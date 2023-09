El Córdoba CF, segundo equipo más goleado de los 40 de Primera Federación

Ocho goles encajados en los primeros cuatro encuentros de Liga de la temporada 2023-24. Los números del Córdoba CF, los defensivos, no invitan al optimismo. De hecho, el propio entrenador blanquiverde, Iván Ania, reconocía el sábado tras la derrota en El Arcángel ante el Linares Deportivo (0-1) que sus jugadores no podían “seguir encajando un gol por partido, no hemos sido capaces en las cuatro jornadas de dejar la puerta a cero todavía”.

Porterías a cero Ese logro que el asturiano admitía que aún no había podido hacer su equipo tras cuatro jornadas ligueras ya lo han hecho 30 de los 40 equipos de Primera Federación, es decir, el 75% de los competidores. En el Grupo 1 sólo el Sabadell no ha logrado aún dejar su portería a cero, al menos, en una jornada, mientras que en el Grupo 2, además del Córdoba CF, el Castellón, el Castilla, el San Fernando, el Alcoyano, el Murcia (con un partido menos), el Recreativo Granada, el Melilla y el Atlético Baleares no han podido dejar su portería inmaculada en al menos una jornada de las cuatro que se llevan disputadas, lo cual habla bien a las claras de sus sistemas defensivos, que no de sus defensas solamente. Además, el Córdoba CF, con ocho tantos encajados, es el segundo equipo más goleado de entre los 40 que compiten en Primera Federación, sólo superado por el Atlético Baleares, que hasta este domingo había recibido sólo cuatro goles pero que encajó una manita en El Palmar (5-0) que elevó su cuenta defensiva hasta a los nueve tantos sufridos, uno más que el equipo de Iván Ania. Hay que trasladar la memoria hasta la temporada 2018-19, campaña del descenso a Segunda B, para ver unas cifras parecidas a las actuales. Entonces, el Córdoba CF entrenado por José Ramón Sandoval recibió diez goles en las tres primeras jornadas de Liga en Segunda División, dejando su portería a cero, precisamente, en la cuarta jornada, en el encuentro en El Arcángel ante el Alcorcón (0-0). Por lo tanto, más allá del juego de este Córdoba CF, así como de sus números ofensivos y de la filosofía de ataque que propugna, está claro que los objetivos a largo plazo se consiguen desde la zaga y los números defensivos en general, por lo que mucho tendrá que cambiar el equipo de Iván Ania si pretende aspirar a los puestos de privilegio en la clasificación. Lo primero que tendrá que hacer en la próxima jornada liguera, ante el Alcoyano, es dejar de figurar en esa lista de 10 equipos de Primera Federación que aún no han conseguido dejar su portería a cero. Dejando en El Collao la portería de Carlos Marín inmaculada no sólo se garantizará puntuar, al menos, sino que también estará más cerca de la victoria.