El Córdoba CF cierra ciclo en El Arcángel ante el Badajoz

El partido se las trae. El Córdoba CF-Badajoz (sábado, 19.30) cerrará el curso 22-23 en Primera Federación para ambos equipos en una jornada candente en El Arcángel por unas contundentes razones: los visitantes se juegan la permanencia y los locales la honra. Se admiten apuestas sobre qué pesará más sobre el verde. En la grada también saltarán chispas de pasión. Cada cual maneja sus motivos para ir (o no) a mostrar qué grado de afección tiene con su equipo.

Se vivirá, seguro, un ambiente peculiar en este día de despedidas y sueños rotos. En pleno sábado de Feria, rodeado del jolgorio de la fiesta popular en la ciudad, el estadio será un oasis de frustración local y esperanzas visitantes por conseguir algo tan valioso como la supervivencia en la tercera categoría nacional.

La espina de Mosquera

Manuel Mosquera lleva siete partidos en el Córdoba CF y no ha ganado ninguno. Está ante la última oportunidad de estrenar la casilla de victorias en su currículo como blanquiverde, que no se extenderá más allá de estas ocho citas. El de Oleiros, que pidió en la última comparecencia ganar "por cabezonería", exprimió a los suyos hasta el fin -se vio que no daban más de sí- y tocó todos los resortes emocionales para hacer despertar a un grupo que pasará a la historia del club -y del fútbol español- como el protagonista de la mutación más estrambótica que se haya visto: líder en la primera vuelta y colista en la segunda.

Esta caída en picado se cobró "la cabeza" del entrenador, Germán Crespo, y también la del consejero delegado, Javier González Calvo, a quien los propietarios de Baréin decidieron suplir por Antonio Fernández Monterrubio, recién aterrizado en El Arcángel y aún intentando entender qué es lo que ocurrió para que se fueran al traste de este modo las opciones deportivas... y un total de veinte millones de euros, según reconoció el anterior CEO en la rueda de prensa de despedida. Todo para seguir en el mismo lugar: la tercera división nacional, fuera del mapa del profesionalismo.

La hora de los adioses

El escenario no será el más lucido para las despedidas, pero estas se producirán en cascada. Salvo sorpresas, será la última vez que se vean vestidos de blanquiverde a futbolistas que han sido icónicos en los últimos tiempos. Entre ellos están los tres capitanes: Javi Flores, Miguel De las Cuevas y Willy Ledesma. Más allá de cualquier otra consideración, ahí quedarán sus datos. Ya treintañeros largos, han despachado este curso 22-23 en Primera Federación dejando su marca.

El de Fátima ha sido un referente en el mediocentro, jugando al lado de Diarra, aunque ha ido a menos engullido por las carencias físicas y una dinámica enloquecida en el equipo. El extremo alicantino, si sale al campo, habrá sido el único que ha intervenido en todos los encuentros del curso porque el otro, el guardameta Carlos Marín, está fuera de la convocatoria por lesión. Y el de Torremejía, con 11 goles, ha batido su mejor marca personal en la tercera categoría y es el mejor artillero blanquiverde.

La "invasión" pacense en las gradas

Catorce autobuses de aficionados, decenas de vehículos particulares... La "invasión" del Badajoz en El Arcángel será un hecho. No es para menos. El histórico equipo pacense se juega la permanencia en la categoría en una jornada de pulsos alterados. Una victoria les dejará un año más en Primera Federación sin tener que depender de lo que ocurra en otros estadios. Otro resultado le obligaría a estar pendiente de lo que suceda en una jornada enmarañada, con ocho equipos metidos en lío para evitar las tres plazas que acompañarán a Pontevedra y Talavera al cenagal de la Segunda RFEF.

El Badajoz contará con un jugador que podría ser del Córdoba CF el curso que viene: el extremo portugués Adilson Mendes pactó su llegada al club blanquiverde en enero, pero posteriormente renovó con los blanquinegros. Si su equipo desciende, podría revertir la operación. Quién sabe. En el fútbol ya nada sorprende.