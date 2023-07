Exigencia y ambición. Esas fueron algunos de las principales premisas abordadas por Iván Ania en su puesta de largo oficial con el Córdoba CF -precompetición-, durante la que el técnico, entrelazando ciertos apuntes de sus señas y también las primeras pinceladas de su filosofía, aprovechó para recalcar la idea con la que llega a El Arcángel: “Mi objetivo es que seamos un equipo que tenga una identidad. Un equipo que sea valiente, que intente dominar los partidos a través del juego, de tener el balón, combinativo, presionante y, sobre todo, competitivo y con carácter ganador”. “Uno de mis objetivos principales como entrenador en todos los equipos que he estado ha sido imprimir el carácter ganador, que vaya a todos los estadios a ganar, sin ningún tipo de miedo. Que sea un equipo reconocible tanto como local o visitante, que el que vaya a ver el partido sepa lo que se va a encontrar”, manifestó el preparador durante su acto de presentación con el equipo en la matinal de este viernes.

La presión y la pretemporada

Con vistas a la inminente reincorporación del equipo a la dinámica de trabajo, fijada para el próximo 10 de julio, el ovetense recalcó la intención de comenzar de “menos a más” para ir imprimiendo paulatinamente conceptos en su nuevos pupilos. El objetivo, llegar con cierto rodaje al duelo amistoso ante el Sevilla FC (14 de julio), aunque, principalmente, adquirir sensaciones antes del pistoletazo de salida del nuevo campeonato. “Tenemos un partido a los cinco días de iniciar y tendremos que llegar no en las mejores condiciones, porque llevaremos pocas sesiones, quizás menos que el Sevilla, pero las pretemporadas están para trabajar conceptos y sensaciones. Lo importante es el primer partido de Liga. Tenemos jugadores de la primera plantilla, no sé si van a llegar más o no, el mercado irá diciendo”, afirmó.

En cuanto a la “presión” en su desembarco en El Arcángel, Ania marcó la exigencia como la línea maestra para su ahora etapa como blanquiverde: “Desde fuera tienes una visión que ahora estoy viviendo en primera persona desde dentro. La masa social del Córdoba CF es enorme, tiene una afición muy fiel. En cuanto a la presión, hay que saber llevarla. Es muy bonito jugar ante 15.000 personas, pero hay que tener claro que esa exigencia nos la tenemos que imponer no solo entonces, sino desde este lunes. El jugador que viene al Córdoba CF sabe lo que representa, el escudo que defiende y que estará preparado”, indicó tajante.

El mercado de fichajes

En pleno apogeo de ventana estival de traspasos, por otra parte, tras haber formalizado su despedida del Algeciras y ya firmado como blanquiverde, para Ania la tarea ahora pasa por integrarse en la comisión deportiva califal, en la que tanto Antonio Fernández Monterrubio, Juan Gutiérrez “Juanito” como Raúl Cámara continúan trabajando activamente en busca de más refuerzos para el proyecto, tras los fichajes de Adri Castellano, Adilson Mendes, Adrián Lapeña y Carlos Albarrán: “Nosotros estamos mirando el mercado y algunas posiciones que queremos reforzar, si hay algún jugador que nos interese, sea del equipo que sea, intentaremos contratarlo”, señaló.

En torno a la situación de Christian Carracedo y Kike Márquez, del mismo modo, dos de los jugadores de la plantilla con actual contrato vigente y sondeados por otros clubes a lo largo de estos primeros compases de mercado, el asturiano reafirmó su compromiso e intención de contar con ambos: “Son jugadores con contrato y que tienen que estar en el equipo y ser diferenciales”, manifestó.

“En Algeciras tenía contrato por dos temporadas más, pero tenía una cláusula que durante un tiempo podía acogerme a ella. Cuando surgen las conversaciones, tengo claro lo que quiero que suceda, que es firmar en el Córdoba CF. Se dan las circunstancias, en la comisión deportiva apuestan por mí. Estoy muy contento y muy ilusionado, creo que llegamos rápido a un entendimiento”, reconoció.

“Tenemos claro el objetivo”

Sin disimular su ambición, Ania también aprovechó para hacer balance sobre la nueva distribución de grupos en la categoría, ahora en sección norte y sur, manifestando la “complejidad mayor” del ´nuevo Grupo 2, en el que se encuadra el Córdoba CF, así como la máxima “igualdad” entre rivales y la intención de opositar al objetivo del ascenso desde el primer momento: “Tenemos claro el objetivo. El Córdoba CF evidentemente es uno de los favoritos de la competición. La composición de los grupos cada año la van cambiando. Este grupo parece más fuerte que el otro, pero luego, este año creo que subieron dos de cada grupo. El primer año de Primera RFEF subieron tres de uno y otro del otro. Es una categoría muy igualada, con muy poca diferencia de puntos entre los de arriba y abajo. Tienes que competir cada partido como una final, desde el primero de Liga. Esos puntos que parecen no importantes, al final son los que deciden los objetivos”, analizó.