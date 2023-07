El susto en una jornada aparentemente apacible. El acto de presentación oficial de Iván Ania en el Córdoba CF, entrelazado entre la ambición y la exigencia del preparador ovetense, también tuvo cierto espacio para un episodio atípico con Juan Gutierréz “Juanito”, director deportivo blanquiverde, como protagonista, tras sufrir una indisposición a lo largo de su presentación conjunta con el preparador durante la matinal de este viernes y reconocer un «desvanecimiento» en las fechas previas.

La indisposición

Todo arrancó conforme a la norma. La comitiva deportiva blanquiverde, representada por Antonio Fernández Monterrubio y Juanito -junto a Raúl Cámara en las instalaciones- y secundados por el presentado Ania, se personó en la sala de prensa de El Arcángel para la puesta de largo del técnico tras apenas 48 horas en la ciudad, con una primera intervención del CEO blanquiverde. Monterrubio, marcó la pauta agradeciendo la «ilusión» y total disposición del ex del Algeciras para su llegada al banquillo cordobés, señalándolo como el perfil idóneo -y ajustado al demandado desde la comisión deportiva- para «alcanzar los objetivos propuestos». Seguidamente, el directivo sevillano dio paso a la intervención del propio Juanito.

Apenas unos segundos después de recoger el testigo, así, el gaditano evidenció ciertos problemas para hilar sus primeras declaraciones, reconociendo posteriormente haber vivido un episodio de «desvanecimiento» durante las últimas fechas -admitido de igual forma por Fernández Monterrubio-, al igual que ciertos síntomas similares en los momentos del arranque de la presentación de Ania: «Me encuentro mal, como el otro día. El otro día sufrí un pequeño desvanecimiento, estaba un poco nervioso por ello. Tuve una sensación muy extraña, parece que se me ha repetido. Me ha dado una taquicardia y me he encontrado un poco mal», señaló con dificultad y entre muestras ostensibles de malestar.

Aval para el fichaje

Una vez ligeramente recuperado -esforzándose por llevar a cabo su intervención-, eso sí, el ex jugador reconoció su satisfacción tras haber conseguido formalizar el fichaje del entrenador asturiano, del que reconoció haber mantenido «contactos» durante los dos últimos años. «Era el técnico deseado hace un par de años, tuvimos un momento en el que no pudo hacerse la contratación, pero decidimos separar en ese momento los caminos. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Es un técnico que en Santander tuvo una etapa que nos llamó mucha la atención», admitió.

La clave para su llegada: su filosofía y forma de entender el fútbol. «Se basa mucho en un estilo de juego que da con el gusto de la comisión deportiva, es un técnico joven, pero con mucha experiencia y paso por equipos importantes, como esa consecución del ascenso en el Racing de Santander. En el Algeciras ha mostrado también su calidad. Hemos aprovechado que se quedara con una cláusula de liberación y ahí hemos podido hacer su contratación», apostilló en el ecuador de la presentación.