuario.