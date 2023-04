«Me he vuelto a sentir futbolista», así comenzó su línea de declaraciones un Ekaitz Jiménez todavía a caballo entre la tensión deportiva y lo emocional, tras haberse reencontrado con la sensación de volver a sumar desde el verde, también desde la titularidad, más de un año después desde su última actuación de inicio con el Córdoba CF. Un contexto tan dulce como atípico en el que el donostiarra, aprovechando el cruce ante el Alcorcón en El Arcángel (1-1), también el debut de Manuel Mosquera en el banquillo blanquiverde, pudo brillar hasta alzarse como una de las figuras destacas del banquillo pese al resultado. «Es verdad que en enero tuve dos ratitos, pero sentía que hasta que no volviera a jugar de inicio, aquí en casa, con los niños, escuchar el himno… Sentía que hasta que no lo viviera no volvería a sentirme así. He jugado unos 50 minutos, me encontraba bien pero las piernas, después de un año sin jugar titular, me han fallado. No me queda otra que apretar, seguir para el fin de semana que viene estar a tope», confesó.

Volver a la unidad de grupo, el objetivo El lateral cordobesista, tras el choque, también admitió que la llegada de Manuel Mosquera a la dirección del equipo ha supuesto todo un estímulo, necesario para “encender” al equipo y llevarlo un paso más cerca de volver a «ser más grupo». «Estamos en una dinámica mala de resultados, de sensaciones entre nosotros, en la que no nos encontramos individualmente y grupalmente no dábamos el nivel. Ha entrado esa chispa que nos estaba faltando. Sinceramente lo he notado», afirma, destacando la labor conciliadora de su nuevo preparador. «Me quedo con lo que hemos aplicado en el partido de hoy, lo que el míster nos ha pedido, el ir en bloque, el estar uno cerca del otro. Esa intensidad que nos ha transmitido y nos ha encendido. Me quedo con eso, con las semanas el míster va a conseguir que seamos todavía más grupo y lleguen las victorias», señaló. De cara al encuentro, por otro lado, Jiménez destacó la falta de claridad para hacer mella en el entramado defensivo alfarero, aunque destacando la implicación de la delantera durante la cita y la fortuna del cuadro rival para adelantarse. «Es verdad que no hemos generado muchas ocasiones, pero sí hemos tenido la del gol, el centro. En la segunda mitad también hemos tenido una muy buena, que Willy Ledesma no ha llegado por muy poco. Su gol casi ni lo contaría como ocasión, ha sido un tiro raso que ha topado en un pie y ha salido para el otro palo», lamentó. En la misma línea de su preparador, el de San Sebastián destacó el no “conformismo” de la plantilla durante el segundo acto, especialmente a lo largo de la recta final, aunque también matizando la propuesta «conservadora» que sí admitió el preparador coruñés tras el choque: «No es conformarnos con el punto, pero sí saber que el partido avanza, que está igualado. Sabemos que tenemos gente en el campo que físicamente llega muy al final. Sobre todo tenemos una plantilla con mucho nivel, la gente del banquillo también. Hoy han entrado Simo Bouzaidi, Miguel De las Cuevas... son jugadores que te pueden decidir el banquillo. No es conservador. Sabemos que llegando a esos minutos con opciones de ganar el partido somos muy fuertes», aseguró.