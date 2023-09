Dragisa Gudelj: "Obviamente, no es el inicio de Liga que esperábamos"

Tras el primer entrenamiento semanal del Córdoba CF pasó por sala de prensa uno de los capitanes blanquiverdes y también uno de los hombres fuertes del vestuario en esta temporada, Dragisa Gudelj. El central cordobesista comentó que el primer entrenamiento de los de Iván Ania fue "normal" y, a pesar de los resultados aseguró que "triste creo que no, pero rayados, sí fuimos todos rayados a casa" tras la derrota del pasado sábado ante el Linares Deportivo.

"Tristes no, rayados"

"Pues normal, tristes creo que no, pero rayados, fuimos todos rayados a casa, obviamente después del partido sabiendo que merecías ganar, pues normal que vas rayado a casa", reiteró un Gudelj que comentó que ve al equipo "completamente concentrado en el partido que viene, todos con buena energía, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, todos con buena energía y eso es lo que tenemos que hacer, porque ya eso es el pasado y hay que concentrarse ya en el partido que viene".

Se le preguntó a Dragisa Gudelj sobre las cuatro primeras jornadas, en las que el Córdoba CF sumó sólo tres puntos. "Bueno, creo que obviamente no es el inicio que esperábamos. Tres puntos de doce nadie lo esperaba, pero al final yo creo en el equipo", analizó Gudelj. "Si ves los partidos y ves que el equipo está haciendo las cosas bien, sobre todo en el juego, que cada partido somos superiores a rival... Tenemos ocasiones en las que hay que mejorar los detalles en defensa y ataque, pero yo creo que, sobre todo si ves el partido, que estamos haciendo las cosas bien, pero falta un detalle para sacar el rendimiento y los tres puntos", justificó.

A pesar de esos detalles a mejorar, Gudelj no ve que el Córdoba CF "esté en una minicrisis, la verdad es que estamos en la jornada cuatro, ¿no? Yo no creo que tengamos que pensar en eso. Nosotros no pensamos en ningún momento que estamos en una minicrisis", aunque reconoció que "sí que hay que dar una vuelta, está claro, que obviamente los equipos crecen con las victorias y obviamente hay que sacar los puntos, pero yo no veo ninguna crisis". El central blanquiverde amplió sus sensaciones y comentó que está "feliz viendo el equipo en el campo, estamos disfrutando de cómo estamos jugando y del plan que tiene el cuerpo técnico con nosotros, pues estamos todos de acuerdo y están saliendo las cosas en el campo. Obviamente faltan unas cosas, faltan los detalles, lo que he dicho, que obviamente en el último partido, pues si metes en la primera parte un gol, se acaba el partido con a lo mejor 3-0, 3-1 y yo creo que en los partidos anteriores era lo mismo". Así, Dragisa Gudelj recordó que en la cita liguera anterior, en el Iberoamericano, "si contra el San Fernando tenemos tres o cuatro claras, con Simo, con Casas, el penalti que no nos pitan, después te sacan tarjeta roja y te marcan en la falta lateral, obviamente tenemos que estar un poco más contundentes ahí", reconoció, indicando que "lo estamos trabajando y estamos en eso, pero yo creo que son, lo que he dicho, detalles pequeños que al fin marcan los puntos, pero una minicrisis no lo veo".

Dos parejas

En sólo cuatro jornadas, Gudelj ha tenido como pareja a Adrián Lapeña y a Carlos García. El serbio aseguró sentirse "cómodo con cualquier jugador, porque yo creo que tenemos cuatro centrales que son todos de buena calidad, que tenemos la capacidad de jugar, de salir con la pelota, entonces yo de verdad que me siento bien con cualquier jugador, con cualquier central, me siento cómodo. Si ves el partido" del pasado sábado, ante el Linares Deportivo, "casi 90 minutos estuvimos bien en la defensa, estuvimos bien en vigilancia, contundentes, pero se escapa en la segunda parte, en el gol se te escapa porque en vigilancia podías a lo mejor estar un poquito mejor y se llevan un rebote y la única ocasión peligrosa que tienen marcan el gol", lamentó el capitán del Córdoba CF. "Eso es el fútbol, puedes tener 15 oportunidades pero si no marcas… El gol en el fútbol te cambia muy rápido y se aprovechan de eso, pero obviamente ser un poco más contundente en la defensa, un poco más contundente en los duelos y eso", admitió el jugador blanquiverde sobre las tareas pendientes en el equipo.

Sobre el próximo rival, un Alcoyano que se puso como objetivo llegar a los play off, Gudelj comentó que "cualquier equipo puede tener su objetivo, eso está bien, nosotros hacemos lo nuestro, tenemos nuestro plan y cualquier equipo que enfrentamos vamos con la misma idea. Sabemos que es un campo más pequeño, que es un campo peor que el nuestro, obviamente que va a ser un partido con muchos centros, mucho juego en las dos áreas y lo que hay que hacer es estar concentrados 90 minutos y sacar los tres puntos", señaló Gudelj que, finalmente, comentó que en lo personal se siente "fenomenal, físicamente muy bien, mentalmente también y casi se me ha olvidado lo que ha pasado, estoy entrenando, jugando y me siento muy bien, eso ya va para arriba".