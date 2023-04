Una década después, ¿misma situación en el Córdoba CF?

El domingo 7 de abril del 2013, el Córdoba CF caía en el Pedro Escartín ante el Guadalajara (3-1) y Alfredo Duro, entonces director de comunicación de la entidad blanquiverde, se movió con agilidad para colocar a un técnico al que ya había intentado introducir en el Córdoba CF. En CÓRDOBA se explicó que “Rafael Berges Marín ha escrito ya una nueva página en el cordobesismo, le pese a quien le pese, porque no podía permitir que el día de mañana el hijo del técnico cordobés viera que a él se le había planteado un reto y que se “había cagado”. Ese fue uno de los mensajes que dejó en su presentación como entrenador blanquiverde el anterior verano. ¿Cuántos entrenadores y que se autodenominan como tales hubieran estado dispuestos a asumir aquel reto? El Córdoba CF acababa de obrar un milagro. Porque lo que ocurrió en la temporada 2011-12 fue eso. Y ante lo inexplicable, la masa busca al milagrero, al causante de ese hecho que nadie se explica. Nadie miró a la cúpula. Algunos señalaron a determinadores jugadores: desde Borja hasta Javi Hervás, pasando por Charles o Dubarbier”. Hoy en día ocurre lo mismo en el Córdoba CF, pero al contrario: ahora se busca un culpable del fracaso. Tras aquella 2011-12 “la mayoría, lógico, señalaron al entrenador. Y él –Berges- debía suplirle. Sin los nombres de antaño, intentando recordar cada semana que apenas 24 meses antes se invocaba en la Feria para salvar la categoría, recordando el gol de Acciari en Albacete “con el alma”, como le dijo a este unos minutos después de terminar el dramático partido jugado en el Carlos Belmonte, hace apenas cuatro años. Nadie se acordaba de eso. Borrachos del éxito de meses atrás, como si no existiera una realidad económica, deportiva. “Hay que repetir el milagro”. Ese era el mensaje que recibió Berges de todos. Y sin ayuda. Porque además, no iba a recibir el apoyo que sí tuvo su predecesor en ese milagro. A él le tocaba la exigencia, asumiendo las consecuencias, incluidas algunas bofetadas que por incapacidad de dar a su jefe las recibía él. No le importó. Sólo se equivocó en sus aliados. Los intereses cambian. Fue el primer técnico destituido en cinco años en el Córdoba CF”.

Búsqueda de culpables Ahora, diez años después, ocurre algo muy parecido en El Arcángel. Destituido Germán Crespo se busca cargar sobre los jugadores toda la responsabilidad como únicos culpables de lo que ocurre en los últimos meses y, como entonces, desde la cúpula se señala a un entrenador con un recorrido más que corto y que como desde arriba se recordó en febrero “no garantiza el play off”. La indecisión y el alto coste del despido de Crespo obligó a dejar pasar el tren y ahora se pretende señalar a los jugadores como únicos depositarios de la responsabilidad. Cuando Berges se tuvo que marchar estaba a siete puntos del play off de ascenso a Primera, pero hasta tres rivales directos debían pasar por El Arcángel. Es decir, estaba en la pelea y, en todo caso, la prudencia señalaba que con éxito o fracaso, lo suyo era terminar con el mismo entrenador que aquella temporada había logrado un año inolvidable en Copa del Rey, con la visita del Barcelona o la eliminación de la Real Sociedad de Griezmann. De hecho, en la Liga seguía vivo a falta de sólo nueve jornadas. Con dificultades, pero vivo. Sin embargo, había que traer a Esnáider y ya se sabe lo que ocurrió en las últimas nueve jornadas de Liga. Siete puntos hizo el hispano-argentino de los 27 en juego. Por lo pronto, Manuel Mosquera firma el peor arranque de un entrenador en la era Infinity en el Córdoba CF, con un punto sumados de entre los seis primeros en disputa. Y llega el Deportivo de La Coruña, que pelea por el ascenso directo, una pelea en la que estaba el Córdoba CF a mediados de febrero, fecha en la que públicamente el consejero delegado del Córdoba CF respaldó a un Germán Crespo que hoy por hoy está en su casa. Como entonces le pasó a Berges, desde donde vio la debacle cordobesista en la última recta de aquella temporada. Un Córdoba CF cíclico parece ahora inmerso en la misma situación con diez años de distancia.