Bellido, sobre el relevo en el Córdoba CF: "Monterrubio viene avalado por una trayectoria brutal de éxito"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, realizó sus primeras declaraciones sobre el relevo provocado por Infinity Sports Venture SL en el Córdoba CF, con la destitución de Javier González Calvo como cabeza visible del fondo de Baréin en la entidad blanquiverde y nombrando a Antonio Fernández Monterrubio como nuevo consejero delegado, algo que dijo "respetar" por ser "la decisión de los propietarios, por supuesto, ya que es una empresa privada, y dar la bienvenida al nuevo directivo".

"Un abrazo a Javier"

En declaraciones a Canal Sur, el alcalde indicó que "con la actual directiva, con Javier González Calvo a la cabeza, creo que ha habido una etapa intensa de colaboración con el Gobierno local, donde hemos empezado a tratar de desatascar proyectos como el del estadio y en donde ha habido una relación muy intensa de patrocinio, ya que no hay que olvidar que el principal patrocinador del club es la ciudad de Córdoba". Bellido mandó "un abrazo a Javier, como he hecho en privado" y, además, agradeció al extremeño "el trabajo que ha hecho en estos años. Quiero destacar algunas de las cuestiones", remarcó Bellido, "cuestiones que a veces se escapan, y no son sólo en lo deportivo, que ha logrado una estabilidad en el club que tiene mucho que ver con los accionistas, ha logrado tener un grupo de patrocinadores, de empresas, que nunca se ha tenido, y eso da estabilidad financiera de cara al futuro y quiero destacar esa labor de imbricarse mucho en la sociedad cordobesa y que sea de todos el club".

"Primera y Europa League"

Tras el agradecimiento a Javier González Calvo, el alcalde señaló que "Antonio Fernández Monterrubio viene avalado por una trayectoria brutal de éxito y espero que nos ayude en Córdoba". De hecho, José María Bellido manifestó que espera que "podamos hacer aquí como en Granada y terminemos ascendiendo a Primera, y ya si entramos en Europa League, ya ni te cuento".

Más allá de lo deportivo, Bellido comentó que desea "una etapa de éxitos y le brindo la misma colaboración que hemos tenido con esta directiva, que viene ahora. Como he hecho una reflexión en otras ocasiones, he visto pasar muchos accionistas, muchos directivos y lo que tenemos que cuidar es la relación institucional por encima de las personas que estemos. También ha habido alcaldes, presidentes, accionistas, pero hay que cuidar esa relación institucional entre el Córdoba CF y el Ayuntamiento porque es una relación que viene bien a la ciudad y al club".