"No se trata sólo de ganar o perder, sino de cómo juegas el juego", dijo Johan Cruyff. El Córdoba CF ganará, perderá y empatará en la próxima temporada, pero lo que sí parece seguro, tanto por el entrenador que ha contratado como por los futbolistas, pocos aún, que han llegado a El Arcángel, es que la intención es jugar mucho el balón. Y hacerlo desde atrás.

Reconstrucción desde atrás

Porque por lo poco que se puede ver sobre la composición de la defensa del Córdoba CF, todo señala a que el juego del conjunto blanquiverde, la próxima temporada, se construirá desde atrás. No parece que vayan a verse muchos desplazamientos en largo en El Arcángel en la 2023-24, mucho menos patadones sin ton ni son. Y también parece claro que tanto el juego combinativo en zonas comprometidas para el Córdoba CF como la velocidad serán vitales. Este último aspecto, el de la velocidad en la primera línea blanquiverde, parece que será fundamental, tanto para el juego de ataque, de inicio de jugada, como para el de repliegue y aplicación de conceptos defensivos, porque al fin y al cabo, un defensa está principalmente para evitar recibir daño del rival.

Pero todo apunta a que Iván Ania pretende aumentar la velocidad en la zaga del Córdoba CF para la próxima campaña y hacerlo, también, para combinar desde atrás en la construcción de la jugada de ataque.

Sólo un futbolista, por ahora, permanece de la zaga de la plantilla blanquiverde de la pasada campaña: José Manuel Calderón. El de Paradas activó su cláusula de renovación de contrato por partidos la pasada temporada, 25, y pese al bajón experimentado en la segunda fase del campeonato, se mantendrá de blanquiverde. Un bajón del que se avisó en su momento y que en parte fue consecuencia del abuso de minutos que tuvo el sevillano. Pese a ello, el club falló en su cálculo, pensando que Ekaitz Jiménez llegaría a tiempo y de manera consistente para ser una alternativa en su puesto a Calderón, pero tal y como se temía, el año que estuvo el vasco en el dique seco le pasó factura en forma de contratiempos físicos, lo que devino en más minutos de competición para un Calderón al que, claramente, se le debieron dar partidos de descanso competitivo. En todo caso, la pasada campaña no oculta las virtudes de un Calderón que destacó en el primer tercio de Liga por convertirse en un puñal en ataque, ampliando mucho el campo para el Córdoba CF, y sufriendo poco en defensa, convirtiéndose no ya sólo en uno de los mejores jugadores del conjunto blanquiverde hasta diciembre, sino también en uno de los destacados de Primera Federación. El reto en la temporada 2023-24 para Calderón será repetir y alargar aquel primer trimestre de la pasada campaña, en el que su velocidad supuso, entre otros aportes, una buena solución para el inicio de jugadas en el Córdoba CF.

Centrales modernos

El Córdoba CF ya tiene dos centrales fichados oficialmente para la próxima campaña y si en una virtud coinciden ambos, de nuevo, es en la velocidad. De hecho, el cordobés Adri Castellano arriba a El Arcángel con la misma polivalencia con la que llegó Dragisa Gudelj en enero del 2022, ya que ambos pueden actuar también en el lateral zurdo. Evidentemente, más como laterales que como carrileros de largo recorrido, pero sí con la suficiente agilidad, ambos, como para tapar al extremo derecho rival e incluso iniciar jugada por la izquierda. Por cierto, un Dragisa Gudelj que apunta a su renovación, tal y como se comentó poco después de serle implantado el DAI (desfibrilador) y cuya realidad parece más cercana. Por lo tanto, tres hombres como Gudelj, Castellano y Calderón garantizan un flanco izquierdo de mucha agilidad, manejo de balón y velocidad en la zaga del Córdoba CF, mientras que por la derecha parece que en la entidad blanquiverde se aspira a lo mismo.

Porque si Adrián Lapeña tiene una virtud, aparte de esa velocidad que se comenta, es la del manejo de balón y, en este caso, con ambas piernas. Es cierto que en esta última campaña, el riojano no brilló tanto en el Deportivo de La Coruña, pero sí lo hizo en su primera temporada, cuando fue uno de los hombres destacados en Riazor: baste señalar que de los 42 encuentros oficiales que jugó aquel Dépor entre Liga, eliminatorias de ascenso y Copa del Rey, el nuevo jugador del Córdoba CF estuvo en 38 de ellos, anotando cuatro goles. En esta última campaña no sufrió ostracismo, ni mucho menos, ya que compitió en 26 encuentros, por lo que ese total de 64 partidos oficiales disputados en las dos últimas campañas dejan a las claras el nivel del central que ha firmado el Córdoba CF para la próxima temporada. Unos partidos -hay que destacarlo- en los que sus entrenadores fueron Borja Jiménez, Óscar Cano y Rubén de la Barrera, técnicos que, con sus matices, mantienen la misma filosofía de construcción del juego del equipo desde atrás, por lo que los centrales no sólo han de ser ágiles y rápidos, sino también han de destacar por su juego con el pie y su seguridad en el pase.

Otros pendientes

Aún deben llegar más futbolistas para la zaga blanquiverde, como el último en hacerlo, el lateral Carlos Albarrán, que ya estuvo a las órdenes de Iván Ania la pasada campaña en el Algeciras, un futbolista que en cierta medida recuerda a otros hombres de envergadura -salvando las distancias, lógicamente- reconvertidos desde el extremo a la zona defensiva, como lo fue en su día Javi Álamo o en el lado izquierdo, el cordobés Alfonso Pedraza. No parece que Ania necesite a Albarrán en el mediocampo y sí que aparezca en ataque para ampliar el campo para el nuevo Córdoba CF, pero llama la atención que con su envergadura, casi 1,90, pueda moverse como otros carrileros de menor estatura y la calidad de sus centros sin necesidad de llegar hasta la línea de fondo.

Tras el anuncio oficial del catalán como nuevo jugador del Córdoba CF habrá que esperar ahora a la segunda línea defensiva, la alternativa a estos hombres, ya que muchos de los fichajes del mercado veraniego en El Arcángel serán absorbidos por la línea defensiva. Pero los primeros movimientos ya señalan por dónde va a ir el juego del Córdoba CF, la próxima temporada.