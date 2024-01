El Real Murcia atasca al Córdoba CF en El Arcángel

El Córdoba CF no pasó de empate sin goles en El Arcángel ante el Real Murcia en un encuentro gris del equipo de Iván Ania, que no supo en ningún momento zafarse de la presión del cuadro grana, dirigido por el exblanquiverde Pablo Alfaro, que se llevó un punto del coliseo ribereño tras un trabajado partido en el que anuló casi por completo a los locales, que sufrieron, además, una noche especialmente gris y espesa. Con el empate, el Córdoba CF sólo ha sumado una victoria (ante el Intercity) en las últimas cinco jornadas. Se mantiene, eso sí, en la zona de play off y beneficiado por los tropiezos de sus perseguidores.

Bajas y espesura El Córdoba CF inició el encuentro despejando la duda en el centro de la defensa, con Matías Barboza iniciando el encuentro en sustitución del lesionado Carlos García y dando continuidad así a la segunda parte en Huelva. Posiblemente, la peor noticia para el conjunto blanquiverde en el primer acto es que el partido se pareció más a lo que pretendía Pablo Alfaro que a lo que aspiraba Iván Ania. Y ocurrió eso por dos motivos. El primero, que el Real Murcia logró tapar por dentro el juego del Córdoba CF. Y eso que los granas se vieron con el contratiempo en los primeros minutos de la lesión de Larrea, que tuvo que ceder su puesto a Dani Vega. Pese a ello, no se vio a Diarra. Ni con balón, ni en transiciones, el africano anduvo bastante desaparecido y el equipo cordobesista lo notó como ese elemento que suele desequilibrar a los rivales en el balance de juego por dentro y por fuera. Además, defensivamente también se resentía el equipo blanquiverde con una amarilla vista por Recio cuando aún no se habían jugado ni diez minutos de encuentro, por lo que las transiciones rápidas que buscaron los granas se vieron favorecidas por la imposibilidad del malagueño de emplearse a fondo. Al menos, a este Murcia que aún está en construcción -sí, en la jornada 21- se le apagaba siempre la luz a partir de la línea de tres cuartos, por lo que no consiguió generar ni una ocasión sobre la meta de Carlos Marín. Un centro de Pedro León que atajó el portero blanquiverde en el minuto 32 y un disparo desde la esquina contraria a su banda habitual de Marc Baró (min. 42) que se estrelló en el lateral de la red fue lo más reseñable que hizo en ataque el Real Murcia. Una oportunidad de oro Por su parte, el Córdoba CF pudo tirar a la basura todo el plan de Alfaro en el minuto 1, cuando una buena transición blanquiverde finalizó con un pase de Diarra, que aprovechó el desajuste inicial grana, para dejar a Alberto Toril solo ante Manu García. Sin embargo, el delantero cordobesista no supo batir al portero grana, que evitó el tanto local con el pie. En realidad, fue la única ocasión del Córdoba CF en todo el primer acto, esa de Toril cuando apenas se habían jugado unos segundos de partido. Lo más destacado del equipo de Iván Ania lo protagonizó Kuki Zalazar. El uruguayo ya disparó cruzado en el minuto 5 desde la esquina del área pimentonera para que Manu García se hiciera con el balón sin problemas. También obligó al arquero visitante a lucirse con un zurdazo desde la frontal (min. 25) y volvió a aparecer el uruguayo a la media hora, con un cabezazo que atajó Manu García sin problemas. Pero poco más. El argumento blanquiverde en ataque fue, prácticamente, la individualidad del uruguayo, ya que ante la mayor consistencia del centro del campo grana, tampoco el Córdoba CF halló camino por las bandas. Con un Adilson Mendes muy vigilado y muy desdibujado, el conjunto blanquiverde intentó mirar a la derecha, para probar si Carracedo o Albarrán eran capaces de superar a Marc Baró, que inició la primera vuelta en el Murcia con mucho más que dudas. Sin embargo, ni el extremo ni el lateral cordobesistas lograron doblegar al lateral grana, más allá de un par de centros sin claro rumbo de Carracedo y, por supuesto, la infinidad ristra de saques de esquina de rigor que suele provocar el conjunto blanquiverde. En esta ocasión, casi una decena en un solo tiempo, que no se tradujeron en peligro para la portería murcianista. Así, el primer tiempo murió con la sensación de que, casi en su totalidad, fue controlado por el Murcia de Pablo Alfaro, que intentaba dar continuidad al buen resultado obtenido la semana anterior ante el Atlético Baleares. El bloqueo sigue en la segunda parte No comenzó con mejores sensaciones el Córdoba CF la segunda parte. De hecho, su único disparo entre los tres palos en la primera media hora de ese segundo acto fue un tiro de Recio que quedó mordido al tocar en un defensor grana, por lo que resultó demasiado fácil para Manu García. Logró el conjunto murcianista maniatar al conjunto blanquiverde, por más que lo intentara Ania con cambios. Pero antes de ellos, el Murcia avisaba a los blanquiverdes que no se podía repetir lo que hicieron ante el Castilla. En un partido gris, atascado, espeso y en el que el adversario ha logrado maniatarte, tanto por sus virtudes como por deméritos tuyos -no todas las tardes se puede estar brillante-, el punto ha de ser bueno. En esta segunda vuelta, todo lo que sea sumar le va a venir bien al conjunto cordobesista, por más que El Arcángel -cierto es- se le esté haciendo bola últimamente. Así, en el minuto 65, el Murcia montaba una contra que finalizaba en saque de esquina para los visitantes, pero que puso el corazón en un puño. Cinco minutos después, otro córner a favor de los granas finalizaba con un cabezazo de Pina ante el que Carlos Marín necesitó máximo esfuerzo para sacar una mano y despejar el balón por el fondo. La mejor ocasión para el Córdoba CF en todo el encuentro llegaría en el minuto 78, cuando Alberto González sacaba bajo palos un disparo de Alberto Toril, que ganó la partida al central grana, que se rehízo para evitar el tanto cordobesista. Álex Sala había salido por el lesionado Recio -mala pinta tiene la cosa-, y luego, Ania introdujo a Simo por la izquierda para desplazar a Adilson a la derecha. Además, introdujo a Kike Márquez por Kuki Zalazar y a Antonio Casas, al que dejó como improvisado extremo derecho, más que conformar un equipo con dos en punta. De nada le valió al asturiano, ya que su equipo no tuvo capacidad, si quiera, del arreón final. Marc Baró estuvo a punto de sorprender a balón parado en el minuto 84 obligando a Carlos Marín a emplearse a fondo, nuevamente, y lo más llamativo del Córdoba CF llegó con un par de balones al área que no encontraron rematador. El Córdoba CF firmaba un partido gris, en el que El Arcángel se le hizo bola y en el que anduvo atascado prácticamente durante los 90 minutos, tanto por méritos del rival, que mantuvo la presión casi hasta el final, como por demérito blanquiverde, en el que no anduvo todo lo claro de ideas que sí se le vió en la recta final del 2023. Una victoria en las últimas cinco jornadas indican que el conjunto blanquiverde debe afanarse siempre en puntuar, sobre todo en noches tan espesas como la vida ante el Murcia en El Arcángel. Ficha técnica 0-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Matías Barboza, Calderón, Recio, Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Alberto Toril. Cambios: Álex Sala por Recio (60’), Kike Márquez por Kuki Zalazar (68’), Simo Bouzaidi por Carracedo (68’), Antonio Casas por Adilson Mendes (78’). Entrenador: Iván Ania. 0-Real Murcia: Manu García, José Ruiz, Rofino, Alberto González, Marc Baró, Tomás Pina, Isi Gómez, Larrea, Pedro León, Carlos Rojas, Álex Rubio. Cambios: Dani Vega por Larrea (8’), Carrillo por Álex Rubio (46’), Loren Burón por Pedro León (73’), Mariano por Dani Vega (90’). Entrenador: Pablo Alfaro. Árbitro: Ruipérez Marín (C. Castellano-Manchego). Mostró amarilla a Recio (10’), Alberto Toril (15’), Álex Rubio (41’), Carlos Rojas (72’), Manu García (92’). Expulsó a Larrea, ya en el banquillo, por protestar (78’). Incidencias: El Arcángel. Jornada 21 de Liga en Primera Federación. 11.887 espectadores.