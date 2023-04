Las cinco claves de la ruptura entre el Córdoba CF y Germán Crespo

Cada uno por su lado. El Córdoba CF y Germán Crespo separan sus caminos ahora, en abril de 2023, justo unos días antes de que el granadino cumpliera dos años justos al frente de la primera plantilla. Se trata de un desenlace inesperado -impensable a finales del año pasado, cuando el idilio era completo- para una historia clásica del fútbol. De icono a incordio. Crespo deja al equipo fuera de la zona de play off, que era el objetivo mínimo que se había autoimpuesto la entidad después de salir de la Segunda RFEF con una justificada autoridad. El clamor popular se dejaba sentir de manera incontenible a través las redes sociales y de forma cada vez más notable en las gradas de El Arcángel, donde se pasó de la ilusión al hastío. ¿Qué ocurrió para que todo se torciera?

Una apuesta de riesgo por la continuidad

El Córdoba CF pasó por la Segunda RFEF -la categoría más baja, la cuarta, en la que haya militado jamás- dándose un paseo. Fue líder de principio a fin, ganó todos los partidos en El Arcángel, batió marcas de imbatibilidad, de registros goleadores... Un festival al que añadió la conquista de la Copa RFEF, un torneo menor que dio lustre al año del "doblete". Siguió Germán y con él el bloque de la plantilla que logró el salto de categoría, con todo lo que eso conlleva. El Córdoba salía mucho más rodado que unos adversarios que habían reconstruido sus plantillas.

El arranque de temporada fue brillante. Cinco victorias consecutivas, el mejor inicio de la historia. La inercia ganadora se mantenía y el Córdoba CF era la revelación del curso. Con el paso de los meses, los rigores de la competición se notaron. Los blanquiverdes pasaron de ganar todo a tener más problemas para puntuar. Finalmente, dejaron de hacerlo. Con 11 puntos de los últimos 45, el Córdoba está viviendo de las rentas de la primera vuelta. No ha tenido ni la más mínima relación con los puestos de descenso -ojo, que son cinco: la cuarta parte del grupo-, pero sus números actuales son de colista.

La renovación de toda la cúpula deportiva en octubre

Pasada la festividad de San Rafael del año pasado, el Córdoba CF anunció una decisión impactante: el entrenador y la dirección deportiva, con sus respectivos séquitos, firmaban la renovación de sus contratos hasta 2026. Solo se habían disputado nueve jornadas de la Liga. Jamás se había visto nada igual en el fútbol español. El mensaje de estabilidad y confianza era rotundo. Se abría un ciclo nuevo con un técnico al frente Germán Crespo, que no ha dirigido ningún partido en categoría profesional pero encajaba en los planteamientos de Juanito, director deportivo, para hacer crecer al grupo sin vaivenes.

Después del anuncio oficial de los contratos de larga duración de los jefes llegó el momento para otras operaciones. Se renovó a Cristian Carracedo hasta 2025, se filtró un acuerdo con el portugués Adilson, del Badajoz, para la siguiente temporada... La mirada al futuro enturbió el presente. El vestuario empezó a hervir con la situación de muchos futbolistas cuyos vínculos iban a terminar en junio y querían aclarar su situación. Algunos trataron de negociar renovaciones y otros, directamente, optaron por irse al no contar para un técnico que ya iba a seguir.

Llegan los tropiezos... y los señalamientos

El final de año dejó una derrota en El Arcángel ante el Mérida y el inicio del actual deparó otra ante la Balompédica Linense: 0-1 en el descuento. "Hay jugadores con pensamiento de salir y no están con los cinco sentidos en el club y por eso no están jugando, no se puede contar con ellos", dijo Germán Crespo en la sala de prensa, donde admitió referirse a Adrián Fuentes y a José Cruz. Añadió, además, que eran "varios". El señalamiento a los jugadores fue un error mayúsculo.

Tanto el delantero como el central cordobés se marcharon en el mercado. También lo hicieron Álex Bernal, Sergio Benito, Cedric Teguía y Ramón Bueno. "No esperábamos que esto sucediera", confesó Juanito, director deportivo. Llegaron seis incorporaciones, pero ninguna ha reportado un efecto inmediato. Las rotaciones permanentes de Crespo, una de sus señas de identidad, dejaron paso a un parcheo semanal para cubrir carencias evidentes en algunas zonas. El Córdoba comenzaba a pasarlo mal. Cada fin de semana se convertía en un examen que atenazaba a todos. La pérdida de credibilidad se dejaba sentir. Se pasó del bache a la crisis.

El mercado de invierno, un veneno

Si los cambios en la plantilla en la ventana de enero suponían un salto de calidad o un plus de versatilidad es algo que no se podrá calibrar nunca con exactitud. Lo único cierto son los números: fueron a peor. El último en llegar, Alberto Jiménez, lo hizo fuera de forma después de más de seis meses sin competir por falta de equipo. Caballero entró de titular y se cayó de inmediato, a Canario no se le ha visto, a Shashoua no ha encontrado dónde meterlo, Camus se lesionó pronto y Juan Villar anda renqueante. El Córdoba es más vulnerable atrás y menos efectivo delante.

El retorno de Ekaitz Jiménez no termina de hacerse real -reapareció una vez tras más de un año y no entra en rotación- y eso está dejando seco a Calderón, que está jugando más que en toda su vida. El percance de Dragisa Gudelj, que no disputará un partido más esta temporada, ha sido el último y durísimo golpe a un Córdoba tambaleante.

Sin soluciones y con problemas: el desbordamiento

El interior de la caseta, al calor de los malos resultados, se ha ido deteriorando. Las llamadas a la unión y las declaraciones de los capitanes han sonado a tópico. El desafecto de la afición ha ido creciendo, notándose en la afluencia de seguidores a El Arcángel y en el clima general de desilusión ante la pérdida de fuerza como candidato de un Córdoba desnortado. El nombre de Germán Crespo se puso en la picota desde principios de febrero, cuando se comprobaba que el equipo no terminaba de arrancar. La cúpula del club reiteró su apoyo al granadino de forma pública, tildando el bajón de rendimiento como algo que "podía pasar" pero que era superable.

A falta de ocho partidos, el Córdoba CF ha prescindido de un Germán que no encontró la tecla para hacer funcionar a un conjunto con una pinta extraña, reformado a cámara rápida y sin liderazgos en el campo. El granadino cambió de jugadores y de sistema, pero el grupo sigue encallado y, lo peor, dejando unas sensaciones pésimas por actitud. La impresión de bajada de brazos generalizada resultó insufrible en las dos últimas salidas, saldadas con derrotas en Pontevedra y Linares. El discurso agotado de Germán no valía ya. El granadino insistió siempre en la fórmula que le llevó al éxito, pero ni el equipo ni la categoría eran los mismos de antes.