El último rescate al Córdoba CF de Pepe Díaz

«Hoy parece malo, mañana puede ser positivo». Paco Jémez acudía a la sala de prensa de El Collao tras el manicomio vivido en las dos horas anteriores por parte de su equipo, un Córdoba CF que luchaba de forma desenfrenada y contra presupuestos mucho más altos por meter la cabeza en los play off de ascenso a Primera División. Enfrente, un Alcoyano que olía a Segunda B y que veía cómo el conjunto blanquiverde lograba salvar un punto con un planteamiento basado en el corazón, en la entrega, en la garra. No le quedaba otra a un Córdoba CF que llegaba a la fase final de la Liga con la luz de la gasolina encendida, por lo que sólo quedaba apelar al premio que se podía obtener un mes después.

Estado de nervios

Aquel 4 de mayo, Jémez le dijo a sus jugadores que «no quería que especularan, que no regalaran nada, porque no podemos ir regalando minutos, tiempo, ocasiones, tantas oportunidades». Llegaba justo aquel Córdoba CF que, en cualquier caso, había salvado más que bien aquella campaña que se inició bajo augurios de sufrimientos y posibles descensos. El de Fátima firmó una Liga espectacular, pero en aquellas últimas jornadas la locura estaba instalada no sólo en la ciudad, también dentro del club. El miedo de puertas para adentro de que aquel año inolvidable no se rubricara con una clasificación entre los seis primeros provocó ese estado de nervios en el que todo parece ponerse en contra, no sólo los ajenos, también los propios. Sea como fuere, y pese a aquella esquizofrenia final, aquel Córdoba CF lograba detalles épicos incluso en las peores tardes.

Porque aquella noche de principios de mayo no fue la mejor para el Córdoba CF, que jugó un partido feo, gris, sin ideas y casi sin alma, pero ese «casi» significaba que algo le quedaba. Y estaba en el banquillo.

En el minuto 24 ganaba el Alcoyano 2-0 gracias a sendos errores de la zaga cordobesista, sobre todo de un Tena que, además, terminó expulsado (minuto 81) por Amoedo Chas. Wellington y Gato marcaron para el Alcoyano y Borja García dio otro paso más en aquella campaña inolvidable, también en lo individual, y ajustó el marcador antes del descanso tras un servicio de Fuentes.

El peor partido de la 2011-12

Tras los minutos de asueto, la cosa no mejoró para el Córdoba CF. De hecho, el mismo Fuentes salvó un gol bajo palos tras un disparo cruzado de Diego Torres, que aprovechaba junto a sus compañeros los múltiples balones servidos desde los laterales, tanto en llegadas como en balón parado. De una falta, precisamente, llegó minutos después otra clara ocasión para los locales, que se toparon con el palo. En todo caso, Torres aprovechó otro error de la defensa blanquiverde y Diego Jiménez puso el 3-1 en el marcador.

A 18 minutos del final y con todo perdido, Jémez decidió dar entrada a Pepe Díaz por Ximo Navarro. El cuco puso el 3-2 en el marcador a diez del final con un disparo lejano ante el que el portero del Alcoyano, Maestro, nada pudo hacer. Pero a tres del final, Dubarbier se sacó un pase al delantero cordobés que éste transformó en el empate final entre dos equipos que habían finalizado con diez jugadores sobre el verde de El Collao –Amoedo Chas expulsó al local Pina y al blanquiverde Tena, como se ha referido-, una igualada que dejaba al Córdoba CF con tan sólo dos puntos de ventaja sobre el Almería, principal amenaza para arrebatarle esa plaza de play off que era histórica.

«Pudo acabar 5-2»

No exageraba Luis César Sampedro, entrenador del Alcoyano aquella noche, cuando declaraba que el partido pudo finalizar con un marcador de 5-2, aunque el gallego se conformaba con que «hemos tuteado a un rival que lucha por ascender». Ese punto le dejaba a cinco de la salvación con un partido más, aunque el inquilino de El Collao terminó descendiendo.

Jémez alabó «la flor entre la basura» –así tituló CÓRDOBA la crónica de aquel encuentro- rescatada por Pepe Díaz y sus dos goles en poco más de un cuarto de hora. «Ha participado poco esta temporada, pero ha demostrado que está ahí, que podemos contar con él; se lo ha ganado, yo apuesto por los que demuestran y se entregan», alabó el técnico al cuco, que emuló una tarde-noche en el Stadium Gal, ante el Real Unión de Irún, unos años antes y que también es inolvidable para el cordobesismo.

El Almería no pasó tampoco del empate en su visita al Rico Pérez, por lo que aquel empate, que parecía poco en la carrera por el ascenso, se convirtió en un punto de oro con nombre y apellido: Pepe Díaz.

Una Segunda "maldita"

Sólo un detalle más: aquella Segunda División de la temporada 2011-12 podría calificarse, ciertamente, como maldita, ya que una docena de equipos que la componían están en la actualidad en Primera RFEF o en una categoría inferior. Deportivo de La Coruña, Hércules, Barcelona B, Numancia, Xerez, Recreativo de Huelva, Sabadell, Real Murcia, Guadalajara, Alcoyano, Gimnástic y el propio Córdoba CF.

Aquella fue la última visita, hasta ahora, del Córdoba CF a El Collao. El domingo deberán plantear un encuentro muy diferente si aspiran a llevarse los tres puntos, una victoria que se le resiste. En las tres anteriores al rescate de Pepe Díaz, el Córdoba CF había salido derrotado de Alcoy y su único triunfo se produjo en su primera visita, en Segunda, y nada menos que en la temporada 1957-58 (1-4).