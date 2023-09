Le dejó un regusto ciertamente agridulce el cruce entre el Córdoba CF y el Linares Deportivo a Iván Ania en El Arcángel (0-1), del que el bloque al que tutela escapó con la tercera derrota de la temporada en el Grupo 2 de Primera Federación, el segundo revés consecutivo ante su afición -que presenció el estreno de las nuevas equipaciones, finalmente-, además de dejando una imagen preocupante por doble partida: debilidad defensiva para encajar el gol en la única acción visitante, junto a inoperancia ofensiva al no saber transformar de cara a puerta entre el aluvión de oportunidades de las que dispuso. El saldo total, según el preparador blanquiverde, es el de una «sensación mala». «Hemos perdido un partido que considero que teníamos totalmente controlado. Si no eres eficaz en el área rival, no concedas nada en la tuya. No podemos seguir encajando un gol por partido, no hemos sido capaces en las cuatro jornadas de dejar la puerta a cero todavía», manifestó una vez saldada la cita.

La falta de acierto, clave En la línea de quehaceres pendientes tras la derrota, Ania manifestó la necesidad de tener más «eficacia» en los últimos metros para conseguir superar a un rival de la solidez del cuadro linarense, aunque también incidiendo en la «contundencia» adolecida en acciones puntuales del partido, con el gol visitante como ejemplo: «Creo en la contundencia en las áreas. Nosotros llegamos por fuera, tuvimos tiros lejanos, ocasiones, que no fuimos capaces de meter. Luego, posiblemente en el único error defensivo que cometimos, una vigilancia en la que no estuvimos bien, un duelo de un central contra un delantero, se te va el partido en un detalle. El control del juego lo teníamos totalmente nosotros. Éramos capaces de recuperar rápido y seguir insistiendo, pero nos faltó tomar mejores decisiones cuando llegábamos a las zonas laterales del área», resolvió. «En la primera parte estuvimos muy bien, no solo con balón, también en las vigilancias. Decidimos poner a Carlos García porque consideramos que debía tener ya minutos, Kuki Zalazar era un cambio natural por Márquez y Adilson es un jugador con velocidad, de muy buen nivel. Lo de la primera mitad de hoy es casi lo más parecido a lo que quiero ver del equipo, pero tenemos que tomar mejores decisiones. En el transcurso de los 15 minutos que no estuvimos bien, nos hicieron gol», señaló. «Nos faltó algún recurso más, no solo llevarla fuera y poner el centro. Cortes de extremo, de lateral... Estaban tan replegados que no nos resultó sencillo. Es un partido del que te vas con mala sensación por el resultado, pero creo que también hemos hecho cosas buenas, sobre todo en la primera parte», apuntó seguidamente. Solo vale «ganar» Como remedio a la incipiente crisis de resultados, precisamente, el preparador ovetense indicó la necesidad de «ganar» para darle la vuelta al escenario actual, colocando la victoria como única alternativa posible para encontrar el Córdoba CF deseado: «Ganando partidos, no queda otra. Hacemos muchas cosas bien, pero hay otras que tenemos que mejorar. Con el balón somos un equipo que domina, con mecanismos, que somete a los rivales, pero cuanto más los sometes, más contundente tienes que ser a nivel defensivo. Hoy nos faltó esa contundencia, para que no se nos fuera el partido. Tenemos que dejar la portería a cero. Si no dejas la puerta a cero es difícil poder ganar los partidos», afirmó. «Los entrenadores somos siempre insatisfechos. Ganamos en Murcia y estaba cabreado, hubo cosas que no me gustaron, imagina hoy. Fueron más eficaces que nosotros, tuvieron una y la metieron, nosotros llegamos y llegamos, pero nos costó. Siento más dolor, rabia, frustración, que tristeza. Tenemos que mejorar, está claro, no podemos encajar todos los partidos y no podemos conceder defensivamente esas ocasiones», finalizó tajante.